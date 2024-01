Finanz- und Bankensoftware: Neue Foconis GmbH bündelt Expertisen. Vier Partnerunternehmen gehen vereint in die Zukunft

Hamburg/Vilshofen an der Donau/Herzogenrath/Landau in der Pfalz, 16.01.2024

Vier ausgewiesene Branchenexperten bündeln ab sofort ihre Kompetenzen unter einem gemeinsamen Haus: der Foconis GmbH. Damit entsteht eine Muttergesellschaft für vier spezialisierte Lösungsanbieter, die Unternehmen aus der Finanzwirtschaft in den Bereichen Payment, Trading, Compliance Management, Business Intelligence und Analytics unterstützt. Kunden profitieren über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus von einer zentralen Anlaufstelle für skalierbare Lösungen zu wesentlichen Finanzprozessen. Main Capital Partners engagiert sich als Spezialist für Enterprise Software und steht dem Unternehmen mit seiner Erfahrung beratend zur Seite.

Zum Jahresende 2023 haben vier namhafte Vertreter der Finanzindustrie ihre Kompetenzen unter einem gemeinsamen Mutterhaus gebündelt, der Foconis GmbH. Die Schwesterunternehmen pdv und van den Berg und FOCONIS und GenoData hatten sich bereits zum Jahresbeginn 2023 in je einer separaten Holding zusammengefunden, um ihre Expertisen zu bündeln und Synergien zu nutzen. Der eingeschlagene Weg setzt sich mit dem neuerlichen Verbund fort und unterstreicht die komplementäre Ausrichtung aller Partner zueinander. Zudem wird sich ein gemeinsamer Markenauftritt im Markt etablieren. Die beteiligten Unternehmen werden im Zuge dieser Entscheidung in Etappen umfirmiert und ihr Auftritt schrittweise angepasst.

Nachfolgend werden die Partner vorgestellt:

FOCONIS AG, Vilshofen a. d. Donau: Hersteller und Anbieter der Datenqualitäts-, Kontroll- und Compliance-Software FOCONIS-ZAK®, unterstützt die Finanzwelt bei der digitalisierten, automatisierten Erfüllung regulatorischer Anforderungen. foconis.de

Die GenoData EDV-Systeme GmbH ist bereits seit 2023 Teil der FOCONIS und bietet mit der Software GDix Lösungen in den Bereichen Daten- und Prozessmanagement sowie Business Intelligence für den Finanzsektor. www.genodata.de

Beide Unternehmen werden unter dem neuen Namen Foconis Analytics GmbH firmieren – GenoData zum Jahresbeginn 2024, im Mai 2024 folgt die Foconis AG.

Vilshofen a. d. Donau: Hersteller und Anbieter der Datenqualitäts-, Kontroll- und Compliance-Software FOCONIS-ZAK®, unterstützt die Finanzwelt bei der digitalisierten, automatisierten Erfüllung regulatorischer Anforderungen. foconis.de Die GenoData EDV-Systeme GmbH ist bereits seit 2023 Teil der FOCONIS und bietet mit der Software GDix Lösungen in den Bereichen Daten- und Prozessmanagement sowie Business Intelligence für den Finanzsektor. www.genodata.de Beide Unternehmen werden unter dem neuen Namen Foconis Analytics GmbH firmieren – GenoData zum Jahresbeginn 2024, im Mai 2024 folgt die Foconis AG. pdv Financial Software GmbH, Hamburg: Anbieter der plattformbasierten Kapitalmarkt-Softwarelösung DECIDE, bildet die vollständige Prozesskette des Wertpapierhandels ab. www.pdv-fs.de

Zum Jahresbeginn 2024 firmiert das Unternehmen unter dem neuen Namen Foconis Trading GmbH.

Hamburg: Anbieter der plattformbasierten Kapitalmarkt-Softwarelösung DECIDE, bildet die vollständige Prozesskette des Wertpapierhandels ab. www.pdv-fs.de Zum Jahresbeginn 2024 firmiert das Unternehmen unter dem neuen Namen Foconis Trading GmbH. van den Berg FS GmbH, Herzogenrath: Spezialist in der Umsetzung von Zahlungstransaktionen sowie Anbieter der Softwareplattform vdb/PPM unter anderem für Instant Payments, Payments-as-a-Service, CESOP und eigenem SWIFT Service Bureau. www.vdb.de

Die van den Berg FS GmbH wird im Laufe des ersten Halbjahrs 2024 zur Foconis Payment GmbH umfirmieren.

