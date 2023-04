FINE FOOD DAYS COLOGNE, KAISERSCHOTE wird Partner

Nachhaltiges Barbecue und Fine Dinig vom Grill, im SEEPAVILLON

Die FINE FOOD DAYS COLOGNE bieten vom 20. August bis 3. September 2023 ihren Besuchern wieder ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis und die Möglichkeit, sich von den Spitzenköchen der Domstadt inspirieren zu lassen. KAISERSCHOTE Feinkost Catering ist erstmals Partner der FINE FOOD DAYS COLOGNE und gleichzeitig der erste Eventcatering Service, der dafür ausgewählt wurde. „Das ist eine große Ehre für die Köche der KAISERSCHOTE und unterstreicht ihre Kompetenz und Qualität im Bereich der Eventgastronomie. Wir freuen uns darauf, den Besuchern der FINE FOOD DAYS COLOGNE unsere Interpretation von „Fine Dining BBQ“ zu präsentieren und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, erklärt der Gründer und Geschäftsführer des Kölner Cateringunternehmens André Karpinski zu der Partnerrolle seines Unternehmens.

Dazu gibt es gleich mehrfach die Gelegenheit, zuerst beim Main-Event der FINE FOOD DAYS am 20. August 2023 von 16 bis 21 Uhr im Rahmen der „Küchenparty deluxe“. Bei diesem Grand Opening der FINE FOOD DAYS COLOGNE wird die KAISERSCHOTE eine Genussinsel zum Thema „VEGAN + X“ präsentieren. Einen weiteren kulinarischen Auftritt haben die Spitzenköche des Feinkost-Eventcaterers beim zweiten Main-Event, den „GalaDinner & Awards 2023“ am 3. September 2023 von 18 bis 23 Uhr. Unter dem Motto „Lokale Helden“ verantwortet das KAISERSCHOTE-Team bei der Abschlussveranstaltung die Hors d’ouvres des 5-Gänge-Gala-Menüs.

Der Eventcaterer ist selbst Gastgeber am Sonntag, 27. August 2023. Auch hier rückt der lokale Genuss in den Mittelpunkt, wenn die KAISERSCHOTE von 12 bis 15 Uhr in ihrer Eventlocation SEEPAVILLON am Fühlinger See Fine Dining und ein nachhaltiges Grillvergnügen mit phänomenalem Seeblick bietet. Die Gäste erwartet in der Strandlocation eine BBQ-Vielfalt der Extraklasse aus dem Smooker, vom Teppanyaki, über der Glut und „von oben gegrillt“ in Kombination mit Live-Musik und ausgewählten Getränken.

Die Grillmeister des Feinkost-Caterers beherrschen hier nicht nur die Glut, sondern auch das kulinarische Storytelling, denn die KAISERSCHOTE legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und verwendet ausschließlich Zutaten lokalen oder saisonalen Ursprungs. Gegrillter Wels im Urkorn-Bun, Eifeler Forelle „on the rocks“ präsentiert und „sunny side up“ gegrillt, Ursprung – Beef Ribs 18/68° mit gebrannten Lauch vom „CROSS-RAY“, gegrillte weiße Schokolade mit Melissen-Joghurteis, süße Kirsch-Pizza vom Grill und vieles andere mehr überraschen die Gäste des See-Events. Die Kombination von Nachhaltigkeit und Genuss spiegelt sich auch bei den Getränken. Serviert werden unter anderem Longdrinks und Deutschlands nachhaltigster Gerstensaft: „Zero-Waste-Bier“.

Ein Goodie für alle Gäste ist der freie Eintritt ab 15 Uhr zum SPIRIT OF IBIZA | BEACH CLUB, wo sie bei Live-Musik und Sundowner den Tag entspannt ausklingen lassen können.

Anmeldungen zu den Events der FINE FOOD DAYS COLOGNE 2023 sind möglich unter: https://www.kaiserschote.de/blog-magazin-business/genuss-magazin-business/318-fine-dining-und-nachhaltiges-grillvergnuegen-mit-seeblick.html

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

