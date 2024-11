Fahren für Kinder in Not

Starcar mit großer Elektro-Flotte als Mobilitätspartner des 29. RTL-Spendenmarathons

Auch in diesem Jahr unterstützte Starcar als Mobilitätspartner den RTL-Spendenmarathon, die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Die 24-Stunden-Produktion wurde unter Berücksichtigung der ökologischen Standards des Arbeitskreises Green Shooting umgesetzt. Zur Unterstützung der nachhaltigen Sendung stellte der Autovermietungsprofi für die Promi-Shuttles zahlreiche Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Besonders erfreulich bei der Partnerschaft: Jeder Cent der 16.619.389 Euro, die beim RTL-Spendenmarathon eingesammelt wurden, kommt Kinderhilfsprojekten des Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. zugute. Unter anderem fließt das Geld in die Unterstützung von Kindern mit Erkrankungen, in Programme, die Sport- und Kulturzentren für schwer benachteiligte Jugendliche fördern, sowie in internationale Hilfsaktionen, um gefährdeten Kindern in Brasilien zu helfen oder die augenmedizinische Versorgung von Heranwachsenden in Sambia zu verbessern. „Als Vater und Großvater liegt mir das Wohlergehen unserer Nachkommen besonders am Herzen“, erzählt Jens E. Hilgerloh, Vorstandsvorsitzender Starcar Europa Service Group AG. „Sie sind nicht verantwortlich für die Missstände unserer Welt und ertragen dennoch das Leid. Es liegt an uns, der Gesellschaft einen Beitrag zurückzugeben.“

Starcar hat sich über drei Jahrzehnte als eine der größten Autovermietungen Deutschlands etabliert und zeichnet sich besonders durch hohe Servicequalität und ihren unkonventionellen Charakter aus. Mit mehr als 90 Starcar-Filialen und über 500 Partnerstationen der Konzernmutter positioniert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg als starker Partner auf dem Autovermietungsmarkt. Zudem stellt Starcar im Firmen- und Privatkundengeschäft die Hauptmarke der neu gegründeten Starcar Europa Service Group AG dar.

Bildquelle: STAR CAR GmbH Kraftfahrzeugvermietung