FIBAV Signature – Häuser für das ganze Leben

FIBAV erweitert das Massivhausprogramm um vier hochwertige Designlinien

KÖNIGSLUTTER. Die FIBAV GmbH setzt mit der exklusiven Massivhauslinie „FIBAV Signature“ neue Maßstäbe. Die vier Designlinien URBAN, COSY, CUBE und EASY vereinen anspruchsvolles Wohnen, Energieeffizienz und architektonische Nachhaltigkeit. Die Häuser der vier Linien sind in insgesamt mehr als 30 unterschiedlichen Varianten als Ein- und Zweifamilienhäuser, Haus mit Einliegerwohnung oder Doppelhaus erhältlich.

Unverwechselbar wie die Handschrift, individuell wie das Leben – so lassen sich die hochwertigen Massivhäusern der neuen FIBAV Signature-Linie beschreiben. Modern interpretierte klassische Formen kombiniert mit hochwertigen Materialien und reichhaltiger Ausstattung sorgen für ein zeitloses Wohngefühl. Alle Häuser der neuen Designlinien wurden in der Unternehmensgruppe entworfen und durch das eigene Produktentwicklungsteam bis ins Detail durchgeplant. Die Unternehmensgruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung aus mehr als 13.500 fertiggestellten Wohneinheiten. Gebaut werden die neuen Hauslinien in traditioneller Handwerksqualität Stein auf Stein und getreu dem FIBAV-Motto „Qualität ohne Kompromisse“.

URBAN – anspruchsvolle und ästhetische Stadtvillen

Mit der Designlinie URBAN haben die FIBAV-Architekten das traditionelle Design der „Hamburger Kaffeemühle“ neu interpretiert und ihr den Charme des 21. Jahrhunderts verliehen. Mit mondänem Flair und hanseatischer Zurückhaltung bietet die URBAN-Line repräsentatives Wohnen und ästhetische Schlichtheit. Zum harmonischen Gesamtbild trägt insbesondere die Fassade aus Verblendmauerwerk bei, die durch Zierbänder und Schmuckecken aufgelockert wird. Im Inneren ist eine Holz-Wangentreppe aus Eiche ein zusätzlicher Hingucker im vollständig einheitlich gefliesten Erdgeschoss.

COSY – Landhaus-Charme modern interpretiert

Die COSY-Linie transportiert in einem gemütlich-ländlichen Stil den Charme vergangener Tage in modernem Gewand. Verspielt-liebevolle Details, Naturmaterialien und viele gestaltende Elemente geben den Häusern ein unverwechselbares Gesicht. Das Stilbewusstsein der Verblendfassade wird bei den COSY-Häusern noch durch die markanten Schildgiebel unterstrichen. Auch im Innenbereich punktet die Serie mit hochwertigen Ausstattungshighlights wie einem Kamin, einer Schmuckwand im Wohnbereich und der Bolzentreppe aus Eichenholz.

CUBE – Kubus-Häuser für Individualisten mit Anspruch

Klare Formen im klassischen Bauhaus-Stil bestimmen die CUBE-Linie. Die Häuser sind funktional in der Ausführung, stringent in der Struktur, konsequent im Stil und dabei ästhetisch anspruchsvoll. Städtisches Wohnen und Komfort drücken sich nicht nur in der Architektur aus, sondern auch in der Energieeffizienz: Alle CUBE-Häuser erfüllen den Standard des Effizienzhaus 40, indem sie bereits im Standard mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sind. Bodentiefe Fenster, Lichtbänder und Balkone sorgen für eine angenehme Symbiose von innen und außen.

Alle Häuser der Serien URBAN, COSY und CUBE sind mit eigens ausgewählten hochwertigen Materialien und Produkten ausgestattet. Dazu zählen die individuell auf die Architektonik angepassten Sicherheitshaustüren wie auch die Design-Sanitärausstattung. In jedem Haus sorgt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung für energieeffizientes Heizen.

EASY – Durchdachte Stadthäuser für die ganze Familie

Die Häuser der EASY-Linie konzentrieren sich bewusst auf das Wesentliche beim Wohnen. So bieten sie insbesondere für junge Familien viel Platz zur flexiblen Nutzung, individuellen Gestaltung und persönlichen Entfaltung. Durch konstruktive architektonische Lösungen wird auch in den Dachgeschossen viel Wohnfläche geschaffen. Die EASY-Linie erlaubt ein individuelles Maß an persönlicher Eigenleistung bei flexibel gestaltbarem Budget. So können alle EASY-Häuser „pur“ in Basisversion oder mit einem Ausstattungspaket, das Fliesen in den Bädern, Sanitärobjekte und Innentüren beinhaltet, erworben werden. Auch bei der Haustechnik haben Bauherren die Wahl, etwa mit einem Energieeffizienzpaket inklusive Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung.

Neue Massivhaus-Linie am Puls der Zeit

„Mit unserer neuen Signature-Linie sprechen wir Bauherrinnen und Bauherren an, die das besondere Haus suchen – für heute, für morgen, für ein ganzes Leben. Denn einzigartiges Wohnen findet vermehrt wieder Zuspruch. Diesen Trend greifen wir mit der Signature-Serie in einer neuen Qualität auf. Dabei können wir auf über 30 Jahre Erfahrung zurückgreifen und als Komplettdienstleister unseren Kunden mit der nötigen Sicherheit ihr individuelles Traumhaus aus einer Hand anbieten“, sagt Sven Hansmeier, geschäftsführender Gesellschafter der FIBAV GmbH.

Weitere Informationen unter: https://www.fibav-signature.de/

Über FIBAV Signature

FIBAV Signature ist eine exklusive Massivhauslinie mit den vier Designlinien URBAN, COSY, CUBE und EASY, die anspruchsvolles Wohnen, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit vereinen. Die Häuser der vier Linien sind in insgesamt mehr als 30 unterschiedlichen Varianten erhältlich. Die FIBAV Signature-Linie ergänzt das Produktportfolio der FIBAV Immobilien GmbH über die aktuellen Hauskataloge Ideengeber sowie Ideengeber Lifestyle hinaus.

Über die FIBAV Unternehmensgruppe

Die FIBAV-Unternehmensgruppe wurde 1991 gegründet und konzentriert sich auf die Projektierung, die Planung und den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern in Massivbauweise. In dieser Zeit sind mehr als 13.500 Haus- und Wohnungsbauvorhaben realisiert worden. Mit 31 Geschäftsstellen in sechs Bundesländern steht das Unternehmen für regionale Nähe und persönlichen Kontakt. Die FIBAV Unternehmensgruppe mit Sitz in Königslutter am Elm beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und befindet sich im Familienbesitz. Geschäftsführender Gesellschafter ist Sven Hansmeier. In die Unternehmensgruppe der FIBAV sind neben der Konzernorganisation vier eigenständige Unternehmen eingebunden. Mit der FIBAV Immobilien GmbH, der HS-Bau GmbH, der KHD-Königslutter Haus-Design GmbH und der Elm Bau GmbH sind alle Bau- und Dienstleistungen rund um Planung, Bau und Verwaltung von Wohnimmobilien unter einem Dach konzentriert.

