Fokus auf Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft

2bdifferent ist jetzt zugelassener Beratungspartner der BAFA für unternehmerische Nachhaltigkeit

Das auf Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft spezialisierte Unternehmen 2bdifferent ist ab sofort als offizieller Beratungspartner beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet. Damit sind zahlreiche Leistungen im Bereich unternehmerischer Nachhaltigkeit für Eventagenturen und -dienstleister förderfähig – etwa zur strategischen Ausrichtung, Prozessoptimierung oder Zertifizierungsvorbereitung.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist eine Bundesbehörde, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch geförderte Beratungen insbesondere in Bereichen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Strukturwandel unterstützt. Im Rahmen des Programms „Förderung unternehmerischen Know-hows“ werden nun auch die Leistungen von 2bdifferent bezuschusst. Dazu zählen die Implementierung der ISO 20121:2024, die CO₂-Bilanzierung für den Geschäftsbetrieb oder Einzelveranstaltungen, Stakeholder- und Wesentlichkeitsanalysen sowie die Entwicklung nachhaltiger Strategien und Weiterbildungsmaßnahmen.

Je nach Ausgangslage und Unternehmenssitz kann die Förderhöhe bis zu 5.600 Euro betragen. Pro Unternehmen sind bis zu zwei geförderte Beratungen im Kalenderjahr möglich. Interessierte Betriebe können sich ab sofort per E-Mail an info@2bdifferent.de wenden, um eine mögliche Förderung prüfen zu lassen – kostenfrei, unverbindlich und individuell zugeschnitten.

Die Fördermöglichkeit kommt zum richtigen Zeitpunkt. Nachhaltige Lieferketten, CO₂-neutrale Events, Zertifizierungen und Weiterbildungen im Green Event Management galten in den vergangenen Jahren als neue Standards in der Veranstaltungswirtschaft. Doch aktuell gerät dieser Fortschritt ins Stocken. Reduzierte Budgets, steigender Kostendruck, geopolitische Unsicherheiten und politische Polarisierung sorgen dafür, dass nachhaltige Maßnahmen in Unternehmen plötzlich in der Diskussion stehen.

Das führt teilweise dazu, dass Investitionen in umweltfreundliche Technik, transparente Prozesse oder dazugehörige Weiterbildungen verschoben werden. Stillstand oder gar Rückschritt sind die Folge. Genau hier setzt das Förderprogramm des BAFA an. Es ermöglicht Unternehmen, trotz angespannter Budgets handlungsfähig zu bleiben und Nachhaltigkeit strategisch weiterzuentwickeln.

Die BAFA-Zulassung von 2bdifferent basiert auf der nachgewiesenen Erfüllung umfangreicher Qualitätskriterien, zu denen die fachliche Kompetenz, die strukturierte Beratungsmethodik, die professionelle Kundenkommunikation sowie ein internes System zur Qualitätssicherung und Erfolgsmessung gehören.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de