Erfahrenes Führungsquartett erwartet Erfolge durch gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

CEO der neuen Foconis GmbH wird Christian Fink. Zum Chief Commercial Officer (CCO) wurde Olaf Pulwey berufen. Peter Kretzmann aus der Geschäftsleitung der pdv FS GmbH wird die Aufgaben des CTO in der Foconis GmbH übernehmen. Ergänzt wird das Quartett durch Florian Festner, ehemaliger Finance Director der IDL (insightsoftware Deutschland). Er übernimmt den Posten des CFO. „Kunden profitieren ab sofort von unserer integrierten Gesamtsicht auf die Prozesse der Finanzwelt“, erklärt CEO Christian Fink. „Mit unserer Mannschaft und unserem Know-how werden wir in einem komplexer werdenden Marktumfeld weiterhin erfolgreich sein, auch über die Landesgrenzen hinaus.“, so Christian Fink weiter.

Traditionen, Mehrwerte, Synergien

Das bodenständige Selbstverständnis aus dem Mittelstand soll die Foconis GmbH auch in Zukunft begleiten. So war das Bekenntnis zu mehr als 350 Arbeitsplätzen und den etablierten Standorten ein Leichtes: Herzogenrath, Hamburg, Vilshofen an der Donau und Landau in der Pfalz bleiben dem Unternehmen somit erhalten. Damit fördern alle Beteiligten nachhaltig die Kundennähe, agile Prozesse und kurze Entscheidungswege. Foconis steht darüber hinaus für Verlässlichkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit. Olaf Pulwey, als CCO für die Bereiche Sales sowie Marketing/PR verantwortlich, versichert: „Bereits zu Beginn unserer Gespräche stand fest: Die sorgfältige Organisation des Prozesses soll ungewollte Störgeräusche für Kunden verhindern. Es werden kaum organisatorischen Veränderungen spürbar sein.“ So bleiben Kunden beispielsweise alle bekannten Kontakte in Key-Account, Service, Support und Beratung erhalten.

Passgenaues Produktportfolio, vereinfachter Auswahl- und Kaufprozess

Die Foconis GmbH wartet mit einem integrierten, hoch spezialisierten Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf. Durch diese konsolidierte Expertise und das kombinierte Angebot für diverse Gewerke der Finanzwirtschaft, entstehen Kunden unter anderem Vorteile im Auswahl- und Kaufprozess. Zudem können Prozesse im Rahmen der Einführung neuer Software vereinfacht und beschleunigt werden, die bedingt durch regulatorische Anforderungen sonst oft langwierig sind.

Pressekontakte

Olaf Pulwey Foconis GmbH Im Straßer Feld 3 52134 Herzogenrath E-Mail: presse@foconis.de

Esmée Knijff Main Capital Partners B.V. Paleisstraat 6 62514 JA Den Haag E-Mail: esmeek@main.nl

Foconis GmbH

Die 2023 gegründete Foconis GmbH vereint die van den Berg FS GmbH, die FOCONIS AG mit der GenoData EDV-Systeme GmbH und die pdv Financial Software GmbH zu einem wichtigen Softwarepartner für Finanzinstitute in Europa, vor allem aber in der DACH-Region. Im Mittelpunkt stehen mit DECIDE, FOCONIS-ZAK®, GDix und vdb/PPM die Software-as-a-Service-Lösungen der Partner. Mit praxiserprobten Expertensystemen unterstützt die Foconis GmbH verschiedene, hochspezifische Betriebsbereiche der Finanzinstitute. Den Fokus legt das Unternehmen auf die Bereiche Zahlungsverkehr, Datenanalyse und -Kombination, Prozesseffizienz, Business Intelligence und Compliance Management. https://group.foconis.de

FOCONIS AG (ab Mai 2024 Foconis Analytics GmbH)

