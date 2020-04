“Fitte Menschen gibt es in allen Größen …”

Dein Körper ist Dein Privileg!

Fühlen wir uns unwohl in unserem Körper, führt uns der erste Gedanke oft zum Gewicht. Würde ich mich wohler fühlen, wenn ich schlanker wäre? Eine oft unpopuläre Antwort auf diese Frage ist: Nein. Du wirst dich nicht dauerhaft wohler fühlen, nur weil du schlank bist. Du wirst dich aber wohler fühlen, wenn du lernst deinen Körper zu lieben – ob schlank oder kurvig. Sport ist für viele eine Möglichkeit zu erfahren, was der eigene Körper leisten kann. Und in dieser Erkenntnis liegt oft der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Zu zeigen, wie fit wir sind. Unabhängig von unserer Körperform.

Boldbabe-Gründerin Aileen Mulemba kennt diese Situation. Nur zu gut kann sie sich an die Zeit erinnern, in der sie sich selbst nicht liebte und ihren Körper nicht schätzte. Dann entdeckt sie Sport und Fitness für sich, lernt sie ihren Körper komplett neu kennen. Sie lernt zu welchen Leistungen er fähig ist und wo ihre Grenzen sind. Aileen erkennt, wie gut es ihr und ihrer Psyche tut, wenn sie sich regelmäßig bewegt, ihren Körper immer wieder fordert. Sie ist noch immer curvy, doch heute liebt sie es neue Sportarten auszuprobieren, ihre Komfortzone zu verlassen und auch anderen Mut zu machen, Neues auszuprobieren. Jetzt weiterlesen auf PlusPerfekt, dem Magazin für Übergrößen und Große Größen Mode, Trends & LifeStyle.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Bildquelle: Credits: Boldbabe – Fotografin Caroline Fayette