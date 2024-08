Monaco, Synonym für Luxus, Eleganz und unvergleichliche Schönheit, ist die Heimat des renommierten Hotels Le Meridien Beach Plaza. Dieses außergewöhnliche Hotel, direkt am herrlich azurblauen Mittelmeer gelegen, ist der Inbegriff von Stil und Komfort, es bietet seinen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Das Le Meridien Beach Plaza zeichnet sich nicht nur durch seine privilegierte Lage im Herzen Monacos aus, sondern vor allem durch seine einzigartige Kombination aus modernem Design und mediterranem Flair, dies in Verbindung mit seinem Hoteldirektor Vincent Clinckemaillie, welcher sich stets für das Wohlbefinden seiner Gäste einsetzt, ist für jeden Gast mehr als nur eine Bereicherung in Monte-Carlo.

Die geräumigen Zimmer und Suiten des Hotels sind elegant gestaltet und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die majestätischen Alpen. Die luxuriöse Ausstattung der Zimmer, gepaart mit modernster Technik, lassen jeden Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Ein besonderes Highlight des Hotels ist der exklusive Privatstrand – ein seltener Luxus in Monaco, Monte-Carlo. Hier können die Gäste in aller Ruhe Sonne tanken, sich im kristallklaren Wasser erfrischen oder an der Strandbar bei einem Cocktail entspannen. Für diejenigen, die das ultimative Verwöhnerlebnis suchen, bietet das Le Meridien Beach Plaza eine beeindruckende Auswahl an Pools, darunter einen wunderschönen Infinity-Pool, der nahtlos ins Meer überzugehen scheint.

Kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Gäste in den exquisiten Restaurants des Hotels. Das L’Intempo bietet eine raffinierte Mischung aus mediterraner und internationaler Küche, die in einem stilvollen Ambiente mit Blick auf das Meer serviert wird. Die kreative Küche des Chefkochs, die frische lokale Zutaten mit innovativen Techniken kombiniert, verspricht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Für einen Aperitif oder einen entspannten Abend bietet sich die Bar „Longitude 7° 26′“ an, die für ihre exquisiten Cocktails und ihre entspannte Atmosphäre bekannt ist.

Neben seiner luxuriösen Ausstattung und dem erstklassigen Service ist das Le Meridien Beach Plaza auch ein beliebter Ort für exklusive Veranstaltungen und Konferenzen. Mit hochmodernen Konferenzräumen, einem professionellen Veranstaltungsteam und einer atemberaubenden Kulisse ist das Hotel der ideale Ort für geschäftliche Treffen oder private Feiern, die in Erinnerung bleiben.

Was das Le Meridien Beach Plaza aber wirklich auszeichnet, ist die besondere Atmosphäre, die jeden Aufenthalt zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Das aufmerksame und freundliche Personal gibt jedem Gast das Gefühl, ein VIP zu sein. Vom herzlichen Empfang bis zur liebevollen Betreuung bei der Abreise ist der Service stets auf höchstem Niveau.

Für Reisende, die das Beste aus ihrem Aufenthalt im Fürstentum Monaco machen wollen, ist das Le Meridien Beach Plaza Hotel die perfekte Wahl. Hier verbinden sich Luxus, Komfort und Gastfreundschaft zu einem harmonischen Gesamtbild, das den hohen Erwartungen internationaler Gäste gerecht wird. Wer einmal in diesem Juwel am Mittelmeer übernachtet hat, wird die magischen Momente im Le Meridien Beach Plaza nie vergessen.

Kontakt:

Hotel Le Meridien Beach Plaza in Monaco / Monte-Carlo

22 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Telefon: +377 93 30 98 80

Website: http://www.LeMeridienBeachPlaza.com

Facebook: https://www.facebook.com/lemeridienmontecarlo/videos/le-m%C3%A9ridien-beach-plaza-monaco-official-hotel-video/291965357482234

Unser Fazit:

Monaco und Vincent Clinckemaillie warten auf Sie – erleben Sie unvergessliche Momente im Le Meridien Beach Plaza!

DEUTSCH:

Die Schweizer Tageszeitung „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ wurde vor 120 Jahren, im Jahr 1904, in Zürich gegründet.

Auf Initiative des Druckers Theodat Bucher und des Chefredakteurs, Journalisten, Schriftstellers und Politikers Georg Baumberger, wurden die „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ in der Schweiz für ihren leicht lesbaren, selbstgefälligen und manchmal leicht polemischen Stil bekannt und von Beginn an hoch geschätzt. Die Schweizer Tageszeitung „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ erscheint und um die Uhr, sieben Tage die Woche und ist die einzige Tageszeitung in der Schweiz, die täglich in sechs Sprachen (Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch) publiziert wird.

====

====

ENGLISH:

The Swiss daily newspaper „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ was founded 120 years ago, in 1904, in Zurich. On the initiative of the printer Theodat Bucher and the editor-in-chief, journalist, writer, and politician Georg Baumberger, the „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ became known in Switzerland for its easy-to-read, smug, and sometimes slightly polemical style, and has been highly regarded from the start. The Swiss daily newspaper „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ is published around the clock, seven days a week, and is the only daily newspaper in Switzerland that is published daily in six languages (German, French, Spanish, Portuguese, Italian, and English).

====

====

ESPANOL:

El periodico diario suizo „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ fue fundado hace 120 aoos, en 1904, en Zurich. Por iniciativa del impresor Theodat Bucher y del redactor jefe, periodista, escritor y político Georg Baumberger, el „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ se hizo conocido en Suiza por su estilo fácil de leer, complaciente y a veces ligeramente polemico, y ha sido muy valorado desde el principio. El periodico diario suizo „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ se publica las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es el unico periodico diario en Suiza que se publica diariamente en seis idiomas (alemán, frances, espaool, portugues, italiano e ingles).

Kontakt

NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN

Urs Bruger

Bahnhofstrasse 10

8001 Zürich

+41791235788

+41791235789



https://www.NeueZuercherNachrichten.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.