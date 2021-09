Feuchte Mauern: Ran an die Problemzonen

Auch Häuser haben Problemzonen. Das zeigt sich häufig bei Sanierungen, wenn Feuchtigkeit und Salze das Mauerwerk belasten. An besonders belasteten Stellen bröckelt der Putz und es bilden sich feuchte Flecken und Ausblühungen.

Spezielle Sanierputze zeichnen sich durch eine verminderte kapillare Leitfähigkeit aus. Sie verhindert, dass Wasser in flüssiger Form die Putzoberfläche erreicht, da es bereits im Sanierputzquerschnitt verdunstet. Salze die nur in gelöster Form mittransportiert werden, erreichen die Oberfläche erst gar nicht, da sie sich dauerhaft mit dem Sanierputz verbinden. Trotzdem geben diese Spezialmörtel Wasser als Wasserdampf an die Luft ab, so dass Mauern weiter austrocknen. Salzausblühungen, Feuchteflecken und in der Folge unweigerliche Schäden werden somit unterbunden.

Seit 1985 gibt die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (WTA) ein Merkblatt zu Sanierputzen heraus, das stetig aktualisiert wird. Es beschreibt die Einsatzmöglichkeiten und Wirksamkeit dieser Produktgruppe differenziert. “Viele Hersteller lassen ihre Produkte von der WTA zur Qualitätssicherung zertifizieren”, sagt Heiko Faltenbacher, Prokurist und Marketingleiter bei Heck Wall Systems. Das oberfränkische Unternehmen hat bereits die vierte Generation seines Rajasil-Sanierputzsystems auf den Markt gebracht und arbeitet kontinuierlich an der weiteren Entwicklung. Durch Optimierungen in der Zusammensetzung entfalten sich die wasserabweisenden Eigenschaften des Putzes noch schneller bereits während des Trocknungsprozesses. Salze können nicht in den frischen Sanierputz einwandern. Das erhöht die Haltbarkeit erheblich. Auch die Haft- und Verarbeitungseigenschaften werden verbessert.

Faltenbacher warnt, der Sanierputz allein kann nicht alle Feuchteprobleme beheben. Er bekämpft nur die Symptome. Die Ursachen des Wassereintritts ins Mauerwerk sollten daher immer durch Abdichtungsmaßnahmen behoben werden. Meistens wird bei einer Sanierung ein System aus verschiedenen Komponenten verwendet. Sanierputze bilden aber immer einen zentralen Baustein, wenn es darum geht, Mauern langfristig vor Schäden zu schützen. Weiter Informationen unter www.wall-systems.com