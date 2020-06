FLYERALARM Digital startet “Online Gestalten”-Editor für Werbeanzeigen

Mit wenigen Klicks zur eigenen Online-Anzeige für Facebook, Instagram & Co. / Keine Vorkenntnisse notwendig, große Auswahl an Vorlagen für jeden Anlass

Würzburg, 23. Juni 2020. Digitale Werbeaktivitäten gehören in der Kundenansprache zunehmend zu den wichtigsten Maßnahmen. Nun ist das auch für Unternehmen jeder Größe einfach umsetzbar. Mit FLYERALARM Digital ist es ohne Vorkenntnisse und ohne eigenen Social-Media-Account möglich, digitale Anzeigen auf Facebook, Instagram und bei Google Ads zu schalten, einfach per Klick und mit garantierter Reichweite. Neben dem Upload fertiger Anzeigen können nun dank “Online Gestalten” eigene digitale Werbeanzeigen mit wenigen Klicks auch ohne Grafikkenntnisse selbst entworfen werden.

Ist das Motiv mit “Online Gestalten” fertig designed, kann über FLYERALARM Digital die Anzeige mit garantierter Sichtbarkeit auch gleich gebucht werden. Damit ist es für jedes Unternehmen, vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zum Konzern möglich, ohne Vorkenntnisse und Grafikabteilung digitale Anzeigen zu entwerfen und zu buchen.

“Wir haben den neuen “Online Gestalten”-Editor bei FLYERALARM komplett selbst entwickelt, denn das gibt uns die größtmögliche Flexibilität für zukünftige Anwendungsfälle. Unser Alleinstellungsmerkmal unter vielen anderen Anbietern auf diesem Gebiet ist, dass wir die Veröffentlichung der Anzeigen über Social-Media-Kanäle und Google auch anbieten. Ob Wiedereröffnung, verstärkte Produktwerbung oder Rabattaktionen – wir möchten es mit unserem “Online Gestalten”-Editor jedem Unternehmen ermöglichen, schnell und einfach Anzeigen zu entwerfen und zu platzieren”, erklärt Frank Ruske, Leitung FLYERALARM Digital.

Der Online-Editor ist direkt in das Marketingportal von FLYERALARM Digital integriert. Wenn Kunden Werbung bei Facebook und Instagram schalten möchten, finden diese im Bereich “Ihre Werbeanzeige” ab sofort die Option “Online gestalten”.

Mehr als einhunderttausend Bilder stehen zur Auswahl

Viele Vorlagen, die individualisiert werden können, stehen für verschiedene Werbeanlässe und Branchen zur Verfügung. Wer sein komplett eigenes Anzeigenmotiv entwerfen will, kann aus mehr als einhunderttausend kostenfreien Bildern und vielen verschiedenen Schriftarten, Vektor-Formen (Kreis, Quadrate etc.) und Grafikelementen (Smileys, Icons etc.) auswählen.

Die fertige Anzeige lässt sich als PDF exportieren oder kann im Marketingportal direkt als Anzeige für alle gängigen Social-Media-Kanäle sowie im Google Display Netzwerk gebucht werden. Die Preise sind dabei abhängig vom Kampagnenziel und können auf Reichweite oder Klicks optimiert werden. Reichweiten-Kampagnen starten beispielsweise ab 5.000 Einblendungen bei Facebook, Instagram & Co. Die Anzeigen können ohne eigenen Social-Media-Kanal platziert und der Kampagnen-Erfolg kann jederzeit im Marketingportal verfolgt werden. Nach Abschluss der Kampagne gibt es zudem eine umfangreiche Auswertung.

Der neue Online-Editor ist nach Registrierung bei FLYERALARM Digital kostenlos. Wer bereits einen FLYERALARM Login hat, kann sich auch damit anmelden. Ob im Anschluss eine Anzeige über FLYERALARM Digital gebucht wird oder nicht – mit dem Online Editor kann ein kostenfreies Anzeigenmotiv erstellt und exportiert werden. Gerade in Corona-Zeiten und für die Phase danach eine einfache Möglichkeit für kleine Unternehmen ihre Zielgruppe zu erreichen.

“Back to Business”

Als Partner für KMU hat FLYERALARM mit dem Programm “Back to Business” viele Aktionen und Spezialangebote im Sortiment, um Unternehmern auf vielfältige Weise zu einem Re-Start zu verhelfen.

Über FLYERALARM

FLYERALARM gehört zu führenden Online-Druckereien im B2B-Bereich in Europa und ist eines der grössten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands. Gegründet 2002 beschäftigt FLYERALARM heute über 2.400 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 385 Millionen Euro. Inzwischen liefert FLYERALARM nicht nur Druckprodukte, sondern auch Marketing-Dienstleistungen und Werbemittel aller Art für den perfekten Markenauftritt. Im Webshop flyeralarm.com stehen mehr als drei Millionen Druckprodukte zur Auswahl. Täglich werden bis zu 15.000 Aufträge für mehr als 1,5 Millionen Kunden in 15 Ländern bearbeitet und bis zu 24.000 Sendungen so koordiniert, dass sie in möglichst kurzer Zeit den Weg zum Auftraggeber finden.

