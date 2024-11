Flexibel und mobil: Der neue THOMSON Go TV

Mobil-Fernsehen bringt TV-Erlebnisse in Bewegung

Wien, 11. November 2024. THOMSON bringt mit seinem neunen Go TV ein einzigartiges Produkt auf den Markt, das kabelloses Fernsehen und maximale Mobilität vereint. Der neue 32-Zoll HD Smart TV lässt sich dank seiner Rollen ganz einfach von Raum zu Raum bewegen. Ob im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer – dieser Fernseher begleitet einen überall hin.

Innovation trifft auf Komfort

Mit dem THOMSON Go TV muss man sich nicht zwischen Alltag und dem Live-Sport entscheiden. Ob Sie gerade das Abendessen kochen oder die Kinder ins Bett bringen – das Spiel geht mit Ihnen weiter. Rollen Sie Ihren TV einfach von Raum zu Raum und erleben Sie hautnah, wie Ihr Lieblingsteam das entscheidende Tor schießt.

Ganz gleich, ob Sie ein Koch-Tutorial genießen, ein Feierabend-Programm verfolgen oder auf einem größeren Bildschirm lernen – dieses Gerät bietet maximalen Komfort. Der eingebaute Akku ermöglicht bis zu 4 Stunden kabellosen Betrieb. Genießen Sie Ihren Lieblingsfilm, wo immer Sie möchten – ganz ohne Steckdose. Dank der verstellbaren Neigungs-, Höhen- und horizontalen Drehfunktionen lässt sich der Bildschirm optimal an jede Situation anpassen. Das schlanke Design des THOMSON Go TV lenkt den Fokus auf Inhalte und fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein.

Android TV Betriebssystem

Dank Android TV haben Sie Zugriff auf über 400.000 Filme und Serien von zahlreichen Streaming-Diensten. Mit Google Assistant navigieren Sie mühelos per Sprachsteuerung, und mit Google Cast können Sie Filme, Musik und Videos direkt von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf den Fernseher übertragen.

Umfassende Ausstattung

Für noch mehr Flexibilität können Sie über die HDMI-, USB- und terrestrischen Antenneneingänge weitere Geräte anschließen und Live-TV schauen. Für den passenden Sound sorgen die 16-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio-Technologie.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue THOMSON Go TV ist ab jetzt für 499,00 EUR erhältlich. Das Produkt ist sowohl online bei Amazon als auch in führenden TV- und Elektronikmärkten in den jeweiligen lokalen Märkten verfügbar.

Alle Features auf einen Blick:

-Erhältlich in 32 Zoll für 499,00 EUR

-Mit Android TV: Zugriff auf über 400.000 Filme & Serien

-Bis zu 4 Stunden Laufzeit dank eingebautem Akku

-Hohe Mobilität durch Rollen am Standfuß

-Einstellbare Neigungs-, Höhen- und Drehfunktion des Bildschirms

-HDMI- und USB-Anschlüsse

-Terrestrische Antenne für Live TV

-Dolby Audio-Sound

-Sprachsteuerung durch den Google Assistant

-Fernbedienung mit Direktwahltasten und beleuchteten Tasten

Hochauflösende Produktbilder, Lifestyle-Bilder und Datenblätter finden Sie hier.

Für weitere Informationen zum Produkt besuchen Sie bitte

https://tv.mythomson.com/de/Thomson-Go-TV/32HA4M44

Über THOMSON

Seit 130 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von Talisman Brands, Inc. Für mehr Informationen: www.mythomson.com

