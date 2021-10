Faltpavillon mit Wunschmotiv

Partyzelt mit individuellem Druck

Wir alle lieben es, Zeit im Freien zu verbringen und das schöne Wetter zu genießen, aber es ist in unserem Klima ziemlich unsicher und kann uns leider überraschen. Jetzt naht auch die Weihnachtsmarktsaison, in der überdachte Stände benötigt werden, um die Produkte und Verkäufer vor schlechten Witterungsbedingungen zu schützen. Eine Lösung für dieses Problem ist unser Zelt! Der Aufbau ist denkbar einfach – eine Person reicht dafür aus. Grafiken für Zeltdach und Wände können frei gestaltet und bei uns bedruckt werden und sorgen so für perfekten Schutz vor Wind und Regen. Zudem lässt sich der Pavillon bei Nichtgebrauch zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Wozu dient ein Faltpavillon?

Unser Zelt ist ein großer faltbarer Pavillon, der mehreren Personen Platz bietet. Der Pavillon besteht aus starkem und strapazierfähigem Polyester mit einem Gewicht von 280g/m², das den Wetterbedingungen im Freien standhält. Er bietet Schutz vor sengender Sonne an heißen Tagen sowie vor Regen und Schnee. Der Aluminiumrahmen ist leicht, sehr stabil und lässt sich schnell und einfach aufbauen. Der Faltpavillon ist natürlich nicht fürs Zelten geeignet. Ein Partyzelt wie das aus unserem Sortiment ist für Veranstaltungen sowohl im Öffentlichen als auch im privaten Bereich geeignet.

Er wird häufig bei Outdoor-Events eingesetzt, bei denen der Stand gut vor Witterungseinflüssen geschützt sein muss. Ein Partyzelt mit Seitenwänden kann beispielsweise als Stand auf einem Weihnachtsmarkt genutzt werden. Der Faltpavillon eignet sich auch für Indoor-Events wie Messen, da das Material B1-zertifiziert und schwer entflammbar ist. Eine tolle Lösung ist in diesem Fall ist ein individuell bedruckter Faltpavillon, denn die Wände können mit dem Firmenlogo bedruckt werden, sodass potenzielle Kunden den Stand schon von weitem erkennen können. Gut vorbereitete Grafiken werden sicherlich mehr Menschen anziehen. Das Zelt kann auch in Outdoor-Bars verwendet werden, um Kunden vor Regen und Sonne zu schützen.

Sie können essen und trinken, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie nass werden oder einen Sonnenbrand bekommen. Unser Pavillon eignet sich auch perfekt als Gartenmarkise. Familienfeiern sind im Freien angenehmer und das Partyzelt bietet Schutz vor Regen und Sonne. Es funktioniert besser als ein normaler Regenschirm, da es größer und stabiler ist. Dann können Sie weitere Gäste in Ihren Garten einladen und eine große Party schmeißen. Die Möglichkeit der individuellen Bedruckung gibt Ihnen mehr Kontrolle über das Erscheinungsbild des Gartens, da Sie das Druckergebnis an die Ausstattung anpassen können. Keine zufälligen Grafiken mehr, der Pavillon sieht jetzt genau so aus, wie Sie es möchten!

Welche Arten und Größen von Pavillons gibt es?

Wir bieten zwei Arten von Zelten an: nur mit Dach und eine Variante mit Dach und drei Wänden. Die Zelte sind in 3 Größen erhältlich: 3m x 3m; 3m x 4,5m und 3m x 6m. Jede Variante hat eine Seitenhöhe von 2,1m. Zum Set für den Faltpavillon gehören außerdem eine Transporttasche, Heringe und ein Gummihammer. Das Grundmaterial der Dach- und Seitenteile ist weiß und wir bedrucken es nach Ihren Wünschen.

Faltpavillon mit individualisiertem Aufdruck

Was unseren Faltpavillon von anderen unterscheidet, ist, dass Sie sie mit einem Druck Ihrer Wahl bestellen können. Ob einheitliche Farbe, geometrisches Muster, Logo oder Fotos – solange die Datei unseren Anforderungen entspricht und das Bild eine gute Qualität hat, drucken wir es auf die Plane und es sieht perfekt auf Ihrem Pavillon aus. Das Dach und die Seitenwände sind aus einem wasserabweisenden Polyester gefertigt und im Sublimations-Druckverfahren bedruckt. Bei diesem Druckverfahren werden Farben in das Stoffbanner eingedampft. Das Material lässt sich leicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln reinigen, oder maschinell waschen. Der Druck auf dem Polyestergewebe hat intensive und leuchtende Farben und die Konturen erscheinen scharf und detailliert.

