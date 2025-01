Flexibel in der Aufstellung, platzsparend, wo es darauf ankommt: Die neuen Amica Frontlader und Toplader

Die neuen Waschmaschinen von Amica sind bestens ausgestattet und bieten viel Flexibilität. Die Marke bietet klassische Frontlader- und Toplader-Modelle, die hinsichtlich Platzbedarf, Einbausituation, Fassungsvermögen und Ausstattung keine Wünsche offenlassen. Die Unterstützung des Waschprozesses mit Wasserdampf mittels SteamTouch Funktion sorgt für eine besonders intensive Fleckenentfernung. Auch hartnäckige Gerüche, Bakterien, Milben und Allergene werden größtenteils beseitigt. Toller Nebeneffekt: Die Wäsche kommt glatter aus der Maschine. Die Kindersicherung sperrt alle Einstellungen, so dass niemand in den Waschvorgang eingreifen oder die Tür öffnen kann. Alle neuen Geräte verfügen über die Energieeffizienzklasse C für einen geringen Stromverbrauch.

Der neue Allrounder mit maximaler Flexibilität für jede Wohnsituation

Mit der neuen Waschmaschine UWA 484 040 bringt Amica ein Gerät auf den Markt, das sowohl freistehend als auch unterbaufähig ist. Mit dem Top kann das Modell als freistehende Waschmaschine genutzt werden. Wird das Top abgenommen, passt die Maschine auch problemlos unter die Arbeitsplatte. Damit ist das Gerät sehr flexibel integrierbar und lässt sich leicht an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anpassen. Mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm ist die UWA 484 040 ideal für Familien, bei denen viel Wäsche anfällt. Mit 15 voreingestellten Programmen, SteamTouch für mehr Hygiene und einer Schleuderleistung von 1.400 Umdrehungen pro Minute ist das Gerät für jede Aufgabe und jede Wäscheart gerüstet. Der bürstenlose Motor verbraucht weniger Strom und macht das Gerät durch den Wegfall von Reibung weniger verschleißanfällig. Dadurch ist der Motor besonders leise und langlebig. Mit der Energieeffizienzklasse C ist das Gerät sparsam im Stromverbrauch.

Produktinformationen

UWA 484 040: Waschmaschine, unterbaufähig, 8 kg Fassungsvermögen, bürstenloser Motor (BLDC), AutoSensor Mengenautomatik, automatisches Unwuchtsystem, EEK C, Gerätemaß (HxBxT): 823 x 597 x 529 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 599 Euro

Erhältlich ab: sofort

Weitere Produktneuheiten

UWA 474 040: Waschmaschine, unterbaufähig, 7 kg Fassungsvermögen, bürstenloser Motor (BLDC), AutoSensor Mengenautomatik, automatisches Unwuchtsystem, EEK C, Gerätemaß (HxBxT): 823 x 597 x 529 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 609 Euro

Erhältlich ab: sofort

Neue Raumwunder: Toplader mit bedienerfreundlicher Ausstattung in EEK C

Die neuen Toplader-Waschmaschinen von Amica sind wahre Platzwunder. Dank ihrer kompakten Bauweise benötigen sie nur wenig Platz in Küche oder Bad. Der WT 472 710 bietet mit einem Fassungsvermögen von sieben Kilogramm dennoch genügend Kapazität für Familien. Bevor eines der 16 Waschprogramme ausgewählt wird, kann auch der Verschmutzungsgrad der Wäsche angegeben werden. Das folgende Waschprogramm wird dann in Punkto Waschintensität, Wassermenge und Laufzeit angepasst. Die Waschunterstützung mittels Wasserdampf für mehr Hygiene, eine Startzeitvorwahl, eine Schleuderleistung von 1.200 Umdrehungen pro Minute und die Restzeitanzeige runden die Ausstattung der kompakten Maschine ab. Wie alle Toplader lässt sich auch die WT 472 710 bequem von oben beladen und ist damit eine rückenschonende und platzsparende Alternative zu herkömmlichen Waschmaschinen. Auch beim Stromverbrauch ist der neue Toplader effizient und punktet mit der sparsamen Energieeffizienzklasse C.

Produktinformationen

WT 472 710: Toplader, 7 kg Fassungsvermögen, SoftOpening, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion, LED-Display weiß, EEK C, Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 739 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Weitere Produktneuheiten

WT 461 711: Toplader, 6 kg Fassungsvermögen, SoftOpening, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion, LED-Display weiß, EEK C, Gerätemaß (HxBxT):

880 x 400 x 610 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 699 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

