Exotec kommt nach Österreich

Expansion zur Stärkung des Marktes Zentraleuropa

Landshut, 24. Juli 2024 – Exotec®, ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, eröffnet eine Zweigniederlassung in Graz. Das Büro untersteht Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa, und ermöglicht Exotec nicht nur eine größere Nähe zu Kunden in Österreich, sondern eröffnet auch neue Wachstumschancen in benachbarten Märkten.

Die zweitgrößte Stadt der Alpenrepublik bietet Exotec zahlreiche Standortvorteile, die dem Unternehmen die Entscheidung leicht machten. Nicht nur findet sich in der Universitätsstadt ein hervorragend ausgebildetes Arbeitskraftpotenzial und zahlreiche Logistikfachbetriebe – auch die geographische Nähe zu den südlichen und östlichen Nachbarländern sowie die gute verkehrstechnische Anbindung an diese machten Graz zur ersten Wahl.

Am neuen Standort am „Unicorn“, dem Start-up und Innovation Hub der Universität Graz, sollen künftig Vertrieb und auch Realisierung untergebracht sein. Zudem bedeutet die geografische Nähe zu den Kunden auch eine deutliche Verbesserung der Servicekapazitäten vor Ort.

„Die Erweiterung unseres Marktes um den Standort Graz ist eine logische Konsequenz. Österreich, insbesondere die Steiermark ist Dreh- und Angelpunkt für führende Hersteller von Intralogistik-Lösungen – mehr noch als irgendwo sonst in Europa“, sagt Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa. „Zudem ist die Dichte von Universitäten und Fachhochschulen sehr hoch. Somit bietet uns der neue Standort besonders bezogen auf Know-How und Bildung ein hohes Niveau.“

„Der Campus liegt nahe der Universität stadtzentral und mitten im Geschehen – und Graz als Ganzes wie auch die Steiermark bieten eine hohe Lebensqualität“, ergänzt Benjamin Putz, Senior Sales Executive für Zentraleuropa. „Zusammen mit den Corporate Benefits wie Zuschüsse zum Mittagessen, Sportangeboten und den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Standort sowohl aus wirtschaftlicher für Arbeitgeber als auch aus Arbeitnehmersicht unschlagbar.“

Über Exotec

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik der größten Marken der Welt entwickelt und diese als Lagerautomatisierungslösung realisiert. 2015 von Romain Moulin und Renaud Heitz in Frankreich, Lille gegründet, bietet das Unternehmen flexible Lagerautomatisierung zur Verbesserung der Betriebswirtschaftlichkeit und Effizienz an. Die revolutionäre Lösung von Exotec, das Skypod-System, besteht aus Robotern, die bis zu 12 Meter hoch klettern können, um eine hohe Dichte in der Bestandslagerung zu erreichen. Exotec unterstützt mehr als 30 branchenführende Marken aus den Bereichen E-Commerce, Lebensmittelhandel, Einzelhandel, Produktion und 3PL. Bis heute hat Exotec 446 Millionen Dollar an Finanzmitteln von namhaften Investoren wie Goldman Sachs, 83North, Dell Technologies Capital, Iris Capital, 360 Capital Partners und Breega erhalten. Weitere Informationen auf: www.exotec.com/de

