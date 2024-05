foodjobs.de gehört zu Deutschlands Top-Karriereportalen 2024

– FOCUS-Business krönt foodjobs.de erneut zum Top-Karriereportal

– Weiterempfehlung „sehr hoch“ von Jobinteressierten und Personalverantwortlichen

– foodjobs.de erzielt Bestleistungen bei der Bewertung

21.05.2024, Düsseldorf.

Mit seinen Empfehlungslisten schafft FOCUS-Business seit mehr als 20 Jahren Vertrauen sowie Transparenz für Verbraucher:innen. Dieses Jahr hat foodjobs.de es wieder geschafft, die Auszeichnung als Top-Karriereportal zu erhalten. Sowohl Personalverantwortliche als auch Jobinteressierte hinterlassen Top-Bewertungen für das Karriereportal der Lebensmittelbranche.

Der Jobbörsen-Markt in Deutschland vergrößert sich immer weiter. Mehr als 2.000 Plattformen für unterschiedliche Branchen lassen sich mittlerweile online finden. Statistiken besagen, dass etwa 60% aller Jobsuchenden für ihre Suche allerdings im Schnitt nur 1-5 verschiedene Jobportale nutzen möchten. FOCUS-Business strebt daher an, auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht zur Orientierung für die besten Portale zu verschaffen.

Insgesamt 75 Jobbörsen haben es letztendlich in die engere Auswahl geschafft und werden offiziell als „Top-Karriereportale 2024“ betitelt. foodjobs.de ist hierbei erneut vertreten. Für die Auszeichnung werden klare Faktoren berücksichtigt: Bewertungen und Weiterempfehlungen von Nutzern bzw. Unternehmen. foodjobs.de erreicht dieses Jahr Spitzenbewertungen bei Jobsuchenden und Personalverantwortlichen sowie eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote.

Geschäftsführerin Bianca Burmester ist von diesem Ergebnis begeistert: „Gerade als branchenspezifische Jobbörse versuchen wir immer wieder, unsere Kandidat:innen beim Bewerbungsprozess zu unterstützen. Uns ist es wichtig, Transparenz in die Branche zu bringen und mit unseren Gehälterstudien sowohl Kandidat:innen als auch Unternehmen über die sich immer verändernden Standards in der Lebensmittelwirtschaft zu informieren. So ein schönes Feedback zu erhalten, zeigt die Wertschätzung unserer Angebote und freut uns ganz besonders.“

foodjobs.de dankt FOCUS-Business für die erstklassige Auszeichnung. „Vor allem aber danken wir den User:innen und Personaler:innen für ihre großartigen Bewertungen,“ so Bianca Burmester. Die Motivation, auch weiterhin sein Bestes zu geben und für Zuverlässigkeit und Zufriedenheit zu sorgen, sei enorm.

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung. Die foodjobs Active Sourcing GmbH sucht Kandidat:innen für Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a.

Firmenkontakt

foodjobs GmbH

Bianca Burmester

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70



http://www.foodjobs.de

Pressekontakt

foodjobs GmbH

Laura Teledezki

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70



http://www.foodjobs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.