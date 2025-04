Flic Flac Nürnberg: Vorverkaufsstart für die 12. X-Mas Show

Nürnberg – Motorräder wirbeln durch die Lüfte, Pfeile und Messer schießen vorbei, ein Punk-Clown in rosa Hotpants und Gummistiefeln verschlingt Pingpong-Bälle wie am Fließband – klingt nach Wahnsinn? Klingt nach der brandneuen Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg!

Vom 15. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 wird der Volksfestplatz erneut zur großen Bühne für internationale Künstler und Showstars. Das Publikum erwartet explosive Action, atemberaubende Artistik und viele Überraschungen. Der Ticketvorverkauf beginnt am Montag, 7. April, um 10:00 Uhr. Nach dem neuen Zuschauerrekord von rund 80.000 Gästen in der letzten Spielzeit wird das Programm auf insgesamt 65 Vorstellungen erweitert.

Internationale Künstler der Extraklasse

Die Auswahl der Showacts liegt in den Händen von Inhaberin und Showdirektorin Larissa Kastein, die selbst jahrelang als Artistin auf internationalen Bühnen auftrat. „So eine Zusammenstellung des Programms ist jedes Mal aufs Neue ein extrem spannender Prozess. Wir wollen dem Publikum ja immer wieder neue und atemberaubende Nummern präsentieren.“ Sie setzt alles daran, auch in dieser Spielzeit wieder den Nerv der Zuschauer zu treffen. Neben einer scharfen Messerwurf-Performance und einer eleganten Akrobatik-Darbietung am Cyr-Wheel ist eines klar: Keine X-Mas Show ohne schrägen Humor und Action auf zwei Rädern.

Deadly Games – die gefährlichste Show der Welt

Mit messerscharfer Präzision und atemberaubendem Tempo präsentieren Alfredo Silva und seine Partnerin Coral ihre preisgekrönte Performance. Die Kombination aus Messern, Äxten, Peitsche und Armbrust verspricht Nervenkitzel pur. Silva, ein Zirkuskünstler in sechster Generation, beeindruckte mit seiner Show bereits bei America’s Got Talent oder Auftritten in Las Vegas und zählt zu den besten Messerwerfern der Welt. Seine risikoreiche Darbietung wurde bereits mit dem Bronzenen Clown beim Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet.

Stela Stankevičiūtė – kunstvolle Akrobatik am Cyr Wheel

Eleganz trifft auf atemberaubende Körperbeherrschung: Die litauische Nachwuchs-Artistin Stela verzaubert das Publikum mit ihrer kunstvollen Darbietung am Cyr Wheel, einer modernen Weiterentwicklung des Rhönrads. Flic Flac Direktorin Larissa Kastein war von ihrer Performance beim European Youth Circus 2024 so begeistert, dass sie Stela sofort für die

X-Mas Show in Nürnberg verpflichtete. Kein Wunder: Stela wurde dort mit dem Goldenen Festivalpreis ausgezeichnet.

David Eriksson – ein Comedy-Freak mit rabenschwarzem Humor

Schwedens außergewöhnlichster Entertainer vereint Comedy, Akrobatik und eine gehörige Portion Wahnsinn. Mit seinen exzentrischen Outfits und absurden Requisiten wie Tischtennisbällen oder Gummi-Pömpeln begeistert er sein Publikum. Seine einzigartige „Guerilla-Comedy“ ist eine Achterbahnfahrt des schwarzen Humors – mal grotesk, mal charmant, aber immer unverwechselbar. Wer ihn erlebt, versteht, warum er als „Sexiest Clown alive“ gilt!

Mad Flying Bikes – Adrenalin auf zwei Rädern

Jeder kennt sie, jeder liebt sie: Die Mad Flying Bikes sind zurück auf dem Volksfestplatz und bringen mit extremen Freestyle-Motocross-Stunts die Luft zum Brennen! Mit Vollgas fliegen sie durch das Zelt, vollführen atemberaubende Sprünge und zeigen dabei waghalsige Manöver. Begleitet von donnernden Motorengeräuschen liefern sie eine spektakuläre Action-Show und sorgen für staunende Gesichter auf den Rängen. Ein Publikumsmagnet und Garant für Gänsehaut-Momente bei der 12. Flic Flac X-Mas Show!

Tickets für die Saison 2025/2026

Der Vorverkauf startet am Montag, 7. April, um 10:00 Uhr. Tickets sind ab 35 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf flicflac-nuernberg.de/ erhältlich. Zusätzlich können dort Gutscheine, VIP-Tickets und Kombi-Pakete mit Hotelübernachtung erworben werden.