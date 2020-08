Explorer Hotel Nesselwang: Base-Camp für sportlichen Familienurlaub in Bayern

Die unmittelbare Umgebung des Explorer Hotels Nesselwang, das direkt an der Alpspitzbahn im bayerischen Allgäu gelegen ist, bietet eine reiche Auswahl an Unternehmungen, die Groß und Klein Spaß, Abwechslung und Abenteuer garantieren. Direkt vom Hotel aus kann man ohne Anfahrtsweg in Bike- und Wanderrouten in den Allgäuer Alpen starten. Für die größeren Kinder gibt es den AlpspitzKICK, die längste Zipline Deutschlands. Die nahe gelegenen Seen laden zu einem Sprung ins erfrischende Nass. Ein Muss ist außerdem der Besuch des nahen Schlosses Neuschwanstein von König Ludwig II., bei dem man wie in ein Märchen eintaucht. Mit dem Happy Family Deal ist der Familienurlaub auch preislich entspannt.

Oberstdorf, 9. August 2020 – Sanfte Hügel, eine atemberaubende Aussicht auf die Allgäuer Alpen, tiefblaue Bergseen und eine große Artenvielfalt machen den Urlaub im Explorer Hotel Neuschwanstein in Nesselwang im Allgäu zu etwas Besonderem. Direkt an der Alpspitze gelegen ist es die perfekte Location, um ohne Anfahrtswege in die Berge zu starten. Auf sportliche Familien warten dabei Bike- und Wandertrails in allen Schwierigkeitsstufen. Für einen ordentlichen Adrenalinkick sorgt auch der AlpspitzKICK, die längste Zipline Deutschlands. In zwei Sektionen geht es dabei an einem Drahtseil insgesamt 1,2 km abwärts ins Tal mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Wer es nicht ganz so rasant mag, der nutzt die Sommerrodelbahn oder vergnügt sich auf dem großen Abenteuer-Spielplatz mit Streichelzoo.

Wer in Nesselwang seine Ferien verbringt, der profitiert außerdem von der Nähe zu den faszinierenden Schlössern von Ludwig II Neuschwanstein und Hohenschwangau. Auch ein Sprung über die Grenze ins benachbarte Reutte in Tirol verspricht einen spannenden Ausflug. Die dortige Burg Ehrenberg zählt nicht nur zu den bedeutendsten Festungsensembles Mitteleuropas. Seit Ende 2014 ist die imposante highline179 Bestandteil der Burgenwelt Ehrenberg. Mit ihren stolzen 406 Metern Länge ist sie die weltlängste Fußgängerhängebrücke im Tibet Style. Während der Sommermonate gibt es in Nesselwang außerdem das Kinder- und Jugendprogramm Florian. Ein besonderes Highlight des Programms die Familien-Floßbau-Gaudi, bei der in kleinen Teams gemeinsam mit den Eltern Flöße gebaut werden, die gleich anschließend im Wettkampf auf ihre Haltbarkeit und Wassertauglichkeit geprüft werden.

Happy Familie Deal für entspannte Familien-Auszeit

“Mit dem Happy Family Deal übernachten Familien bei uns besonders preiswert”, erklärt Katja Leveringhaus, eine der beiden Eigentümer der insgesamt neun Explorer Hotels im deutschen und österreichischen Alpenraum. “Ein Kind unter zwölf Jahren nächtigt komplett kostenfrei im Zimmer der Eltern. Alternativ gibt es bis zu 50% Ermäßigung auf ein eigenes Kinderzimmer für ein bis vier Kinder. Und dank unseres Konzeptes rund um Klimaneutralität und Wirtschaften im Einklang mit natürlichen Ressourcen ist der Familienurlaub auch ein nachhaltiger”, so Leveringhaus weiter. Die großzügig geschnittenen Zimmer der Häuser bieten viel Stauraum und Ablagefläche. Gemeinsam kann an der Werkbank in der Lounge auch das Bike für den nächsten Ausflug vorbereitet werden.

Über Explorer Hotels

Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl sind Eigentümer und Geschäftsführer der Explorer Hotels, mit mittlerweile neun modernen und voll auf Sportler ausgerichteten Häusern im österreichischen und deutschen Alpenraum. Die Explorer Hotels gehören zu den spannendsten Hotelprojekten der letzten Jahre. Das Konzept eines trendigen, aber umweltbewussten Sporthotels für Aktive zieht sich stringent und in allen Funktions-bereichen durch. Die ganzjährig geöffneten Explorer Hotels sind Europas erste Passivhaus-Hotels, klimaneutral und setzen auf nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit natürlichen Ressourcen und regionalen Produkten. Das Umweltmanagement der Explorer Hotels ist zertifiziert nach DIN ISO 14001.

