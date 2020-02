Finanzdienstleister Banking Circle erhält Banklizenz

Luxemburg, 27. Februar 2020 – Der Finanzdienstleister Banking Circle hat seine Banklizenz von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erhalten. Das Unternehmen ist Anbieter von Bank- und Zahlungsinfrastruktur für weltweit tätige Unternehmen.

Banking Circle bietet damit eine Finanzinfrastruktur für den Zahlungsverkehr und das Bankwesen, die Unternehmen Zugang zu Echtzeit-Zahlungen ermöglicht – unabhängig von Landesgrenzen und Größe. Zahlungsdienstleister und Banken können so Marktchancen in der digitalen Wirtschaft nutzen, ohne dass sie erheblich in ihre eigene Infrastruktur investieren müssen. Banking Circle verfügt bereits über Niederlassungen in Deutschland, Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden. Um diesen wichtigen Schritt – den Erhalt der Banklizenz – hervorzuheben, hat das Unternehmen zudem seinen Hauptsitz in Luxemburg eröffnet, im Beisein des luxemburgischen Finanzministers Pierre Gramegna sowie dem CEO und Mitbegründer von Banking Circle, Anders la Cour.

Pierre Gramegna erklärte dabei: “Angesichts der Rolle Luxemburgs als ein führender Finanzplatz in Europa und als Drehscheibe für Zahlungsdienstleistungen war es absolut sinnvoll, dass Banking Circle Luxemburg als Hauptsitz gewählt hat. Mit einer luxemburgischen Banklizenz können Unternehmen wie Banking Circle europaweit tätig sein und somit ihren Kunden zusätzliches Vertrauen in Bezug auf Sicherheit und strenge Compliance geben.”

Banking Circle verarbeitet bereits ein hochgerechnetes jährliches Zahlungsvolumen von 130 Milliarden Euro und verzeichnet seit seinem Markteintritt Ende 2015 jedes Jahr ein hohes Wachstum. Anders la Cour ist der Auffassung, dass die neue Banklizenz die Rolle von Banking Circle in der digitalen Finanzwirtschaft deutlich stärken wird: “In den vergangenen vier Jahren haben wir eine Finanzinfrastruktur aufgebaut, die viele Zahlungsdienstleister zur Abwicklung ihrer länderübergreifenden Transaktionen nutzen. Zusätzlich sind wir mit unseren Kreditlösungen auch das Problem des eingeschränkten Zugangs von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Finanzmitteln angegangen.”

“Dank unserer Banklizenz können wir nun Bankkonten auf weltweiter Ebene bereitstellen und damit unsere Angebote erweitern”, ergänzt Anders la Cour. “So ermöglichen wir es PSPs (Payment Service Provider) und Acquirern, ihren Kunden Bankdienstleistungen anzubieten, ohne dass sie in ihre eigene Infrastruktur investieren müssen. Zudem bieten wir auch Banken die Möglichkeit, unsere Infrastruktur zu nutzen, um ihre Dienstleistungen für Geschäftskunden zu erweitern – ohne hohe Investitionen und regulatorische Auflagen.”

“Die Sicherung einer Banklizenz in Europa war immer ein strategisches Ziel bei der Entwicklung von Banking Circle”, sagt Anders la Cour. “Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die weltweit bestehende finanzielle Ausgrenzung zu bekämpfen, indem der Zugang zu Bankdienstleistungen länderübergreifend geöffnet wird. Wir können nun das Service-Angebot für Finanzdienstleister erweitern und in zusätzlichen Regionen tätig sein.”

Banking Circle wurde Ende 2015 gegründet und hat eine neue Kategorie von Finanzdienstleistungen geschaffen – eine Infrastruktur für den länderübergreifenden Zahlungsverkehr und das Bankwesen.

Das im September 2018 von den Fonds EQT VIII (“EQT VIII”) und EQT Ventures (“EQT Ventures”) (gemeinsam “EQT”) zusammen mit den Gründern und anderen Co-Investoren übernommene Unternehmen konnte sein Wachstum in bestehenden und neuen Regionen beschleunigen. Der Zugang zu operativen und finanziellen Ressourcen ermöglicht Banking Circle Innovationen und Investitionen in den Bereichen Technologie-Entwicklung und Talent-Akquise. Dazu nutzt das Unternehmen auch die gesamte EQT-Plattform, einschließlich der umfassenden Erfahrung im TMT-Sektor (Technologie, Medien und Telekommunikation), der lokalen Präsenz und des globalen Netzwerks von Industrieberatern von EQT.

Über Banking Circle

Banking Circle ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturen für Zahlungsdienstleister und Banken. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell, kostengünstig und mit erstklassiger Compliance und Sicherheit – mit direktem Zugang zu einem Clearing, das alte, bürokratische und teure Systeme umgeht.

Banking Circle Lösungen erhöhen die finanzielle Integration. Von Buchhaltung über Kredite, internationale Zahlungen bis hin zu Abwicklung, Risikoabsicherung und Compliance hilft die Technologie von Banking Circle Tausenden von Unternehmen, länderübergreifende Transaktionen in einer Weise zu tätigen, die bisher nicht möglich war.

Banking Circle ist im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle. Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

Kontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-0

bankingcircle@finkfuchs.de

http://www.bankingcircle.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.