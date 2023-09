Elite Fitness Leonding – Elite Fitnessstudio Leonding

Das Fitnessstudio Leonding ist ein erstklassiges Fitnesszentrum in Oberösterreich, das sich auf Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden konzentriert. Ihr engagiertes Team von Fachleuten bietet maßgeschneiderte Trainingspläne und verfolgt Ihre Fortschritte. Das Fitnessstudio in Leonding bei Linz verfügt über moderne Ausrüstung und schafft eine freundliche und motivierende Atmosphäre. Es bietet eine Vielzahl von Fitnesskursen und -programmen, um Gewichtsreduktion, Muskelaufbau und Ausdauersteigerung zu ermöglichen. Sie können das Fitnessstudio mit einem kostenlosen Probetraining kennenlernen, um Ihre Fitnessziele zu erreichen. Elite Fitness in Leonding bei Linz ist die Nummer 1 in der Stadt und steht für Gesundheit und Erfolg im Leben durch professionelle Betreuung, hochwertige Ausstattung und eine freundliche Atmosphäre. Vereinbaren Sie noch heute Ihr kostenloses Probetraining und beginnen Sie Ihren Weg zu einem gesünderen Leben.

LITE Fitness & Betriebs GmbH

Inhaber: Gerhard Haugeneder

Peter Ebner Straße 3

4060 Leonding nähe Linz in Oberösterreich

Österreich

Tel.: 0732 67 40 71

Fax: 0732 67 41 21

Mail: office@elite-fitness.at

www.elite-fitness.at

Firmenbuchnummer: 328639v

Firmengericht: Landesgericht Linz

Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

