FICO hebt Potenzial von Enterprise Collaboration und Echtzeit-Insights zur Beschleunigung von Innovationen und für ausgezeichnete Kundenerfahrungen

Aktualisierungen der FICO Plattform verbessern Hyper-Personalisierung und erhöhen den Wert von Unternehmensdaten, Advanced Analytics und künstlicher Intelligenz (KI)

– Neue Funktionen der FICO Plattform verbessern die unternehmensweite Zusammenarbeit. KI-Innovationen bauen Silos ab und erleichtern die operative Umsetzung von Echtzeit-Erkenntnissen.

– Entscheidungsgrundlagen und intelligente Ressourcen sind innerhalb der Plattform wiederverwendbar. Das, erweitert die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Unternehmen. Außerdem lassen sich neue Anwendungsfälle über die offene und erweiterbare Plattform schnell aufsetzen.

Berlin, 23. April 2024 – FICO stellt auf der FICO World wichtige Erweiterungen der FICO Plattform vor, die die Zusammenarbeit in Unternehmen fördern und erweitern. Dank der Aktualisierungen sind Organisationen nun in der Lage, Abteilungsgrenzen noch besser zu überwinden und einen höheren Mehrwert aus ihren Daten- und Analytics-Investitionen zu ziehen. Die offene und erweiterbare FICO Plattform ermöglicht es Kunden, eine breitere Palette von Anwendungsfällen schnell zu integrieren. Zudem können Kunden auf eine erweiterte Auswahl an Datenquellen und leistungsfähigen Analytics-Tools zugreifen.

„Die Innovationen der FICO-Plattform beinhalten neue API- Funktionen, ein offenes Ökosystem und erweiterte Möglichkeiten der Business Composability. Sie fördern eine kollaborative Arbeitsumgebung, indem sie Abteilungsgrenzen aufheben und für Transparenz bezüglich zukünftiger Ergebnisse sorgen“, erklärt Bill Waid, Chief Product and Technology Officer bei FICO. „Dank der Fortschritte in unseren Simulations- und Optimierungs-Funktionen, kann ein Business Analyst simulieren, welche Auswirkungen es beispielsweise auf das Kreditportfolio eines Unternehmens haben könnte, wenn Entscheidungskriterien angepasst werden. Das dient dazu, den Zugang zu Krediten zu erweitern oder neue Einnahmequellen zu erschließen. Unbegrenzte Möglichkeiten, Simulationen und Optimierungen entstehen. So lassen sich Geschäftsstrategien entwickeln, verfeinern und implementieren.“

Offenes Ökosystem beschleunigt Innovation

Die neuen Funktionen der FICO Plattform beschleunigen den Return on Investment (ROI) von Daten und Analytics. Indem ein offenes Ökosystem aus Daten und Decision Intelligence-Diensten geschaffen wird, das durch APIs, ein allgemeines Repository und eine offene sowie erweiterbare Plattform unterstützt wird, reduziert sich der Vendor-Lock-in. In Kombination mit leistungsfähigen Businesssimulationen und Digital-Twin-Fähigkeiten geben Organisationen ihren Stakeholdern die detaillierte Kontrolle über unternehmensweite Szenario-Experimente. Diese „Was-wäre-wenn“-Szenarien zeigen, wie Risiken gemindert und beste Ergebnisse erzielt werden können.

Kunden der FICO Plattform haben nun Zugang zu den neuesten Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. So können sie Rahmenbedingungen wie verfügbares Budget, angestrebte Rentabilität und Marktanteil berücksichtigen, und beispielsweise neue Preisstrategien definieren, um dafür die optimalen Maßnahmen zu ermitteln. Dank neuer technischer Verbesserungen sind Business Analysts und Branchenexperten in der Lage, Optimierungsmodelle noch besser zu nutzen. Diese Modelle lassen sich nun bis zu achtmal schneller erstellen und lösen gemischte ganzzahlige Programmierprobleme, die zum Beispiel im Finanzdienstleistungssektor häufig vorkommen, 42 Prozent schneller.

Antonio Soares, Chief Executive Officer bei Dock erläutert: „Dock ermöglicht es Unternehmen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen, ihr operatives Business zu schützen und die Benutzererfahrung zu verbessern. Dies führt letztlich zu einer stärkeren Kundenbindung. Wir haben unsere Zusammenarbeit mit FICO erweitert und präsentieren ein neues Produkt, das das Management von Kreditrahmen und die Minderung von Risiken grundlegend verändert. Die innovative Lösung macht sich die Analyse von Transaktionen in Echtzeit durch die FICO Plattform zu Nutze. So können unsere Kunden Autorisierungen optimieren, das Risiko von Zahlungsausfällen minimieren und die Kontrolle darüber behalten, wie sehr sie Risiken ausgesetzt sind.“

Bessere Collaboration und operative Umsetzung von Erkenntnissen

Mit FICO können Business Professionals sowie IT und Data Science Teams durch die Bereitstellung von intelligenten Entscheidungs-Ressourcen, die unternehmensweit standardisiert sind, besser zusammenarbeiten. Stakeholder definieren so einfacher, wie kollaborative und effiziente Arbeitsprozesse für ihre Organisationen aussehen. Mitarbeitende können experimentelle Ergebnisse im gesamten Unternehmenteilen, um KI-Vorhersagen in Echtzeit operativ zu nutzen und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Die jüngsten Updates sind ab sofort global für die Nutzer der FICO Plattform verfügbar. Detaillierte Informationen zu den aktuellen Verbesserungen der FICO Plattform finden Sie unter https://www.fico.com/de/fico-platform.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 215 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

Erfahren Sie mehr unter www.fico.com/de

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

