Extreme Networks verstärkt Product Leadership Team aus den eigenen Reihen

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 2. August 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt die Berufung von drei Produktverantwortlichen in neue Führungspositionen bekannt. Markus Nispel wurde zum Chief Technology Officer (CTO) EMEA, Cristian Mircea zum Chief Development Officer und Dan DeBacker zum Senior Vice President of Products ernannt.

Markus Nispel – Chief Technology Officer EMEA

Zum neuen Verantwortungsbereich von Markus Nispel gehört es, in Europa, im Nahen Osten und Afrika, die Produktstrategie weiter voranzutreiben und die Marktumsetzung an den Anforderungen von Kunden und Partnern auszurichten. Zuvor war Markus Nispel Vice President of International Markets bei Extreme Networks. In dieser Rolle baute er das „Office of the CTO“s Incubator“ auf, welches innovative Lösungen bis zur Marktreife entwickelt. Er kann auf eine erfolgreiche Laufbahn im Bereich Intrapreneurship und Innovation bei Extreme verweisen und hat einige wichtige Patente im Bereich Datenanalyse angemeldet. Markus Nispel kam 2013 durch die Akquisition von Enterasys Networks zu Extreme.

Cristian Mircea – Chief Development Officer

Cristian Mircea wird als Chief Development Officer die Entwicklungsabteilung von Extreme leiten. In dieser Funktion wird er seine Erfahrung bei der Optimierung der betrieblichen Effizienz einbringen und die erfolgreiche Universal Platform-Strategie von Extreme weiter ausbauen. Cristian Mircea verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Produktstrategie für kabelgebundene und kabellose Netzwerke, Design und Entwicklung von Produktlösungen sowie Portfolio Intelligence. Auch er kam 2013 im Zuge der Akquisition von Enterasys zu Extreme und ist seither für das Unternehmen tätig.

Dan DeBacker – Senior Vice President of Products

Dan DeBacker wird als Senior Vice President of Products die Produktmanagementstrategie von Extreme weiterentwickeln. Zuletzt war er als Vice President of Service Provider Product Management and Engineering tätig. In dieser Position konnte er Beziehungen zu einigen der weltweit größten Netzprovidern – darunter Verizon – aufbauen. Außerdem war er maßgeblich an der Entwicklung und Markteinführungsstrategie von Extreme Fabric Automation beteiligt. Dan DeBacker kam 2017 im Rahmen der Brocade-Übernahme zu Extreme.

Nabil Bukhari, Chief Technology Officer and Chief Product Officer, Extreme Networks

„Für den nächsten Schritt in der Entwicklung als führendes Unternehmen für Cloud Networking ist es ebenso notwendig wie sinnvoll, neue Führungspositionen zu schaffen. Markus Nispel, Cristian Mircea und Dan DeBacker sind nicht nur Experten, sondern haben sich auch als leidenschaftliche, motivierte und erfahrene Strategen bewährt, die ihre Ziele zuverlässig umsetzen können. Ihr fundiertes Fachwissen und ihre Branchenkenntnisse versprechen unmittelbaren Erfolg in ihren neuen Positionen. Wir bei Extreme sind stolz darauf, dass wir Führungskräfte aus den eigenen Reihen fördern und ihnen die Möglichkeit zur weiteren Karriereentwicklung bieten können. Ich bin sicher, dass wir die positiven Auswirkungen ihrer Tätigkeit noch viele Jahre lang spüren werden.“

