Fliesen als Eyecatcher der Badsanierung – Bussemas & Pollmeier zeigt wie es geht

Die Sanierung des Badezimmers kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Gerade das Thema Fliesen ist sehr sensibel. Welche Fliesen passen überhaupt, welche Fliesen sind geeignet und wie sieht das preislich aus? Doch mit den richtigen Partnern an Ihrer Seite wird dieser Prozess nicht nur einfacher, sondern auch spannender und effizienter. Das renommierte Unternehmen Bussemas & Pollmeier präsentiert innovative Lösungen für Badezimmersanierungen, die auf modernsten Technologien und einer breiten Auswahl an hochwertigen Fliesen basieren.

Die Badezimmersanierung ist ein wichtiger Schritt, um das Ambiente und den Wert Ihres Zuhauses zu steigern. Bussemas & Pollmeier verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Mit einer digitalen Fliesenausstellung und einem modernen Showroom wird der gesamte Prozess der Badezimmersanierung transparenter und effizienter gestaltet.

„Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und wissen, wie wichtig es ist, dass ihre Badezimmersanierung reibungslos und stressfrei verläuft“, so der Geschäftsführer von Bussemas & Pollmeier. „Deshalb haben wir unsere Dienstleistungen so gestaltet, dass sie modern, zugänglich und preiswert sind.“

Eine der herausragenden Innovationen von Bussemas & Pollmeier ist die digitale Fliesenausstellung. Diese ermöglicht es Kunden, eine Vielzahl von Fliesenmustern und -stilen bequem von zu Hause aus zu erkunden. Mit Hilfe von hochauflösenden Bildern und virtuellen Rundgängen können Kunden die Fliesenauswahl treffen, die am besten zu ihren Vorstellungen passt. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht es auch, die Renovierung von Badezimmern in einem früheren Stadium zu visualisieren.

Darüber hinaus bietet Bussemas & Pollmeier einen modernen Showroom, in dem Kunden die Möglichkeit haben, die Fliesen persönlich zu begutachten und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Der Showroom ist so gestaltet, dass Kunden sich inspirieren lassen können und gleichzeitig eine umfassende Beratung erhalten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Ein weiterer Vorteil, den Bussemas & Pollmeier bietet, sind attraktive Preise. Durch langjährige Partnerschaften mit führenden Herstellern von Fliesen können sie ihren Kunden hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.

Zu den angebotenen Dienstleistungen von Bussemas & Pollmeier gehören nicht nur die Auswahl und Lieferung von Fliesen, sondern auch die professionelle Installation durch erfahrene Partnerunternehmen aus dem Handwerk. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit! Jedes Projekt wird sorgfältig geplant und durchgeführt, um die höchsten Standards zu erfüllen.

Bussemas & Pollmeier hat sich in der Region einen hervorragenden Ruf als Unternehmen im Bereich Sanierung erworben. Mit ihrem Fokus auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit setzen sie Maßstäbe in der Branche und helfen Kunden dabei, ihre Träume zu verwirklichen.

Sie interessieren sich für das Thema Sanierung und sind auf der Suche nach neuen Fliesen? Schauen Sie doch einmal im eigenen Showroom mit einer großen Auswahl an Fliesenmustern vorbei.

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

