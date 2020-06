Flexible Speichererweiterung für den Mac Pro

Mit dem Befestigungssystem Fusion™ Flex J3i können Anwender bis zu drei SATA-Festplatten im Mac Pro® 2019 ordentlich und sicher installieren

Irvine, Kalifornien, im Mai 2020 – Bei dem neuen Fusion Flex J3i kombiniert das Hightech-Unternehmen Sonnet eine Halterung für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDDs) und 2,5-Zoll-SATA-SSDs (HDDs und SSDs separat erhältlich) mit Strom- und Datenkabeln – maßgeschneidert für den Mac Pro 2019. Auch die Montagehardware wird mitgeliefert. Somit können Anwender das System sicher im Erweiterungsschacht des Computers installieren und die HDDs bzw. SSDs direkt anschließen.

Die Funktionsweise

Das Fusion Flex J3i-System ermöglicht die Installation von bis zu drei SATA-Laufwerken. Dank der flexiblen Lösung können Anwender entweder zwei 3,5-Zoll-HDDs plus eine 2,5-Zoll-SSD oder drei 2,5-Zoll-SSDs in ihren 2019 Mac Pro einbauen. Beim Einsatz der derzeit leistungsfähigsten SATA-Laufwerke erhalten sie dadurch eine Speicherkapazität von bis zu 36 TB. Das Fusion Flex lässt sich sicher an den Befestigungspunkten neben den PCIe-Slots des Computers befestigen, die installierten Festplatten oder SSDs können direkt mit den internen USB- und SATA-Anschlüsse des Macs verbunden werden.

Für wen diese Lösung wichtig ist

3,5-Zoll-SATA-Festplatten und 2,5-Zoll-SATA-SSDs sind eine kostengünstige Speichererweiterung für Anwender, die nicht auf die extreme Geschwindigkeit von NVMe-SSDs angewiesen sind. Beim Mac Pro 2019 haben Benutzer normalerweise nur eine eingeschränkte Auswahl und Konfigurierbarkeit an internen Speicheroptionen mit hoher Kapazität. Mit dem Fusion Flex J3i können sie ihre Speicherlösung flexibel auswählen, je nachdem, ob sie die maximale Speicherkapazität benötigen oder eine erhöhte Kapazität mit optimierter Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile der Lösung

Herkömmliche Produkte unterstützen nur zwei 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke und enthalten häufig eine bereits vorinstallierte Festplatte, womit die Auswahl, Kapazität und Leistung eingeschränkt wird. Mit dem neuen Fusion Flex J3i eröffnet Sonnet Anwendern dagegen die Möglichkeit, Speicherplatz mit maximaler Kapazität und Leistung flexibel zu ergänzen – ob 2,5-Zoll-SSDs oder 3,5-Zoll-HDDs.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fusion Flex J3i (Artikelnummer FUS-FLEX-J3) wird voraussichtlich ab Mitte Juni zum UVP von 277 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich sein.

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

