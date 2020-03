Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand: Flohmarkteinnahmen gehen an Tiere in Not Heiligenhafen – Fehmarn e. V.

3. März 2020 – Im Januar fand im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ein Flohmarkt mit zahlreichen Ständen auf den witterungsgeschützten Verkaufsflächen im Möwenbräu-Baltic und in der Dünengalerie statt. “Wir vom Rotaract Club Ostholstein haben die vom Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand zur Verfügung gestellten Sachspenden verkauft und rund 300 Euro eingenommen. Wir stocken diesen Betrag durch unsere Clubkasse auf und können somit 400 Euro an den Verein “Tiere in Not Heiligenhafen – Fehmarn e. V.” spenden. Darüber freuen wir uns sehr und bedanken uns beim Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand, dass wir die Sachspenden für einen guten Zweck verkaufen durften”, erklärt Monique Xiao, Präsidentin des Rotaract Clubs Ostholstein.

Rotaract steht für “Rotary in Action” und ist mit über 250.000 Mitgliedern in 184 Ländern eine der größten Jugendorganisationen der Welt. Die internationale Rotary-Bewegung hat diesen Club für junge Erwachsene gegründet, um ihre karitativen Ziele weiter zu fördern. Bei Rotaract treffen sich junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die das gemeinsame Motto “Lernen – Helfen – Feiern” verbindet. Mehr als 3.700 Mitglieder in über 190 Clubs deutschlandweit setzen sich zusammen für andere ein und tragen durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung bei. Der Rotaract Club Ostholstein fokussiert sich dabei auf regionale Projekte im Raum Ostholstein. Interessierte Leserinnen und Leser erfahren mehr unter www.weissenhaeuserstrand.de und https://ostholstein.rotaract.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