Die FOCONIS AG (namensgebend für die neue GmbH) wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt aktuell 108 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist Anbieter von Datenqualitäts-, Kontroll- und Compliance-Software für die Finanzwirtschaft. Mit dem Kontrollprozess-System FOCONIS-ZAK® unterstützt das Unternehmen die Institute zum einen bei der digitalisierten, automatisierten Erfüllung regulatorischer Anforderungen und zum anderen bei der Kontrolle von Prozessen und Daten. Als Business Unit Manager für FOCONIS-ZAK® wird künftig das bisherige Vorstandsmitglied der FOCONIS AG, Erich Baumgartner, verantwortlich zeichnen. https://www.foconis.de

Im Jahr 2023 wurde die GenoData EDV-Systeme GmbH (ab Jahresbeginn 2024 Foconis Analytics GmbH) über die gemeinsame Dachgesellschaft Foconis Holding GmbH akquiriert. Das mittelständische IT-Dienstleistungsunternehmen für Genossenschaften und den Finanzsektor wurde 1992 gegründet. 45 Mitarbeitende entwickeln für ihre Kundschaft passgenau zugeschnittene Lösungen. Die modular konzipierte Produktpalette rund um die Themen Daten- und Prozessmanagement sowie Business Intelligence ermöglicht dabei ein hohes Maß an Flexibilität. Kunden profitieren insbesondere von dem praxisbewährten Baukastensystem Gdix für die Bewirtschaftung, Vernetzung und Interpretation von Daten. Bernd Frese, Geschäftsführer der GenoData, verantwortet als Business Unit Manager nun das Gdix-Portfolio. https://www.genodata.de/

Über pdv Financial Software GmbH (ab Jahresbeginn 2024 Foconis Trading GmbH)

pdv Financial Software GmbH ist ein deutscher Marktführer für Kapitalmarktsoftware und bietet End-to-End-Lösungen für die gesamte Investmentprozesskette für Banken, Broker und Börsen an. Die Lösung DECIDE, die in der Verantwortung von Matthias Löffler als Leiter der Business-Unit steht, deckt alle wichtigen Asset-Klassen und Finanzinstrumente ab – sowohl für den institutionellen als auch den Retail-Handel. pdv wurde 1991 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt über 80 Mitarbeitende. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise im Finanzmarkt stellt pdv ihren Kunden umfangreiches Expertenwissen zur Verfügung und bildet auch komplexe Anforderungen effizient in der Software ab. https://pdv-fs.de/de/

Über van den Berg FS GmbH (Umfirmierung in Foconis Payment GmbH im ersten Halbjahr 2024)

Seit 37 Jahren ist van den Berg FS GmbH innovativer Partner für intelligente Lösungen im Zahlungsverkehr. Mit der Expertise von 110 Mitarbeitenden in den Bereichen SEPA, Instant Payments, Individualzahlungen sowie SWIFT- und EBICS-Anbindungen hat sich van den Berg als Zahlungsverkehrsspezialist am Markt etabliert. Banken und Unternehmen profitieren dank der von van den Berg entwickelten Softwarelösung vdb/PPM von einem hundertfach praxiserprobten 360°-System zur effizienten Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der damit verbundenen Prozesse. Mit „Payment-as-a-Service“ bietet das Unternehmen ein einzigartiges Nutzungsmodell an, das Geschäftspartner in die Lage versetzt, die Software ohne die Notwendigkeit eigener Serversysteme und ohne Administrationsaufwand einzusetzen – als Software-as-a-Service über das eigens betriebene, zertifizierte Rechenzentrum. https://www.vdb.de/

Über Main Capital Partners GmbH

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region und den nordischen Ländern. Main hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren und exzellente Softwaregruppen aufzubauen. Main beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat Büros in Den Haag, Stockholm, Düsseldorf, Antwerpen und den USA (Boston). Im Oktober 2021 verfügt Main über ein verwaltetes Vermögen von über 2,2 Milliarden Euro. Main hat bis heute in mehr als 150 Softwareunternehmen investiert. Diese Unternehmen haben Arbeitsplätze für rund 9.000 Beschäftigte geschaffen. https://main.nl/de/