Fine Dining als „bewegendes“ Stadterlebnis mit der Tram Experience

Brüsseler Straßenbahn wird zum fahrenden Restaurant

In Brüssel können öffentlicher Nahverkehr und Haute Cuisine zu einem außergewöhnlichen Stadterlebnis kombiniert werden: Die Tram Experience verwandelt eine historische Straßenbahn in ein ungewöhnliches Gourmetrestaurant auf Schienen und lässt sich dafür für Events und geschlossene Gruppen exklusiv buchen. Abhängig von der Bestuhlung stehen dafür bis zu 34 Plätze zur Verfügung. Startpunkt ist meist der Place Poelaert in Brüssel.

Während die Tram rund zweieinhalb Stunden durch die belgische Hauptstadt gleitet, genießen die Gäste ein mehrgängiges Fine-Dining-Menü im Kerzenlicht – mit wechselnden Stadtpanoramen als lebendige Kulisse. Urbaner Alltag trifft auf inszenierte Gastronomie – und wird so zu einem „bewegten“ Abend voller Atmosphäre. Für einen Vollcharter beziehungsweise geschlossene Gruppen bieten spezialisierte Agenturen Pakete mit exklusiver Tram, Hostessen, individuellen Dinners oder auch Zusatzleistungen wie Transfers an. Detailinformationen über die Anbieter gibt es in der Broschüre Let’s Meet in Brussels, dem zentralen Nachschlagewerk für den MICE-Standort Brüssel, in der Rubrik „Service Provider“.

Die Idee: Kulinarik in Bewegung

Herzstück ist eine umgebaute PCC-Straßenbahn des Brüsseler Verkehrsunternehmens STIB (auch bekannt als MIVB). Wagen wie der historische 7601 präsentieren sich heute in einem reduzierten, zeitgenössischen Weißdesign mit fest installierten Tischen, integrierten Glasvertiefungen und raffinierter Lichtführung. An Bord servieren Spitzen- und Michelin-Köche sechs bis sieben Gänge, die die belgische Küche saisonal, kreativ und modern interpretieren. Die Route führt entlang malerischer Strecken durch die Region Brüssel – mit eindrucksvollen Sichtachsen, unter anderem in Richtung Atomium und Expo-Gelände. Die Fahrt selbst wird dabei zur dramaturgischen Komponente: Menüfolge und Stadtszenen sind präzise aufeinander abgestimmt – ein Zusammenspiel aus Genuss und urbanem Panorama.

Von „Brusselicious“ zur Erfolgsgeschichte

Initiiert wurde das Projekt 2012 im Rahmen des Gourmetjahres „Brusselicious“ von visit.brussels gemeinsam mit STIB und weiteren Partnern. Ziel war es, den öffentlichen Raum neu zu denken und eine touristisch-gastronomische Erfahrung auf Schienen zu schaffen. Das Ergebnis: Eine Straßenbahn, die nicht länger als nüchternes Massenverkehrsmittel wahrgenommen wird, sondern als stilvoll gestalteter Erlebnisraum – puristisch, hochwertig und überraschend anders.

Stadt, Kulinarik, Szenografie

Großzügige Panoramafenster öffnen den Blick auf ikonische Stadtbilder. Während draußen das beleuchtete Brüssel vorbeizieht, entfaltet sich im Inneren eine präzise inszenierte Genussdramaturgie. Service, Lichtstimmung und Gangfolge sind dabei exakt auf die Route abgestimmt. Jeder Moment hinterlässt neue Eindrücke. Die Tram wird zur Bühne, die Stadt zur bewegten Szenerie. Fine Dining wird hier nicht nur serviert, sondern inszeniert.

Nachhaltige Mobilität als Bühne

Die Tram Experience nutzt bewusst die bestehende Infrastruktur des elektrischen Straßenbahnnetzes. Statt zusätzlichen Individualverkehr zu erzeugen, wird Event- und Abendkultur auf die Schiene verlegt. Elektrische Straßenbahnen stehen für emissionsarme Mobilität und eine zukunftsfähige Stadtentwicklung. Die Tram Experience zeigt, wie öffentlicher Verkehr nicht nur Transportmittel, sondern Lebensraum sein kann – und wie Klimaschutz, Genuss und urbane Lebensqualität harmonisch zusammenspielen.

Wenn Infrastruktur zur Marke wird

Mit klarem Branding, wechselnden Chefkonzepten und regelmäßigen Relaunches bleibt das Format dynamisch. Für Unternehmen, Gruppen und exklusive Events fungiert die Tram als „bewegte Lounge“ – ein Ort für Networking, Inspiration und außergewöhnliche Stadterlebnisse. Die Tram Experience steht exemplarisch dafür, wie Städte ihre Infrastruktur emotional aufladen und neu interpretieren können: als Erlebnisraum, als Marke – und als Symbol für eine moderne, nachhaltige Metropole.

visit.brussels

visit.brussels ist die offizielle Anlaufstelle für das MICE-Segment der Stadt. Die Organisation unterstützt Unternehmen und Verbände bei der Planung und Durchführung von Meetings, Kongressen und Incentive-Reisen. Sie berät zu geeigneten Locations, nachhaltigen Veranstaltungskonzepten und logistischen Abläufen. Zudem vermittelt sie Kontakte zu lokalen Partnern und Dienstleistern, fördert Kooperationen und sorgt für eine reibungslose Umsetzung vor Ort. Damit trägt visit.brussels wesentlich zur Profilierung der Stadt als leistungsstarker MICE-Standort in Europa bei.

März 2026 / visit.brussels

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