Fast IPS-Panel, 180 Hz und DisplayHDR 400: der Gaming-Monitor Philips Evnia 27M2N5500

Amsterdam, 24. Mai 2024 – Philips Monitore präsentiert ein neues und bereits preisgekröntes Modell aus seiner Reihe der Evnia 5000 Gaming-Monitore. Der Philips Evnia 27M2N5500 bietet alles, was Gamer für ein mitreißendes Spielerlebnis und eine gleichbleibend exzellente Leistung benötigen: ein 68,5 cm (27″) Fast IPS-Panel mit QHD-Auflösung, 180 Hz Bildwiederholrate, bis zu 0,5 ms MPRT und 1 ms GtG, sowie DisplayHDR 400 – und das alles in einem umweltfreundlichen Design.

Eindrucksvolle Bilder und herausragendes Gaming

Der Philips Evnia 27M2N5500 ist mit seinem Fast IPS-Panel, das mit einer ausgewogenen Kombination von schneller Reaktionszeit und Brillanz sowie flüssigem Gameplay mit faszinierenden Darstellungen überzeugt, ein echter Wettbewerbsvorteil. Der VESA DisplayHDR 400 zertifizierte Monitor unterstützt 1,07 Milliarden Farben auf einem Hochleistungspanel und liefert eine erstaunliche Helligkeit, einen exzellenten Kontrast mit tiefen, satten Schwarztönen und lebendige Farbtöne.

Hinzu kommt eine Bildwiederholrate von 180 Hz und eine geringe Eingabeverzögerung für blitzschnelles Gaming nahezu ohne Bewegungsunschärfe oder Ghosting. Zahlreiche neue Features unterstützen ein optimales Spielerlebnis. Smart MBR Sync zum Beispiel kombiniert 0,5 ms MPRT und den Support variabler Bildwiederholraten (Adaptive-Sync) für scharfe, schnelle Darstellungen. ShadowBoost, aktivierbar im OSD, verbessert die detailgenaue Wiedergabe dunkler Szenen ohne Überbelichtung. Und um Ziele besser treffen zu können, verfügt der Philips Evnia 27M2N5500 mit Smart Crosshair über ein intelligentes Fadenkreuz, mit dem sich noch einfacher zielen lässt.

Nachhaltiges, preisgekröntes Design und eine Top-Performance

Mit diesem Modell unternimmt Philips einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiges Design. So besteht der Standfuß des Monitors – erstmals bei einem Modell aus dem Gaming-Monitor-Portfolio von Philips – aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Gehäuse des Displays sogar aus 85 %.

„Mit unserer Reihe Evnia unternehmen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit“, so Xeni Bairaktari, Head of Global Marketing & Deputy Director Marketing EU bei Philips Monitors & IT Accessories. „Es gehört zu unseren wesentlichen Zielen, ein positiver und einflussreicher Pionier in der Branche zu sein. Wir wollen uns daher immer wieder selbst herausfordern, bewusster mit der Umwelt umzugehen. Wir sind stolz auf das neue Design und den neuen Ansatz und hoffen, dass wir einen echten Wandel in der Gaming-Industrie bewirken können.“

Der Philips Evnia 27M2N5500 wurde mit Blick auf immersives Gaming und hohe Leistung entwickelt. Er verfügt dafür über Funktionen, die das Wohlbefinden des Users bei langen Gaming-Sessions unterstützen, und auch für den alltäglichen Einsatz nützlich sind:

die SmartErgoBase für ergonomische Funktionen des Monitors, mit der er sich in der Höhe verstellen lässt und geneigt, geschwenkt sowie gedreht (Pivot) werden kann; SmartImage-Spielmodi für lange Sessions; OSD-Funktionen und EasySelect-Menütaste; sowie LowBlue Mode, der die Augen vor langer Blaulichtexposition schützt. Und das alles in einem Monitor, dessen außergewöhnliches Design mit dem Red Dot und dem iF Design Award 2023 ausgezeichnet wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2N5500 ist eine ideale Wahl für all jene, die ihre Gaming-Fähigkeiten verbessern und/oder ihr Setup mit einem schnellen und visuell beeindruckenden Monitor aufwerten möchten. Er ist ab Mai 2024 für 279,00 EUR (UVP) beziehungsweise 279,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zum Philips Evnia 27M2N5500: https://www.philips.de/c-p/27M2N5500_00/gaming-monitor-quad-hd-gaming-monitor

Weitere Informationen zu Philips Monitoren: https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Weitere Informationen zu Philips Evnia Modellen: https://www.evnia.philips/de-de

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

