FAMULATUR MEDIZIN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Als Student*in der Medizin müssen Sie viel lernen – vor allem theoretisches Wissen. Nutzen Sie Ihre Famulatur als Chance, endlich einmal in die Praxis einzutauchen und Ihren zukünftigen Beruf hautnah aus nächster Nähe kennenzulernen – im Klinikum am Weissenhof. Auf unseren Karriereseiten unter www.mein-weissenhof.de erfahren Sie alles, was sie über uns als Ihrem Arbeitgeber und Ihre 4-monatige Praxiszeit in der Psychiatrie wissen müssen.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das sind wir

Das Klinikum am Weissenhof wurde bereits 1903 als Königliche Heilanstalt gegründet und ist heute ein modernes psychiatrisches Fachkrankenhaus mit 1600 Mitarbeiter*innen. Jährlich etwa 13.000 psychisch kranke Menschen aller Altersgruppen und Störungsbilder erhalten hier wohnortnah (an insgesamt 7 Standorten in der Region Heilbronn-Franken) eine hochwertige stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgung.

In unseren sieben eigenständigen Kliniken (für Allgemeine Psychiatrie, Alterspsychiatrie, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Forensische Psychiatrie und Psychosomatische Medizin) bieten wir 738 Planbetten. Neben dem regulären Betrieb unserer Kliniken führen wir in den verschiedenen Fachbereichen auch Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung durch.

Dafür stehen wir

Im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen immer unsere Patient*innen. Wir begleiten sie nach Kräften auf ihrem Genesungsweg und tun alles dafür, dass es ihnen wieder besser geht. Damit dies möglich ist, brauchen wir Mitarbeiter*innen, denen es selbst gut geht und die gerne täglich zur Arbeit kommen. Was wir für ihre Zufriedenheit tun können, machen wir möglich, unter anderem durch eine optimale Work-Life-Balance.

Außerdem setzen wir auf Qualität und Transparenz, Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Dass wir es damit ernst meinen, beweisen unsere mehrfachen Zertifizierungen als „Great Place to Work“, im Rahmen des KTQ-Verfahrens oder mit dem audit berufundfamilie und unser Engagement im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagementsystems WIN-Charta oder KLIK Green-Programms.

Das bekommen Sie

Wir zeigen Ihnen Ihren zukünftigen Beruf als Ärzt*in von der praktischen Seite und geben Ihnen die Möglichkeit, das theoretisch Erlernte endlich auch praktisch umzusetzen. In unserer Funktion als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg vereinen wir Forschung, Lehre und Praxis zu einem harmonischen Dreiklang.

In dem Zeitraum, in dem Sie Ihre Famulatur Medizin bei uns absolvieren, kommen Sie in den Genuss aller Vorzüge, die auch unseren Mitarbeiter*innen zustehen: eine flexible Arbeitszeitgestaltung, unser betriebliches Gesundheitsmanagement und zahlreiche zusätzliche Vorteile (wie eine günstige Unterbringung in einem unserer Personalwohnheime oder unser Jobticket).

Lassen Sie sich von uns auf diesem wichtigen Schritt Ihrer Ausbildung begleiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen für eine Famulatur Medizin im Klinikum am Weissenhof.

Und wer weiß: Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie vielleicht für ein Praktisches Jahr oder eine zukünftige Anstellung zu uns zurück.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

