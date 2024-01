Flucht nach Catania: Ein fesselnder Blick auf die Schattenseiten Siziliens

Die neue Romanserie „Gina Di Dio auf Streife in Sizilien“ startet mit Patrizia Lo Turcos packendem Werk

Zürich – Die renommierte Autorin Patrizia Lo Turco entführt ihre Leser

mit dem Roman „Flucht nach Catania“ in die facettenreiche Welt

Siziliens. Ein Buch, das nicht nur fesselnde Lebensgeschichten seiner

Figuren erzählt, sondern auch kritisch die gesellschaftlichen Strukturen

beleuchtet.

Gina, die Protagonistin des Romans, entscheidet sich nach der

Enthüllung des Doppellebens ihres Mannes für einen radikalen

Neuanfang. Mit dem festen Ziel, sich ihrer Polizeikarriere zu widmen,

verlegt sie ihren Dienst nach Catania – der Heimat ihres Vaters. Die

idyllischen Sommerurlaube weichen einer Realität, in der die Straßen

von Kleinkriminellen, Banden und der Mafia beherrscht werden. „Flucht

nach Catania“ wirft einen schonungslosen Blick auf die Ausweglosigkeit

der Gestrandeten und stellt die Frage, ob Gina als Streifenpolizistin aus

dem Norden gegen die mächtigen Familienclans ankommen kann.

Was dieses Buch besonders macht, ist nicht nur die mitreißende

Handlung, sondern auch der kritische Blick auf die gesellschaftlichen

Strukturen Siziliens. Autorin Patrizia Lo Turco, in Zürich geboren und als

Tochter eines Sizilianers und einer Schweizerin in zwei Kulturen

aufgewachsen, bringt ihre anthropologische Psychologie und ihre Liebe

zu verschiedenen Weltanschauungen in ihre Werke ein. Das Buch ist der

Auftakt zu ihrer neuen Romanserie „Gina Di Dio auf Streife in Sizilien“.

Unter dem Pseudonym Anna Tamà veröffentlichte Lo Turco bereits

erfolgreich mehrere Romane, ein Kinderbuch und Erzählungen. Mit ihrer

neuen Serie setzt sie den Fokus auf die faszinierende und komplexe Welt

Siziliens, und „Flucht nach Catania“ bildet den spannenden Anfang

dieser literarischen Reise.

Die Veröffentlichung der Romanserie könnte nicht zeitgemäßer sein, da

das Thema der Flucht über das Mittelmeer und die damit verbundenen

Herausforderungen weltweit auf großes Interesse stoßen. Ein aktuelles

Beispiel hierfür liefert ein Beitrag aus der Tagesschau (2018), welche

die prekäre Lage von Flüchtlingen in Sizilien beleuchtet. „Flucht nach

Catania“ greift diese Thematik auf und öffnet einen Raum für Reflexion

über gesellschaftliche Verantwortung und individuelle Entscheidungen.

Autorin: Patrizia Lo Turco

Veröffentlicht: 2024

ISBN: 979-8868046100

Seiten: 207

Preis: 16,05€

Kaufmöglichkeit: https://www.amazon.de/Flucht-nach-Catania-Streife-Sizilien/dp/B0CQGB55NH

Buchbuddy macht auf spannende und originelle Buchveröffentlichungen von besonderen Autoren aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

015750161754



https://www.buchbuddy.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.