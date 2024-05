XXL-Sortiment für Männer von Gr. 46 bis 54 als traditionelle Verpflichtung

Exklusive Übergrößen-Herrenschuhmarke MAVINS bei schuhplus

schuhplus, Europas führender Versandhändler für Schuhe in Übergrößen, freut sich, die exklusive Einführung der neuen Herrenschuhmarke MAVINS bekanntzugeben. Diese außergewöhnliche XL-Kollektion richtet sich an stilbewusste Männer, die elegante, sportliche und moderne Schuhe in den Größen 46 bis 54 suchen. Die Übergrößen-Schuhmarke MAVINS kombiniert herausragendes Design mit erstklassigem Komfort und ist ausschließlich bei schuhplus erhältlich. „Mit MAVINS erweitern wir unser Sortiment um eine exklusive XL-Schuhmarke, die unseren hohen Ansprüchen gerecht wird“, erklärt Geschäftsführer Kay Zimmer. „Diese Schuhe bieten die perfekte Mischung aus Eleganz, Modernität und Bequemlichkeit – ideal für Männer, die auch in großen Größen keine Kompromisse eingehen.“

Große Herrenschuhe von MAVINS: Eleganz und Komfort in Übergrößen

Die MAVINS-Kollektion umfasst eine breite Auswahl an eleganten Halbschuhen, die durch ihr klassisches Design und ihre hervorragende Verarbeitung bestechen. Diese Herrenschuhe in Übergrößen sind die ideale Wahl für formelle Anlässe und verleihen jedem Outfit eine stilvolle Note. Dank der bequemen Weite (G) und einer Absatzhöhe von 2,5 cm bieten sie optimalen Tragekomfort für lange Tage. Für Männer, die einen sportlichen und eleganten Look bevorzugen, bietet die XL-Herrenschuhmarke MAVINS eine Reihe von sportiven Anzugschuhen. Diese Modelle kombinieren Stil und Komfort perfekt und sind sowohl im Büro als auch bei gesellschaftlichen Anlässen ein echter Blickfang. „Unsere sportiven Anzugschuhe von MAVINS vereinen das Beste aus beiden Welten – sie sind elegant und gleichzeitig lässig“, erläutert Zimmer.

Urbane Business-Schuhe in Gr. 46 bis 54 treffen auf Trendsetter

Die urbanen XL-Business-Schuhe von MAVINS sind für den modernen Mann konzipiert, der im beruflichen und privaten Umfeld eine gute Figur machen möchte. Diese XL-Herrenschuhe zeichnen sich durch ihr modisches Design und ihre Vielseitigkeit aus. Sie lassen sich mit formellen Anzügen als auch mit lässigen Jeans kombinieren und verleihen jedem Outfit eine coole, urbane Note. „Mit den urbanen Business-Modellen von MAVINS sind Männer für jeden Anlass gerüstet“, sagt Zimmer. MAVINS setzt auf modische Trendschuhe, die den aktuellen Fashion-Trends entsprechen und jedem Outfit einen modernen Touch verleihen. Diese Übergrößen-Schuhe sind ideal für Männer, die gerne modische Akzente setzen und am Puls der Zeit bleiben wollen. „Unsere modischen Trendschuhe von MAVINS sind die perfekte Wahl für alle, die ihre Garderobe auf den neuesten Stand bringen“, betont Zimmer.

MAVINS: Große Herrenschuhe in Exklusivität bei schuhplus

Die Marke MAVINS ist exklusiv beim Spezialisten für Schuhe in Übergrößen, schuhplus, erhältlich. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden exklusive Marken wie MAVINS anzubieten, die durch Qualität und Design überzeugen“, erläutert Zimmer. „Unsere sorgfältige Auswahl garantiert, dass jeder Herenschuh höchsten Ansprüchen gerecht wird.“Ein besonderes Highlight der MAVINS Kollektion ist ihre Vielseitigkeit. Die Schuhe passen nicht nur hervorragend zu Anzügen, sondern lassen sich ideal mit Jeans kombinieren. Egal, ob für ein lässiges Freizeitoutfit oder einen eleganten Business-Look – MAVINS bietet die passenden Schuhe für jede Gelegenheit. „Die Vielseitigkeit der MAVINS XL-Herrenschuhe macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Herrengarderobe“, betont Zimmer.

XXL-Sortiment bei schuhplus als traditionelle Verpflichtung

Mit der Einführung von MAVINS setzt schuhplus seine Tradition fort, das Angebot an hochwertigen und stilvollen Übergrößenschuhen kontinuierlich zu erweitern. „Unsere Kunden schätzen unsere große Auswahl“, sagt Zimmer. „Mit MAVINS erweitern wir unsere Herrensparte um eine Übergrößen-Marke, die durch Design und Komfort besticht.“Die exklusiven Modelle von MAVINS sind sowohl im Onlineshop von schuhplus als auch in den stationären Filialen erhältlich. „Wir bieten unseren Kunden ein komfortables und angenehmes Einkaufserlebnis“, erklärt Zimmer. „Deshalb kann unsere Kundschaft die neue Kollektionen bequem von zu Hause aus online bestellen oder sich in unseren Filialen vor Ort beraten lassen.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