Die Drucke sind beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, was die Haltbarkeit des Faltpavillons erheblich beeinflusst. Das Material für den Faltpavillon selbst ist wasserdicht.nDas Dach und die Seitenwände für den Faltpavillon können mit jedem erdenklichen Motiv versehen werden. Nutzen Sie unsere Vorlage, um sich vor dem Druck ein Bild zu machen. Zuerst wählen Sie die Grafik aus, die Sie zum Drucken verwenden möchten. Auf der Produktseite finden Sie dann entsprechende Vorlagen und Richtlinien, mit denen Sie Dateien für den Druck in einem Grafikprogramm vorbereiten können. Dies ist sehr wichtig, denn nicht alle Grafiken sind für den Druck geeignet – hier kommt es auf das richtige Format und die richtige Qualität an.

Einfach Faltpavillon online bestellen

Wenn Sie einen Faltpavillon kaufen möchten, können Sie dies ganz einfach mit wenigen Klicks in unserem Online-Shop Window2Print tun. Alle Preise in unserem Shop beinhalten System und Druck. Sie können aus mehreren Größen und Designs wählen. Nach der Erstellung der Grafik und der Bestellung können Sie die Datei in Ihrem Kundenkonto auf unserer Website hochladen. Die Datei wird vorab von unserer Arbeitsvorbereitung geprüft und wenn wir Anmerkungen haben, werden wir Sie kontaktieren.

Die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung beträgt ca. eine Woche. Wenn Sie in unserem Geschäft einen Faltpavillon kaufen, erhalten Sie einen Aluminiumrahmen (kein Stahl, der rosten kann und schwer ist), einen Druck auf einem wasserdichten Stoff, Heringe zur Befestigung am Boden und einen Gummihammer, alles verpackt in einer komfortablen Transporttasche, welche mit Rollen versehen ist. Das Partyzelt ist auf Kundenwunsch auch unbedruckt erhältlich.

Wie gestalte ich die Grafik für den Faltpavillon?

Sie können Ihren Faltpavillon nach Ihren Wünschen gestalten und bedrucken lassen. Damit Sie mit dem Endergebnis zufrieden sind, sind bei der Gestaltung Ihres Kunstwerks einige Richtlinien zu beachten. Für ein gutes Druckergebnis ist es wichtig, unsere Vorlagendatei zu verwenden, die auf der Produktseite zum Herunterladen zur Verfügung steht. Zur Gestaltung Ihrer Grafik verwenden Sie am besten ein Bildbearbeitungsprogramm. Gimp ist ein kostenloses Programm, das aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Wichtig ist, dass die Datei im CMYK-Farbmodell erstellt wird. Auf jeder Produktseite gibt es auch eine pdf-Datei mit den Richtlinien für die Dateierstellung.

Wie erfolgt der Aufbau des Faltpavillons?

Das Aufstellen eines Partyzeltes ist sehr einfach, auch für einen Laien, es reicht eine Person. Sie möchten Faltzelte für eine Party aufbauen? Kein Problem! Das Partyzelt ist im Handumdrehen für Ihre Gäste bereit. Wählen Sie einen geeigneten Platz zum Aufstellen des Zeltes und klappen Sie den Rahmen auf. Ziehen Sie einfach das Dach über den Rahmen der Faltzelte und schieben Sie die Beine mit dem Klicksystem ein. Da der Aufbau so einfach und schnell geht, ist ein Faltpavillon auch ein sehr guter Helfer, wenn das Wetter umschlägt und schnell ein Dach über dem Kopf benötigt wird.

Wie wird der Faltpavillon gereinigt?

Nach Gebrauch kann die Plane des Pavillons einfach mit Wasser abgespült werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch handelsübliche Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, den Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass er den Druck nicht beschädigt. Anschließend kann der Stoff vom Rahmen des Zeltes abgenommen und der Alurahmen einfach zusammengeklappt und in der Tragetasche verstaut werden. Die Heringe können auch vom Boden genommen, gereinigt und in der Tasche verstaut werden.

