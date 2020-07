fokus CARE – Die App zur Kommunikation im Pflegesektor

Die App für digitale Kommunikation in Echtzeit.

Pressemitteilung

fokus CARE – multifunktionale Kommunikations-App für die Mitarbeiter-Vernetzung im Pflegesektor

Berlin, 09.07.2020 – Die Berliner Kommunikationsagentur fokus digital berät und unterstützt die Pflegebranche bei der Umsetzung der Digitalisierung. Angesichts des Fachkräftemangels sowie der alltäglichen Arbeitsbelastung im Pflegesektor wird kontinuierlich nach Lösungen gesucht, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Aktuell stellt das Team um CEO Giovanni Bruno die Mitarbeiter-App fokus CARE vor; speziell ausgerichtet auf die Anforderungen von Unternehmen aus dem Pflegesektor.

Papier- und E-Mail-freie Kommunikation in Echtzeit

Insbesondere der Bereich der unternehmensinternen Kommunikation im Pflegebereich trägt immenses Verbesserungspotenzial. Es empfiehlt sich, Mitarbeitende bei peripher bürokratischen Tätigkeiten zu entlasteten. Zugleich müssen Arbeitgeber und Personal Informationen schnell und zuverlässig einsehbar zur Verfügung stellen. Dafür entwickelt hat die Kommunikationsagentur fokus digital die Mitarbeiter-App “fokus CARE”.

Giovanni Bruno, CEO von fokus digital: “Unser Ziel bei der Entwicklung der Mitarbeiter-App war es, Pflegeunternehmen ein Tool für effiziente Kommunikation an die Hand zu reichen. Informationen und weitere Prozesse aus dem Arbeitsalltag werden unmittelbar in der App abgebildet und an alle relevanten Personen zeitschnell übermittelt.” Der Vorteil ist, so Giovanni Bruno, dass eine App heutzutage kein Vermögen mehr kosten müsse. Die Preise liegen im vier- bis fünfstelligen Bereich, je nach Einsatzzweck und Umfang. Mit dem System von fokus digital werde das Aufsetzen und der Betrieb einer maßgeschneiderten Mitarbeiter-App für jedes Unternehmen realisierbar.

App mit hoher Funktionalität und frei wählbaren Modulen

In die Mitarbeiter-App fokus CARE Integriert sind verschiedene Module mit insgesamt 100 Funktionen. Als Alternative zu bislang schriftlicher Kommunikation in Papier- bzw. E-Mail-Form werden Urlaubsanträge, Beschwerden oder Betriebsanweisungen direkt über die App eingegeben, ausgespielt und verwaltet. Implementiert sind beispielsweise eine Stellenbörse, der Infobereich, Bildergalerien, Ankündigungen, Formulare, ebenso ein Newsfeed und der Chatbot. Aus den verfügbaren Modulen wählen Unternehmen die für ihren individuellen Workflow erforderlichen. Ebenso wird die App mit Branding, Logo und Inhalten auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt. Bei Bedarf entwickelt fokus digital weitere kundenspezielle Funktionen.

Einige Funktionen der App

-Mitarbeiter sofort via Push, somit Kommunikation in Echtzeit

-Bereitstellung von Dokumenten

-Urlaubseinträge einreichen

-Mitarbeiterumfragen durchführen

-Mitarbeiterverzeichnis

-Event-Kalender

-Interne Stellenbörse

-Interne Unternehmensnachrichten bereitstellen

-ChatBot-Funktion

-Interne FAQs, Merkblätter, Formulare und Richtlinien bereitstellen

-Beschwerdeformulare

-Chatfunktionen

-Ideen und Anregungen einreichen (zusätzlich anonym)

Simpel und übersichtlich via Portal mit Website-Login

Für Arbeitgeber stellt die fokus digital GmbH die App über ein eigenständiges Portal mit Website-Login zur Verfügung. Dabei wird die App mit Branding, Logo und Inhalten auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt. “Die Oberfläche ist bewusst übersichtlich und simpel bedienbar gestaltet. Nach simplem Knopfdruck erscheinen die ausgewählten Funktionen sofort in der App.”, so Joschka Faust, Chief Creative der fokus digital. Gleichermaßen simpel ist es, Inhalte in der App einzufügen und unternehmensintern zu veröffentlichen. Durch die Vergabe von Zugriffsrechten auf unterschiedlichen Ebenen wird definiert, welche Nutzer welche Inhalte sehen.

Schnelle Serverstruktur und App zusätzlich ohne Internetanbindung nutzbar

“fokus CARE arbeitet auf stabilen Servern, die Funktionen der App sind DSGVO-konform und bürokratische Prozesse werden im Unternehmen abgebaut.”, so Sebastian Schlimper, CIO der fokus digital GmbH. Online nutzbar ist fokus CARE unabhängig von Betriebssystem – sowohl Android als auch iOS – und Smartphone-Modell auf allen Endgeräten. Zudem funktioniert die App zusätzlich ohne Internetanbindung, zumal in manchen Pflegeunternehmen nicht sämtliche Mitarbeitende mit Smartphones ausgestattet sind. Deshalb als kostenfreie Add-on-Lösung entwickelt hat das Team von fokus-D die Möglichkeit, die App von jedem Computer zu betreten. Ein Smartphone ist somit nicht zwingend nötig. Auf Wunsch publiziert fokus-d die unternehmenskonfektionierte App im Apple- und Google Play Store. Interessenten erreichen die Info-Seite zur Mitarbeiter-App fokus CARE über www.fokus.care

Über fokus digital GmbH

Die fokus digital GmbH ist eine inhabergeführte Agentur für digitale Kommunikation mit Sitz in Berlin-Mitte. Der Fokus liegt auf digitalem Marketing in der Pflege- und Gesundheitsbranche. Gründer und CEO Giovanni Bruno ist u.a. stellvertretender Landesvorsitzender Berlin/Brandenburg der DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft e. V.), Mitglied im IHK-Branchenausschuss für digitale Wirtschaft, zudem Dozent und Referent am Akademie-Programm der VINCENTZ-Akademie. Seit 2016 treibt fokus digital die Digitalisierung in der Pflege aktiv voran.

Kontakt

fokus digital GmbH

CEO Giovanni Bruno

Reinhardtstr. 31

D-10117 Berlin

Fon: +49-(0)30-629 32 936

E-Mail: hallo@fokus-d.de

E-Mail Presse: presse@fokus-d.de

Web: https://www.fokus-d.de

http://www.fokus.care

Die fokus digital GmbH ist eine Agentur für Digitalisierung und digitale Kommunikation in der Pflege- und Gesundheitsbranche. Das fünfzehnköpfige Team begleitet kleine und mittelständische Unternehmen aus der Pflege bei u. a. Social Media Marketing, Web-Sichtbarkeit, Personalmarketing und Employer-Branding-Kampagnen.

