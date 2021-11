Fluchbeseitigung: So funktioniert der Schutz gegen Schwarze Magie

Es geht immer alles schief! Kann das wirklich nur an mir liegen? Viele Menschen stellen sich diese Frage im Laufe ihres Lebens und kommen dabei nicht weiter. Hellseher Emanuell Charis kennt die Antwort: Sie sind verflucht.

Was sind Flüche?

Der Glaube an Flüche ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst und jede Kultur hat ihre eigenen Überlieferungen dazu. Allgemein handelt es sich um Verwünschungen in Form von schwarzer Magie. Flüche müssen dabei aber keine absichtlichen Verwünschungen sein. Sie können einen durch die übermäßige Bewunderung und Begierde anderer treffen, wenn diese in Neid umschlägt. Namen gibt es viele dafür. So spricht man in vielen Teilen der Welt auch vom Bösen Blick.

Kann ich mich davor schützen?

Sich vor etwas zu schützen was einen nicht unbedingt mit Absicht trifft und sich noch dazu erst bemerkbar macht, wenn es zu spät ist, ist sinnvoll, aber gar nicht so einfach, weiß Emanuell Charis. Denn nicht jedes Gegenmittel hält was es verspricht.

Von einigen Hausmitteln ist sogar abzuraten. Salz über die Schultern streuen hilft zum Beispiel nur gegen Dämonen und Geister, bei Flüchen ist die Methode wirkungslos. Am Ende liegt nur Salz auf dem Boden und verschüttetes Salz zieht bekanntlich Unglück an.

Talismane wie Hexenbeutel oder das Auge der Fatima sind hingegen sehr beliebt und wirksam. Ein besonders starker Fluch kann allerdings auch diese überwinden. Was also tun, wenn es schon zu spät ist und einen der Fluch schon längst getroffen hat? Auch da weiß Hellseher Emanuell Charis Rat. Er bietet eine der besten Magie- und Fluchbefreiungen weltweit und kennt sich aus.

Qualitative und seriöse Hilfe ist wichtig

Qualitative und seriöse Magie- und Fluchbefreiung sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Ohne Hokuspokus und sehr fragwürdigen Praktiken, die zu heutigen technologischen Zeitgeist nicht mehr passen. Das ist seriös.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern weiß er, worauf es ankommt. Er bietet die aufwendige und weltweit einzigartige Befreiung auf mehr als 100 magische Arten an.

Damit befreit er Menschen sicher von Flüchen und Verwünschungen.

Emanuell Charis ist einer der bedeutendsten international bekanntesten Hellseher und einer der besten Hellseher Deutschlands. Die Vielzahl der Menschen, die ihm vertrauen, ebenso die Vielzahl der Medienberichte, TV- und Radio-Shows ist der Beweis seiner erfolgreichen Karriere.

