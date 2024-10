fischerAppelt, live marketing triumphiert bei den Galaxy Awards 2024

Kreativagentur bekam 21 Auszeichnungen für herausragende Projekte

fischerAppelt, live marketing konnte bei den Galaxy Awards 2024 in den USA insgesamt 21 Auszeichnungen entgegennehmen und damit das Vorjahresergebnis übertreffen. Damit ist die Agentur die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin des Wettbewerbs in diesem Jahr.

Ausgezeichnet wurden Projekte für die Kunden Claas, Telekom, Visit Qatar / Grand Automotive Week und das Bundespräsidialamt in insgesamt fünf unterschiedlichen Kategorien. Dieser Erfolg bestätigt die strategische und kreative Exzellenz von fischerAppelt, live marketing und markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur globalen Spitzenposition im Bereich Live-Marketing.

Dazu Dino Büscher, CEO bei fischerAppelt, live marketing: „Wir konnten in den letzten Jahren bei vielen Kreativwettbewerben erfolgreich punkten, aber das ist wirklich outstanding! Mein Dank geht an alle Teams in Deutschland und Qatar sowie an die Partner und Kunden.“

Die ausgezeichneten Projekte im Überblick:

Gold

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Promotion / Festival

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Public Relations / Event Marketing

– Telekom Fan World – Special Events / Digital Installation

– Telekom Fan World – Pop-up Event

– Claas @ Agritechnica 2023 – Special Events / Industry/Trade

Silber

– Bürgerfest des Bundespräsidenten – Special Events / Community Involvement

– Bürgerfest des Bundespräsidenten – Special Events / Other/Misc

– Bürgerfest des Bundespräsidenten – Publicity

– Claas Season Kick-off 2023 – Special Events / Corporate

– Claas Season Kick-off – Special Events / Employee Event

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Special Events / Industry/Trade

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Special Events / Innovative Ideas

Bronze

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Tourism

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Special Events / Community Involvement

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Special Events / Others/Misc

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Pop-up Event

– Claas @ Agritechnica – Special Events / Building Construction

– Claas @ Agritechnica – Product Awareness

– Telekom Fan World – Publicity

Honors

– Telekom Fan World – Special Events / Innovative Ideas

– Visit Qatar / Grand Automotive Week – Product/Service Launch

Mit insgesamt acht Auszeichnungen mehr als im Vorjahr konnte fischerAppelt, live marketing einmal mehr die Innovationskraft und Fähigkeit der Agentur belegen, herausragende Projekte für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen umzusetzen. Die Galaxy Awards sind ein Maßstab für Exzellenz in den Bereichen Marketing und Kommunikation, und dieser außergewöhnliche Erfolg unterstreicht die führende Rolle von fischerAppelt, live marketing im internationalen Vergleich.

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

