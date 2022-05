Fehlerkosten senken – volle Transparenz durch intuitive Software

5thIndustry unterstützt mit der cloudbasierten App 5i.Quality die präventive Qualitätsarbeit – so können Unternehmen einfach und wirkungsvoll Fehlerursachen abstellen und Maßnahmen verfolgen, ganz ohne E-Mail-Ketten und Zettelwirtschaft. Gerade Automobilzulieferer, Medizintechnik-Hersteller und Hightech-Maschinenbauer können so Produktivitätspotenziale heben.

Berlin, 12. Mai 2022 – Methoden wie 8D, CAPA, Rootcause-Analyse und Nonconformance-Management sind vitaler Bestandteil einer modernen Qualitätskultur – und in vielen Branchen wie beispielsweise bei Automobilzulieferern oder in Medizintechnik sind dies klare Anforderungen des QM-Systems. Die Bearbeitung von Qualitätsvorfällen ist immer eine interdisziplinäre Aufgabe: Qualitätssicherung, Produktion, Qualitätsmanagement sind genauso eingebunden wie Arbeitsvorbereitung, Engineering und oft auch Einkauf und Vertrieb. Gerade weil viele Bereiche involviert sind, braucht es eine zeitgemäße digitale Arbeitsumgebung. Die Spezialisten der 5thIndustry GmbH haben dafür eine moderne digitale Lösung entwickelt: 5i.Quality ermöglicht ein ganzheitliches Tracking aller Vorgänge, Prozesse und Kennzahlen des Qualitätsmanagements. Durch das nutzerfreundliche Design werden sämtliche Prozesse klar und transparent gesteuert und so die Mitarbeiter entlastet. Die Ergebnisse: Steigende Kundenzufriedenheit, sinkende Qualitätskosten, schnellere Problemlösungszyklen, weniger Aufwand für administrativen Tätigkeiten.

„Mit der App 5i.Quality binden wir die Mitarbeitenden in den gesamten Problemlösungsprozess ein und ermöglichen ihnen somit eine größere Teilhabe am Gesamtprodukt. Zusätzlich können auch Kunden oder Lieferanten direkt in die Prozesse einbezogen werden“, so 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Verwendung von CAPA- und 8D-Prozessen

Die Anwendung 5i.Quality ist Teil der 5i.Manufacturing Excellence Cloud – der intuitiven digitalen Arbeitsumgebung für die Produktion. Die App dient der Bearbeitung und Verfolgung von Qualitätsabweichungen in der Produktion. Die Beanstandungen werden auf Basis von CAPA- (Corrective and Preventive Action = Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen) und 8D-Prozessen abgearbeitet. CAPA ist ein Vorgang des Qualitätsmanagementsystems, bei welchem auftretende Fehler bzw. Abweichungen strukturiert analysiert (Corrective Action) oder Vorbeugemaßnahmen umgesetzt (Preventive Action) werden. 8D-Prozesse sind eine Methode zur Herangehensweise und Lösung von Problemen, die in der Regel von Qualitätsingenieuren oder anderen Fachleuten angewendet wird. Diese konzentrieren sich auf die Produkt- und Prozessverbesserung und zielen darauf ab, wiederkehrende Probleme zu identifizieren, zu korrigieren und zu beseitigen.

Von der Feststellung bis zur Wirksamkeitskontrolle – alles auf einen Blick

Der Prozess beginnt in der Regel mit der Feststellung und Dokumentation einer Abweichung durch die Produktion oder die Qualitätsprüfung. Ein Mitarbeiter stellt eine Abweichung fest und kann hierzu den jeweiligen Auftrag, Arbeitsschritt, Verantwortlichen und Anzahl der betroffenen Teile über die App melden, Fehlerbilder können hinzugefügt werden. Dies kann über die mobile App auch direkt mit dem Smartphone auf dem Shopfloor erfolgen. Anschließend erfolgt eine Entscheidung über die direkte Maßnahme (auch Corrective Measure), dies kann beispielsweise eine Sonderfreigabe/Nacharbeit/Ausschuss oder eine weitere Befundung sein. Innerhalb der Befundung steht dem Nutzer vielfältige nutzerspezifische Felder zur Verfügung, sowie eine Chatfunktion. Präventive Maßnahmen können im Team geplant und über Kanban-Boards koordiniert werden. Mitarbeiter haben durch die moderne Cloud-Architektur von überall Zugriff, eine effiziente Zusammenarbeit ist auch im Homeoffice oder über Standorte hinweg möglich.

Schnell, effizient und kostensparend

„In der Regel sind bei einem Qualitätsvorfall unterschiedliche Bereiche beteiligt, wie Qualitätssicherung, Produktion, Qualitätsmanagement, Arbeitsvorbereitung und Engineering. Oft auch Lieferanten und Kunden. Durch die intuitive Bedienbarkeit und kollaborative Auslegung ermöglicht unsere App ein sehr effizientes Teamwork. Tickets, Kanban-Boards und Chatfunktionen unterstützen die Zusammenarbeit“, erklärt Dr. Harms. Die Folge: Saubere Dokumentation des gesamten QM-/8D-Prozesses, Einsparung von Zeit und Administrationskosten. Effizientes QM ohne Medienbrüche sowie optimierte Reaktionsgeschwindigkeit und Steigerung des Verantwortungsgefühls der Beteiligten. „Aber auch monetär rechnet sich der Einsatz der App 5i.Quality: Durch die schnellere und übersichtliche Maßnahmengestaltung sinken die Gesamtkosten des kompletten QM-Prozesses“, berichtet Dr. Harms.

Weitere Systeme anbindbar und übersichtliche Knowledge Base inklusive

Der Clou der App: Die Ergebnisse werden in einer kontinuierlich wachsenden Knowledge Base gespeichert und ermöglichen damit einen übersichtlichen Zugriff auf „Lessons-learned“. So trägt die App direkt zu einer positiven Fehlerkultur bei. Zudem ist die Anwendung mit anderen 5thIndustry-Apps einfach kombinierbar. So können auf Prüfprotokolle in 5i.Protocol zugegriffen werden. Des Weiteren sind Schnittstellen zur Auftragssteuerung mit der App 5i.Progress und zu ERP-Systemen möglich. Da die App die Cloudtechnologien von Microsoft und AWS nutzt, ist ein sicherer Zugriff mit jedem Internet-fähigem Gerät möglich.

Aktuell wird die App bei der Diamant-Gesellschaft Tesch GmbH implementiert. Sie produziert mit 250 Mitarbeitern an den Standorten Ludwigsburg, Idar-Oberstein und Döbern Werkzeuge für die metallverarbeitende Industrie und unterschiedlichste Branchen. Das Produktportfolio umfasst Diamant- und CBN-Werkzeuge für anspruchsvolle Lösungen im Bereich der Schleif- und Zerspantechnologie. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 5thIndustry, um die erfolgreiche Digitalisierung unserer Produktion nachhaltig voran zu treiben“, so Dr. Georg Gerlitzky, Mitglied der Geschäftsleitung, Diamant-Gesellschaft Tesch GmbH zum Projektstart.

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

