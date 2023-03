F.ulli Concept aus Reutlingen wird durch die Geislinger ABR Gruppe unterstuetzt

Initiative Unternehmer entwickeln Unternehmer- Ein Anschub für die Region

Geislingen. Mit verschiedenen Aktionen unterstützt die Unternehmerrunde Reutlingen (URR) Newcomer und Existenzgründer der Region in der Aufbauphase. In der aktuellen Runde der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ unterstützt die ABR Gruppe als Projektpartner aus Geislingen die Jungunternehmerin und 2023 Gewinnerin Ulrike Fischer beim Firmenaufbau F.ulli Concept und der Vermarktung ihrer innovativen Sport- und Alltagsprodukte.

Mit diesem gemeinnützigen Projekt „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ soll dem F.ulli Concept Team noch mehr Rückenwind bei der Firmenentwicklung und Produktvermarktung verliehen werden. So wird im Rahmen der Zielausrichtung der Unternehmerrunde bei Weiterbildung und Arbeitsplatzaufbau in diesem Jahr Steffen Kunze der ABR Messtechnik GmbH Geschäftsführer, die Gewinnerin direkt unterstützen.

Das Unternehmernetzwerk bietet den Gewinner Jungunternehmern verschiedener Branchen beispielsweise ein Business Coaching und Vieraugengespräche der besonderen Art. Darüber hinaus sollen die Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. Hierbei wird die Unternehmensberatung, Werbe- und PR Agentur APROS Consulting & Services aus Reutlingen die Konzeption und Durchführung begleiten.

„Best of Practices“ ist dabei die Devise: beste Praxiserfahrungen, -hilfe und persönliche Diskussionen sollen dem Unternehmer Zeit sparen und helfen, Fehler zu vermeiden. Aus verschiedenen Modulen wird ein Programm für die ausgewählten Neuunternehmer individuell auf deren Ziele, Pläne und Lücken im Know-how und bei der Vermarktung zugeschnitten. Ein Coaching-Programm von bis zu vier Themenbereichen können sich die ausgewählten Teilnehmer aus den angebotenen Modulen auswählen. Von Marketing, Produktion bis zum persönlichen Zeitmanagement oder Vertrieb ist alles beinhaltet um Unternehmensgründern mehr Erfolg durch direkte Erfahrungen zu ermöglichen. Der Erfahrungsaustausch findet in Einzelgesprächen statt. Die einzelnen Mitglieder gewähren einen Einblick in die Praxis, direkt und unabhängig von der Unternehmerrunde Organisation.

Das Förderprojekt wurde bereits im letzten Jahr durch das direkte Zusammenarbeiten im Patenschaftsmodell intensiviert. „Das Projekt bietet für die Gewinner hiermit eine besondere und kostenfreie Chance, die zum Erfolg und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt,“ betont Präsident der Unternehmerrunden Volker Feyerabend. Und Steffen Kunze ergänzt „Im Rahmen unseres sozialen Engagements haben wir diese Art der Förderung in die Strategie der ABR Gruppe aufgenommen.“

F.ulli Concept Gründerin Ulrike Fischer, Ingenieurin und Mutter dreier Kinder, entwickelte mit viel Herzblut und Mut innovative Produkte rund um den Fahrradsport und Alltagsgebrauch. Mit ihrem Kooperationsteam zielt sie auf bedürfnisorientiere Produkte und ein ganzheitliches entsprechendes neues Nutzungskonzept.

Die ABR Gruppe mit ihren derzeit drei Gesellschaften und Sitz in Geislingen-Türkheim ist deutschlandweiter Partner der Industrie. Seit der Gründung hat der Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen und Automatisierung ein erstaunliches Wachstum hingelegt. Mit dem Projekt sollen die Erfahrungen an junge Unternehmer weitergegeben und diese begleitet werden.

Die Unternehmerrunde Reutlingen besteht seit mehr als fünfzehn Jahren als Netzwerk von Unternehmern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Selbständigen in verschiedenen Branchen in der Region Reutlingen, Neckar-Alb bis Geislingen, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen. Mit ihren verschiedenen Projekten und Initiativen trägt sie zur Entwicklung von Unternehmen, Mitarbeitern und der Region bei.

https://abr-gruppe.de

https://unternehmer-reutlingen.de/mitglieder/eningen-region/f-ulli-concept-funktionsbekleidung-fuer-fahrrad-und-outdoor/

https://fulli-concept.de

