Flexera stellt Flexera One Select for IBM vor

Die zertifizierte Alternative zum IBM License Metric Tool (ILMT) vereinfacht und automatisiert die IBM-Lizenz-Berichterstattung

Hamburg, 6. Juni 2023 – Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, gibt den Launch von Flexera One Select for IBM bekannt. Die Precision Decision von Flexera One IT-Asset-Management (ITAM) vereinfacht und automatisiert die IBM-Lizenz-Berichterstattung.

Ziel der Zusammenarbeit von Flexera und IBM ist es, die Kundenerfahrung im Rahmen des Reportings durch neue, intelligente Technologien zu verbessern. Flexera One Select for IBM ist eine zertifizierte Alternative zum IBM License Metric Tool (ILMT) und lässt sich mit IBM License Service integrieren, um den Verbrauch von IBM Cloud Pak nachzuverfolgen.

Flexera One Select for IBM bietet unter anderem folgende Funktionen:

– Präzise und definierte IT-Asset-Daten: Flexera One Select for IBM entdeckt, identifiziert und normalisiert IBM-Produkte, einschließlich IBM-Bundles. Das schafft ein hohes Maß an Transparenz und liefert tiefe Einblicke in den IBM-Softwareverbrauch.

– Consumption Intelligence: Flexera One Select for IBM bietet Produktnormalisierung mit ILMT und IBM License Service und liefert High-Water-Mark- und Sub-Capacity-Lizenzpositionen. Unternehmen können so alle Anforderungen an das IBM Sub-Capacity Reporting schnell und zuverlässig erfüllen.

– IBM Software-Berichterstattung: Die SaaS-basierte Plattform erstellt nach einmaliger Implementierung automatisch Berichte über den Spitzen- und aktuellen Verbrauch von IBM-Software. Kunden sind dadurch in der Lage, über den effektiven Lizenzverbrauch von gekauften und eingesetzten IBM-Produkten Bericht abzugeben.

Reaktionen von IBM Authorized Service Providers (IASP):

„Die Nachfrage am Markt nach einem besseren Reporting für den Lizenzverbrauch steigt und Flexera One Select for IBM kann diese Anforderungen erfüllen“, bestätigt Michael Adams, Managing Director von KPMGs CIO Advisory (CIOA) Practice. „Die Lösung bietet einen nützlichen Einstiegspunkt für IBM-Kunden, die alle Anforderungen an das IBM-Lizenzreporting erfüllen, ihre ITAM-Initiativen ausweiten und ihre Lizenzposition über alle Anbieter hinweg optimieren wollen.“

„Flexera One Select for IBM adressiert aus unserer Sicht eine wachsende Nachfrage am Markt“, so Ron Brill, Chairman des SAM-Experten Anglepoint. „Die Transparenz bei den Lizenzen und damit die Anforderungen an das Reporting variiert bei unseren Kunden enorm. Hybride IT-Umgebungen machen es schwierig, den IBM-Lizenzverbrauch zu verfolgen und zu verwalten. Die Kunden wünschen sich einen einzigen Überblick und keine singulären Tools. Denn nur so können sie ihre IT-Implementierungen verwalten – egal ob On-Premise, in der Cloud, als SaaS oder für containerisierte Workloads.“

„Flexera hilft großen Unternehmen, die Nutzung der Softwarelizenzen von Anbietern wie IBM, Microsoft, SAP, Oracle und Salesforce zu optimieren und damit jährlich Millionen von Dollar einzusparen“, erklärt Cyndi Tackett, Senior Vice President of Marketing bei Flexera. „Mit Flexera One Select for IBM ermöglichen wir Anwendern einen tiefen Blick in ihren IBM-Softwareverbrauch. Dadurch können sie das Lizenz-Reporting rationalisieren und optimieren. In einer Zeit, in der Customer Environments schnell wechseln und sehr kostspielig sein können, ist das ein entscheidender Vorteil.“

Mehr über die Zusammenarbeit erfahren Sie im kostenlosen Webinar Flexera One Select for IBM am Mittwoch, 12. Juli 2023 im Webinar von Flexera.

Flexera unterstützt Führungskräfte Transparenz und Kontrolle über die Technologie-Assets ihres Unternehmens zu behalten. On-Premise oder Cloud – Flexera ermöglicht es Unternehmen, wichtige IT-Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Mit einem Portfolio an integrierten Lösungen für beispiellose Einblicke in IT-Assets, Ausgabenoptimierung und Flexibilität, können Unternehmen ihren technologischen Ressourcen optimieren, das volle Potential ihrer IT ausschöpfen und Geschäftsprozesse beschleunigen. Seit über 30 Jahren engagieren sich mehr als 1.300 Flexera-Mitarbeiter weltweit für mehr als 80.000 Kunden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

