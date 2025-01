Flexibles LED-Modul Unilumin URM III 2.6-S setzt neue Standards

Die ACETEC GmbH erweitert Mietpark um hochmoderne LED-Module

Die ACETEC GmbH, einer der führenden Technologiepartner für die Ausstattung von Messen und Events, hat ihr Portfolio um die innovativen LED-Module Unilumin URM III 2.6-S erweitert. Unter der Leitung von Gründer und Geschäftsführer Michael Lenkeit setzt das Unternehmen weiterhin auf höchste technische Standards, um seinen Kunden die besten Lösungen für ihre Veranstaltungen bieten zu können.

Die neuen LED-Module zeichnen sich durch eine Vielzahl beeindruckender Eigenschaften aus, die sie prädestinieren für den Einsatz bei Messen, Events und anderen Veranstaltungen. Der Pixelpitch von 2,6 mm sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine hohe Detailgenauigkeit.

Die Curving-Funktion der Module ermöglicht sowohl konvexe (-40°) als auch konkave (+40°) Biegungen, was kreative und flexible Installationen erlaubt. Die 3-in-1 Black SMD Technologie liefert eine verbesserte Farbwiedergabe und Helligkeit. Mit den Abmessungen von 500 x 500 x 80 mm sind die Module kompakt und leicht zu handhaben und jedes Modul bietet eine Auflösung von 192 x 192 Pixeln, was eine hervorragende Bildqualität garantiert.

Mit nur 7,7 kg pro Modul sind sie leicht zu transportieren und ebenso einfach zu installieren. Mit einer Helligkeit von 1.100 Nits sind die Module auch bei Tageslicht gut sichtbar und die hohe Bildwiederholrate von 7680@60 Hz sorgt für flüssige und ruckelfreie Bilder. Mit der Erweiterung ihres Mietparks um die flexiblen Unilumin URM III 2.6-S LED-Module festigt das Unternehmen seine Position als bevorzugter Partner für technisches Equipment in der Eventbranche.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden die neuesten Technologien anbieten zu können, um ihre Events unvergesslich zu machen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Michael Lenkeit. „Die Unilumin URM III 2.6-S LED-Module sind ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unseren Kunden die besten technischen Lösungen zu bieten.“

ACETEC GmbH

ACETEC ist ein europaweit agierender Technikpartner für Unternehmen, Agenturen und Messebauer. Die Kernkompetenzen des Dienstleisters liegen in der Ausstattung von Messen und Events mit Video-, Ton-, Licht-, IT- und LED-Technik. ACETEC hat seinen Firmensitz in Wiesbaden, von wo aus das Frankfurter Messegelände, das RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie das Kurhaus innerhalb weniger Minuten erreichbar sind.

Rostocker Straße 17

D-65191 Wiesbaden

Ansprechpartner: Michael Lenkeit

E-Mail: m.lenkeit@acetec.de

Tel.: +49 (0) 611 98 79 296

Internet: www.acetec.de