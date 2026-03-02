Exklusive Reetdach-Neubauten auf Föhr im Premiumsegment

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit in begehrter Lage!

In ruhiger Lage nahe dem Wattenmeer entstehen auf Föhr zwei hochwertige Reetdach-Doppelhaushälften im gehobenen Marktsegment. Die Neubauten befinden sich unweit von Utersum und bieten unverbaubaren Blick über Marschlandschaft und Pferdekoppeln.

Mit Wohn-/Nutzflächen von ca. 165 m² (Haus W1) und 169 m² (Haus W2) richten sich die Objekte an vermögende Privatkäufer, Zweitwohnsitznutzer sowie langfristig orientierte Investoren. Die Kaufpreise liegen bei 1,45 Mio. EUR bzw. 1,65 Mio. EUR, eine Käuferprovision fällt nicht an.

Die massiv errichteten Häuser verbinden traditionelle Reetarchitektur mit moderner Ausstattung, darunter Erdsonden-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, offener Kamin, private Sauna im Spitzboden sowie rund 86 m² große Südterrassen. Individuelle Ausstattungswünsche können in der Bauphase berücksichtigt werden.

Reetgedeckte Neubauten in ruhiger Lage gelten auf Föhr als strukturell knappes Angebot. Im Vergleich zur benachbarten Sylt weist der Standort weiterhin ein moderateres Preisniveau auf, bei vergleichbarer Naturqualität und stabiler Nachfrage im Premium-Zweitwohnsitzsegment.

Weitere Informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/Immobilien-Foehr

