Ferienimmobilie RESIDENZ BOLLWARK direkt an der Ostsee

Penthouse und Ferienwohnungen mit Meerblick, Rendite und Sicherheit!

Die Residenz Bollwark befindet sich in begehrter ruhiger Lage direkt an der Ostsee. Ein Traum am Meer und ein Wohlfühlort für den Urlaub oder die Wochenenden. Wer in der Residenz Bollwark Anker wirft, lernt das Licht der Ostsee mit all seinen Facetten kennen. Die Fertigstellung der ersten beiden Häuser ist bereits erfolgt und es stehen nur noch wenige Einheiten zum Kauf zur Verfügung. Zögern Sie nicht lange, dann können Sie schon bald stolzer Besitzer einer exklusiven Ferienwohnung in bester Lage sein!

Die komfortablen Ferienwohnungen zwischen der Schleimündung und der Ostsee sind zur Eigennutzung und ganzjährigen Ferienvermietung konzipiert und zeichnen sich durch eine solide massive Bauweise sowie eine traumhafte und ruhige Lage (Lagunenspitze, Sackgasse, nur Anlieger, kein Massentourismus), innerhalb eines Naturschutzgebietes aus.

Die Vorteile:

Exklusive Ferienwohnungen und Penthouse-Wohnungen mit Meerblick

Massiv gebaut „Stein auf Stein“ (Schallgeschützt und witterungsbeständig)

Absolut ruhige Traumlage auf der Lagunenspitze

Attraktive Mietrendite & Wertsteigerungspotential

Objekt- und Vermietungsmanagement

Solide und attraktive Wertanlage im OstseeResort Olpenitz, direkt am Meer

Seglerparadies Schleiregion (Sporthafen bis zu 60 m Yachten)

Einmalige Lage im Naturschutzgebiet

Rundum-Service (Einrichtung, Vermietung etc.)

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Kaufpreis bereits ab 215.100 EUR netto (bei Ferienvermietung)

Provisionsfreier Verkauf!

Für die Vermarktung und die Verwaltung Ihrer Immobilie steht Ihnen einer der führenden Ferienhausvermieter als starker Partner zur Seite (keine Verpflichtung). Profitieren Sie von günstigen Kaufpreisen und einer Immobilie in bester Lage. Für Immobilien direkt am Meer, massiv gebaut Stein auf Stein, besteht immer eine hohe Nachfrage und die Marktteilnehmer gehen deshalb auch in Zukunft von Wertsteigerungen und einer hohen Attraktivität aus. Der Verkauf erfolgt provisionsfrei!

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern unter: http://www.ostsee-olpenitz.de

Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee in begehrter Lage, Rendite und Sicherheit!

Kontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 941305

04661 941306

info@ostsee-olpenitz.de

http://www.ostsee-olpenitz.de

