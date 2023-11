fischerAppelt, live marketing übernimmt Aktivierung der Volkswagen Sponsoringrechte im Fußballsport

Die Volkswagen AG nutzt ihr Sponsoringengagement im Fußball sowohl zur Unterstützung des Transformationsprozesses zum nachhaltigen Mobilitätsanbieter als auch verstärkt für die öffentlichkeitswirksame Positionierung ihrer aktuellen Haltungsthemen.

Bereits 2022 sprach Volkswagen gesellschaftlich relevante Themen im Fußball-Umfeld an und förderte im Rahmen der EM den Diskurs. #keinfrauenfußball spiegelt dies ebenso wider wie die aktuell entwickelte Kampagne #einFußball, die an die breite Masse der Zielgruppe gerichtet ist – vom Amateur bis Profi und unter inklusivem Einbezug aller Altersgruppen und Geschlechter. fischerAppelt, live marketing verantwortet hier in enger Abstimmung mit dem Volkswagen Fußballcenter die strategische Ausrichtung der kommunikativen Maßnahmen und konzeptionelle Weiterentwicklung der Aktivierungsbausteine.

Darüber hinaus übernimmt fischerAppelt, live marketing die Betreuung der Volkswagen Sponsoring-Aktivitäten rund um das DFB-Engagement. Zu den Kernaufgaben der international tätigen Agentur zählen hier, neben der strategischen und konzeptionellen Beratung, die operative Umsetzung und die vollumfängliche Ausschöpfung der Sponsoring-Rechte auf den verschiedensten Plattformen.

Diese Rechte beinhalten u.a. umfassende Aktivierungen bei allen Heimspielen der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften, alle Runden des DFB-Pokals einschließlich des Finales im Berliner Olympiastadion und des Finaltags der Amateure.

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

fischerAppelt, live marketing GmbH

Widdersdorfer Straße 205

D-50825 Köln

Ansprechpartner: Dino Büscher

dino.buescher@fischerappelt.de

Tel.: +49 (0)221 569 38-0

Fax: +49 (0)221 569 38-201

Web: www.live.fischerappelt.de