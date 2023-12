fischerAppelt, live marketing räumt ab beim BEA World Eventaward und wird Agentur des Jahres

Projekte wurden mit Grand Prix, Press Award, dreimal Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet

Die Agentur fischerAppelt, live marketing wurde in diesem Jahr erfolgreichster Teilnehmer bei den BEA World Eventawards, die im Rahmen des Bea World International Festival of Events and Live Communication in Rom verliehen wurden. Außer dreimal Gold und jeweils einmal Silber und Bronze konnte das Team von fischerAppelt, live marketing auch noch den neuen Press Award sowie den Grand Prix – also die höchste Auszeichnung beim BEA World – in Empfang nehmen. Last but not least bekam fischerAppelt, live marketing die Würdigung als „Agency of the Year“ vom Veranstalter des BEA World Eventaward verliehen.

„Das hatten wir in der BEA World Historie noch nie und ist wirklich outstanding“, so Salvatore Sagone, Präsident des Veranstalters ADC Group und des BEA World Festival, „dass eine Agentur in einem Jahr so viele Auszeichnungen für sich verzeichnen konnte. Dafür senden wir herzliche Glückwünsche von der Jury und vom ganzen Team an fischerAppelt, live marketing.“

Vorausgegangen war die Live-Jurysitzung im Rahmen des dreitägigen Festivals, bei der die Wettbewerbsteilnehmer ihre Projekte den Jurymitgliedern und Delegierten in einer öffentlichen Audition präsentieren mussten. Alle Beiträge, die es auf die Shortlist geschafft hatten, wurden dabei in einem rund acht Minuten langen Slot vom Einreicher persönlich vorgestellt. Bestandteile waren ein dreiminütiges Video, eine zweiminütige Projektvorstellung und eine zweiminütige Q&A-Runde.

Die Agentur fischerAppelt, live marketing wird schon seit Jahren regelmäßig für ihre Projekte national und international ausgezeichnet und sieht das als Bestätigung für ihre führende Rolle in der Event- und Live-Kommunikationsbranche. Dazu Dino Büscher, CEO der Agentur: „Für uns sind diese Auszeichnungen beim BEA World Festival ein absoluter Meilenstein in unserer Agenturgeschichte. Dafür ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten und insbesondere an unsere Teams, die diese Erfolge erst möglich gemacht haben.“

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

