Extravagante Halloween-Burlesque-Show i

Halloween der besonderen Art

**Extravagante Halloween-Burlesque-Show in Aachen und Düsseldorf**

Aachen/Düsseldorf – Die gefeierte Burlesque-Künstlerin Dia Decadence lädt zu einem spektakulären Abend voller Glamour und Komik ein. Unter dem Titel BURLESQUE NIGHT bietet sie in zwei Städten eine Show, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

In Aachen entführt Dia Decadence ihr Publikum am Dienstag, den 31.10., im Forum M in die schillernde Welt des Burlesque. Nur einen Tag später, am Mittwoch, den 01.11., zieht sie im Chapiteau Düsseldorf alle Blicke auf sich. Begleitet wird sie dabei von einer handverlesenen Auswahl internationaler Performer:innen, die nicht nur BURLESQUE, sondern auch BOYLESQUE und COMEDY präsentieren werden.

Für das Publikum gilt ein strikter Dresscode, der sich an den Themen Burlesque, 20’s, Abendgarderobe, Gala und natürlich Halloween orientiert. Alltagskleidung und Sneaker sind nicht gestattet.

Für alle, die einen unvergesslichen Abend erleben möchten, sind Tickets und weitere Informationen unter www.burlesque.de erhältlich.

Für Anfragen :

Veranstalterin: Dia Decadence

Email: dia@burlesque.de

#aachen #duesseldorf #burlesque

Presseunternehmen

Kontakt

NRWtv

Dieter Hermans

Bahnhofstr 3

57555 Brachbach

015152528521



http://www.nrwtv.eu

Bildquelle: @ Atelier Simone Richter