Fancy und nachhaltig: Hilfy repariert jetzt Handys in ganz Deutschland

Nach Weihnachten bietet Hilfy seine außergewöhnliche Erfahrung in der Handy-Reparatur in ganz Deutschland an. Ab jetzt können Kunden ihre defekten Geräte auch per Post versenden.

Handy-Reparatur bei Hilfy online bestellen und die Preisspanne ansehen. Das Gerät per Post versenden und den Kostenvoranschlag bestätigen. Den Fortschritt der Reparatur auf dem Kundenkonto in Echtzeit verfolgen und das Handy an Sie zurücksenden lassen. Das ist der Ablauf des neuen Reparaturangebots von Hilfy.

Von dem Angebot profitieren vor allem Menschen auf dem Land und in entlegenen Stadtteilen. Sie müssen nicht zur Werkstatt in die Stadt fahren und Poststellen sind überall. Auch manche Städter wollen ihre defekten Geräte gern per Post versenden, anstatt sie vor Ort abzugeben. Denn dann müssen sie keinen Termin nicht einhalten und können das Gerät einfach an jeder Poststation auf ihrem Weg abgeben.

Früher konnten Kunden von Hilfy Handy-Reparatur in Berlin buchen und ihre defekten Handys nur vor Ort reparieren lassen. Sie bestellten Reparaturen online und brachten das defekte Gerät dann in die Werkstatt. Den Kunden gefiel der Service, da sie nicht googeln oder Werkstätten anrufen mussten. Und sie konnten auch den Fortschritt der Reparaturen im Kundenkonto verfolgen. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Präsenz im ganzen Land zu vergrößern.

Das Geheimnis der Kundengewinnung von Hilfy ist: die Nachfrage nach einem modernen und nachhaltigen Reparaturservice erfüllen. „Unsere Kunden müssen nichts anderes tun, als ein paar Felder auf unserer Website auszufüllen. Die Suche nach dem richtigen Spezialisten, die Terminvereinbarung – all das übernehmen wir. Der Kunde ist jedoch immer über den Fortschritt der Reparatur informiert und muss die Werkstatt überhaupt nicht anrufen. Das ist sehr bequem und spart Zeit. Außerdem sind wir immer bereit zu helfen.“, sagt die Geschäftsführerin Anna Timoshenko.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sich der Trend zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit fortsetzen wird und bietet ab Dezember dieses Jahres Menschen aus deutschen Städten und Dörfern die Möglichkeit an, von einer einfachen und nachhaltigen Handy-Reparatur zu profitieren.

Hilfy ist ein Berliner Startup, 2018 gegründet. Es bietet Kunden die Möglichkeit, einen Handy-Reparaturservice sehr einfach und schnell online zu buchen. Hilfy ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das sich um alle Aspekte der Reparatur kümmert: von der Auftragsannahme und der Beauftragung eines Spezialisten bis hin zur Rechnungsstellung. Die Kunden von Hilfy bekommen einen genauen Kostenvoranschlag und können den Fortschritt der Reparaturen online verfolgen. Sie müssen nicht googeln oder die Werkstatt anrufen. Um einen solchen Service für die Kunden anzubieten, hat das Unternehmen auch ein innovatives ERP-System für Partner-Handywerkstätten entwickelt.

