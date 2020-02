Flughafentransfer nach Baden-Baden, Stuttgart und Frankfurt

Der Shuttle Service von Taxi Baden-Baden sorgt für Entspannung zu Beginn oder am Ende einer Reise

BADEN-BADEN. Wir alle kennen die Unruhe die Nervosität zu Beginn einer Reise. Werden wir Platz haben im Bus? Kommt er pünktlich? Werden die Züge überfüllt sein? Werde ich den Anschlusszug bekommen? All diesen Stress muss man sich nicht geben. Taxi Minor Baden-Baden hat sich mit seinen hochwertigen Mercedes Benz Limousinen auf individuellen Flughafentransfer spezialisiert. Das Ziel: Dem Reisenden die Fahrt zum Flughafen so angenehm und stressfrei wie irgend möglich zu gestalten. Der Shuttle Service kann schon vor der Reise gebucht werden. Der Chauffeur hat die Route im Blick – ganz gleich welcher Flughafen angesteuert werden soll – Karlsruhe / Baden-Baden, Straßburg, Stuttgart, Frankfurt am Main.

Staumeldungen werden von Taxi Minor Flughafentransfer rechtzeitig gecheckt

Die Staumeldungen werden von Taxi Minor Flughafentransfer rechtzeitig gecheckt. Die Fahrt soll schließlich entspannt sein und nicht „auf den letzten Drücker“. Wer viel Gepäck hat, freut sich über die helfenden Hände des Fahrers, der Taschen und Koffer gut verstaut. Baden-Baden ist eine Stadt mit vielen Beziehungen in die ganze Welt. Hier finden zahlreiche Kongresse und Tagungen Stadt. Der Flughafen – Transfer zu den umliegenden Airports ist für Taxi Minor Tagesgeschäft. Das Taxiunternehmen in der Kurstadt hat sich auf Reisende, die zu Beginn und am Ende einer Reise Entspannung lieben, ganz eingestellt. Wir laden Sie ein, den unkomplizierten Flughafentransfer mit Taxi Minor zu genießen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

