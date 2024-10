Flic Flac Nürnberg – steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern?

Nürnberg, 11.10.2024 – Lieblingsfarbe Türkis, Lieblingstier Delfin, Lieblingsberuf Artistin: Das ist Isabella, sieben Jahre alt, Tochter von Larissa Kastein, Direktorin der Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg. Isabella gehört zur vierten Generation einer Familie, der die Akrobatik im Blut liegt. Ihre Mutter Larissa stand selbst viele Jahre auf den Bühnen der Welt, bevor sie hinter die Kulissen wechselte und sowohl die Geschäfts- als auch die künstlerische Leitung bei Flic Flac in Nürnberg übernahm. Opa Benno Kastein war zusammen mit Bruder Lothar 1989 einer der Gründer von Flic Flac und auch schon der Urgroßvater trat mit einer Pferdenummer vor großem Publikum auf.

Eine kleine Artistin mit großen Träumen

Aufgewachsen zwischen Manege und Bühnenlicht, war Artistik für Isabella von Anfang an die natürlichste Sache der Welt. Schon als Kind schaute sie ihren Eltern bei den Auftritten zu und wusste: Das will sie auch! Mit nur vier Jahren startete sie ihr erstes Turnprojekt unter der Anleitung der früheren Trainerin ihrer Mutter Larissa – und zeigte schon damals, was in ihr steckt: Talent, Ehrgeiz und der feste Wille, eigene Erfolge zu feiern!

Sportlicher Ehrgeiz trifft auf starke Unterstützung

Mit dem Umzug nach Nürnberg fand Larissa Kastein schnell die passende sportliche Herausforderung für ihre Tochter: Rhythmische Sportgymnastik beim ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V.

Seit einem Jahr trainiert Isabella dort, am liebsten mit Keule und Reifen. Trotz eines intensiven Trainingsplans von fünf bis sechs Tagen pro Woche begeistert sie die Trainerinnen immer wieder mit ihrem Engagement und Talent. Bei ihrem ersten Wettkampf belegte sie auf Anhieb den ersten Platz – ein toller Erfolg!

Ein Leben im Flic Flac Kosmos

Der Winter ist für Isabella die aufregendste Zeit des Jahres, denn dann schlägt Flic Flac seine Zelte auf dem Nürnberger Volksfestplatz auf. Nach der Schule geht es für die Schülerin nicht in ihr eigentliches Zuhause, sondern in den Wohnwagen direkt neben den schwarz-gelben Zelten, wo sie das Artistenleben jeden Tag hautnah erleben kann. Besonders stolz ist sie, wenn ihre Schulkameraden zu Besuch kommen und sie zusammen eine Vorstellung der X-Mas Show besuchen dürfen.

Ein Blick in die Zukunft

Die Siebenjährige kann sich gut vorstellen, eines Tages als Direktorin oder Artistin bei Flic Flac zu arbeiten – genau wie Mama Larissa, ihr großes Vorbild. „Am liebsten am Luftring“, schwärmt sie. Auf die besorgten Blicke ihrer Mutter entgegnet sie jedoch grinsend: „Oder vielleicht doch lieber Bodenakrobatik.“

Larissa unterstützt ihre Tochter zu 100 %. „Wenn sie für die Akrobatik brennt und ihre Leidenschaft darin findet, dann soll sie diesen Weg gehen.“ Ob sie tatsächlich eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, bleibt offen. Doch mit ihrem sportlichen Ehrgeiz, dem Talent und ihrer tiefen Verbindung zur Welt der Akrobatik und Artistik bringt Isabella schon jetzt alles mit, was es dafür braucht.