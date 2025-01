Fit ins neue Jahr: Ensana Health Spa Hotels unterstützen mit speziellem Gewichtsreduktionsprogramm

Abnehmen in Wohlfühlatmosphäre in den Kurstädten Marienbad, Piestany und Budapest

Das neue Jahr bringt oft den Wunsch nach Veränderung mit sich – gesünder leben, sich wohler fühlen und das eigene Körpergefühl verbessern. Für viele Menschen stehen dabei Vorsätze zur Gewichtsreduktion und für mehr Bewegung ganz oben auf der Liste. Die Ensana Health Spa Hotels, Europas größtem Betreiber von Gesundheit-Spas, präsentieren ein maßgeschneidertes und von Medizinern ausgearbeitetes ganzheitliches Programm, das nicht nur das Abnehmen erleichtern kann, sondern auch auf eine allgemeine Verbesserung der Gesundheit abzielt.

Ganzheitliches Programm für nachhaltigen Erfolg

Übergewicht und Adipositas gelten als Hauptursachen für potenzielle Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Beschwerden des Bewegungsapparats. Das spezifisch abgestimmte Gewichtsreduktionsprogramm der Ensana Health Spa Hotels ist der ideale Startpunkt, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren.

Hierbei erhalten Gäste eine umfassende medizinische Betreuung mit ärztlichen Untersuchungen, speziellen Messungen, Stoffwechsel- und nutrigenetischen Analysen sowie Labortests. Die Behandlungen sind auf die persönlichen Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten und umfassen beispielsweise Physiotherapie, Fitnessübungen, Massagen und Anwendungen mit natürlichen Heilmitteln, wie sie an den jeweiligen Standorten vorkommen. Der Ernährungsaspekt, einschließlich fachlicher Beratung, individueller Pläne sowie Trinkkuren, bildet einen weiteren wichtigen Bestandteil.

Neben dem Erreichen des Idealgewichts geht es auch darum, die Grundfitness, die Vitalität sowie die Schlafqualität zu verbessert. Langfristig sollen die Teilnehmer auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil unterstützt werden, der über den Aufenthalt hinaus einen nachhaltigen Erfolg sichert.

Renommierte Kurorte für Gesundheit und Wohlbefinden

Derzeit wird das Programm an drei Standorten angeboten. Das 5-Sterne-Haus Nove Lazne im Neorenaissance-Stil im tschechischen Marienbad bietet seinen Gästen ein Kurerlebnis, wie es bereits Mitglieder der europäischen Königshäuser oder berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe schätzten. In malerischer Umgebung liegt das prächtige Thermia Palace, ein Luxushotel im Jugendstil in Piestany in der Slowakei. Der Komplex ist mit dem Kurhaus Irma Health Spa verbunden, das direkt über den Heilquellen inklusive eines mineralhaltigen Schlammbads errichtet ist. Die Kurhotels Thermal Margaret Island und Grand Margaret Island befinden sich auf der grünen, zweieinhalb Kilometer langen Margareteninsel in Budapest inmitten der Donau und stellen eine Oase der Ruhe und Erholung dar, gepaart mit erstklassigen Anwendungen.

„Es gibt unzählige Diäten und Tipps zum Abnehmen. Unser Ansatz jedoch basiert auf modernsten wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen, die wir in Einklang mit Heilmitteln aus der Natur bringen“, erläutert Frank Halmos, CEO von Ensana. „Außerdem legen wir großen Wert darauf, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen, wenn sie an unserem Programm zur Gewichtsreduktion unter ärztlicher Aufsicht teilnehmen, und ihren Aufenthalt uneingeschränkt genießen können.“

Mehr Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

