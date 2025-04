Moving Intelligence und Echoes ernennen neuen gemeinsamen CEO

Mathieu Chènebit, der bereits seit 2020 als CEO von Echoes tätig ist, wird nun die Gesamtleitung der gemeinsamen Gruppe übernehmen und damit die Nachfolge von Patrick Horst antreten, der Moving Intelligence seit 2012 erfolgreich geführt hat. Patrick Horst wird dem Unternehmen weiterhin eng verbunden bleiben und ab dem 1. April 2025 zum Vorstandsmitglied aufsteigen.

Dieser strategische Führungswechsel unterstreicht die Stabilität der Gruppe und ihr Engagement für die Vision, bis 2030 zu einem der führenden europäischen Anbieter von Fahrzeugortungs- und Flottenmanagement-Softwarelösungen zu werden.

„Ich fühle mich geehrt, die Moving Intelligence & Echoes in ihr nächstes Kapitel von Wachstum und Innovation zu führen“, sagte Mathieu Chènebit. „Unter Patricks Führung haben wir ein starkes Fundament mit Spitzentechnologie und außergewöhnlichem Service aufgebaut. Ich freue mich darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und unsere Expansion in ganz Europa zu intensivieren, während wir weiterhin die zuverlässigen und langlebigen Lösungen liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen.“

Mit Geschäftstätigkeiten in 10 europäischen Ländern und 200 Mitarbeitern in sieben Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich verwaltet die Gruppe derzeit 700.000 aktiv vernetzte Assets. Unter der Führung von Mathieu Chènebit strebt das Unternehmen bis 2030 die europäische Marktführerschaft in allen Segmenten an………………… Lesen Sie hier weiter.