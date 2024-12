ezeep Hub erweitert Microsoft 365 Link um Druckfunktion

Berlin/Denver, 3. Dezember 2024 – Mit der Einführung des Microsoft 365 Link durch Microsoft erhalten Unternehmen ein leistungsstarkes Gerät für die Nutzung von Windows 365 Cloud-PCs. Was die Lösung „schuldig“ bleibt, ist eine Druckfunktion. Diese Funktionslücke schließt Drucklösungsexperte ThinPrint mit seiner Druckappliance ezeep Hub. Der plug-and-play einsetzbare Hub ergänzt den Microsoft 365 Link um eine nahtlose, sichere und einfach zu verwaltende Druckfunktion und macht die Kombination damit zur perfekten Lösung für Zero-Trust-Arbeitsplätze.

Mit dem neuen Microsoft 365 Link bietet Microsoft Unternehmen eine sichere, ressourcenschonende und benutzerfreundliche Lösung für den Zugang zu Cloud-PCs. Dank Funktionen wie Unterstützung für zwei 4K-Monitore und passwortloser Anmeldung ist das Gerät ideal für moderne Arbeitsplätze. Doch gerade in Unternehmen mit dokumentbasierten Arbeitsabläufen bleibt das Drucken ein unverzichtbarer Bestandteil.

Diese wichtige Funktionslücke schließt der ezeep Hub, indem er Drucker nahtlos in die Cloud-Umgebung einbindet. Nutzer müssen auf keine gewohnten Funktionen verzichten, und IT-Teams profitieren von einer einfachen Verwaltung.

Warum der ezeep Hub die perfekte Erweiterung ist:

1.Druckfunktion für Cloud-PCs: Drucker werden zuverlässig und sicher in Windows 365 Cloud-PC-Sitzungen verfügbar gemacht.

2.Sicherheit durch Zero Trust: Der ezeep Hub verzichtet auf Technologien wie VPNs oder Printserver und schützt die gesamte Infrastruktur.

3.Einfacher Betrieb: Die Einrichtung ist unkompliziert, und der Hub kann an entfernten Standorten über die Cloud verwaltet werden.

4.Nachhaltigkeit im Fokus: Der ezeep Hub ist energieeffizient und kompakt. Zudem kompensiert ezeep die CO2-Emissionen aller gedruckten Dokumente.

„Microsoft 365 Link hat das Potenzial dazu, zusammen mit Cloud PCs moderne Arbeitsumgebungen neu zu definieren. Wir sind stolz, dass wir als langjähriger Microsoft-Partner diese modernen Arbeitsplätze um ein einfaches und nachhaltiges Drucken auf Zero-Trust-Niveau erweitern können“, so Charlotte Künzell, CEO der ThinPrint GmbH.

Während der Microsoft 365 Link ab April 2025 verfügbar sein wird, steht der ezeep Hub Unternehmen bereits jetzt zur Verfügung und kann kostenlos getestet werden.

Über ezeep

Unser Ziel ist es, das Drucken so einfach wie möglich und für alle zugänglich zu machen. Wir meinen, dass das Drucken ein reibungsloser Ablauf in jedem Unternehmen sein sollte. Deshalb haben wir die cloudbasierte Druckmanagement-Lösung ezeep entwickelt.

Mit ezeep lassen sich Drucker ganz einfach über die Cloud einrichten und verwalten. Jede Druckumgebung kann von überall aus gesteuert und optimiert werden. Mit nur wenigen Klicks drucken alle Benutzer.innen von jedem Gerät, überall und zu jeder Zeit. ezeep setzt sich dafür ein, die Auswirkungen des Druckens auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass gedrucktes Papier ein verantwortungsvoller Weg ist, um Informationen auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Egal ob Privatanwender.innen, die gelegentlich zu Hause drucken, oder kleine und große Unternehmen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen müssen und dabei Wert auf einen einfachen und nachhaltigen Weg legen, alles an einem Ort zu verwalten, probiere ezeep – es ist wie Drucken, nur besser.

