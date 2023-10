fischerAppelt, live marketing verantwortete Neukonzeption und Organisation vom Bürgerfest des Bundespräsidenten

Am 8. und 9. September 2023 lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seinem jährlichen Bürgerfest ins Schloss Bellevue in Berlin ein. Erstmalig zeichnete fischerAppelt, live marketing sich für Konzeption, Planung und die komplette Organisation des traditionsreichen Events verantwortlich – und setzte dabei inhaltlich, gestalterisch und kommunikativ neue Akzente.

Wie gewohnt stand beim Bürgerfest das soziale Engagement für eine lebendige und vielfältige Gesellschaft im Mittelpunkt. So folgten am ersten Tag ca. 5.000 Gäste der Einladung des Bundespräsidenten – darunter viele Ehrenamtliche aus ganz Deutschland. Am zweiten Tag, dem Tag des offenen Schlosses, besuchten rund 13.000 Bürgerinnen und Bürger seinen Amtssitz und lernten die vielen Facetten und Möglichkeiten des Ehrenamts kennen – schließlich sollte das Fest auch Anreize geben, selbst ehrenamtlich aktiv zu werden.

fischerAppelt, live marketing setzte mit „Im WIR verbunden“ erstmals auf ein übergeordnetes Motto, das der Veranstaltung einen stringenten kommunikativen Rahmen gab. Es spiegelte sich nicht nur inhaltlich wider, sondern sorgte durch ein prägnantes Key Visual auch für eine einheitliche gestalterische Klammer. Das Motto rückte gesellschaftlichen Zusammenhalt, Solidarität, Vielfalt und Respekt in den Fokus – in Deutschland und Europa. Ebenfalls neu war die eigene Microsite zum Tag des offenen Schlosses, die fischerAppelt, live marketing zusammen mit dem Bundespräsidialamt entwickelte. Bürgerinnen und Bürger hatten dort u. a. die Möglichkeit, sich über das Programm, die Beiträge der Partner und der Partnerländer zu informieren oder ihr Einlass-Ticket zu buchen.

Auf fünf Bühnen wurde über den gesamten Park des Schlosses verteilt an beiden Tagen ein ebenso unterhaltsames wie informatives Programm für Jung und Alt geboten. Dabei war allein auf der Hauptbühne die Bandbreite der Darbietungen beeindruckend: Sie reichte von Podiumsdiskussionen mit dem Bundespräsidenten und Elke Büdenbender und weiterer Politprominenz über Auftritte der Poetry-Slammerin Paulina Behrendt oder des Orchesters von The Young ClassX bis zu Top Acts wie MiA. oder Maël & Jonas.

Für ein Infotainment sorgten zwei weitere Aktionsbühnen. Auf der einen präsentierten sich, die auf dem Fest vertretenen gemeinnützigen Organisationen mit interaktiven Talkformaten, auf der anderen lasen bekannte Autorinnen und Autoren aus ihren Büchern. Die Partnerländer des Bürgerfests in 2023 waren Tschechien und Thüringen. Auf eigenen Bühnen zeigten sie ihre kulturelle Vielfalt.

Neue Akzente setzte fischerAppelt, live marketing nicht nur beim Programm, sondern auch mit einer neuen Bühnengestaltung. Diese band konsequent Besucherinnen und Besucher über sämtliche Veranstaltungsteile hinweg mit ein. So wurde die Hauptbühne um einen kleineren Satelliten ergänzt, der mitten im Publikum Talks und kleinere Acts präsentierte. Das führte zu deutlich mehr Interaktion mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und eröffnete gleichzeitig größeren Spielraum für komplexere Umbauten auf der Hauptbühne. Eine großflächige Zeltdachkonstruktion vernetzte beide Bühnen miteinander und bot Schutz gegen die Hitze.

Neben dem Geschehen auf den Bühnen bildeten interaktive Ausstellungen, Präsentationen und Mitmachaktionen in über 60 Zelten eine weitere Programmsäule. Mehr als 25 gemeinnützige Organisationen stellten ihre Arbeit zum Thema Ehrenamt vor. Ebenso viele Unternehmen und Stiftungen präsentierten ihre sozialen Projekte.

Auch eine Premiere auf dem Bürgerfest: In einem exklusiv geschaffenen Broadcasting-Studio, dem „Im-WIR-verbunden-Studio“, trafen bekannte Content Creatorinnen und Creatoren sowie Podcasterinnen und Podcaster auf Ehrenamtliche, politische Prominenz (wie den Bundespräsidenten selbst) sowie Gäste des Festes, die sich spontan für einen Gesprächsslot bewerben konnten. Auf diese Weise entstand viele Stunden ein interessanter Austausch, der durch die Veröffentlichung des Contents auf dem ebenfalls eigens eingerichteten YouTube-Kanal des Bürgerfestes weit über die Veranstaltung hinaus strahlt.

fischerAppelt, live marketing hatte sich Ende 2022 im Rahmen einer Ausschreibung um die Organisation von Großveranstaltungen für das Bundespräsidialamt durchsetzen können. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und schließt das jährliche Bürgerfest im Schloss Bellevue ebenso mit ein wie den Tag der offenen Tür der Villa Hammerschmidt in Bonn, das alle zwei Jahre stattfindet.

