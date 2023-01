Exklusiv und Deluxe – eine Rundreise und Safari in einer kleinen Gay Gruppe nach Namibia

Hochwertige Lodges und Unterkünfte sowie abenteuerliche Naturpfade laden in ein einzigartiges Land voller Wunder und Erlebnisse ein.

Spannende Gay Gruppenreise – ein Abenteuer in der Wildnis Namibias

Dieses Abenteuer in der Wildnis ist absolut extravagant. Erlebbar gemacht auf einer exklusiven und kleinen Gay Gruppenreise in eine der faszinierendsten Regionen Afrikas. Namibia. Geprägt von unendlicher Weite und roter Stille. Von Farben besonderer Intensität gezeichnet. Bizarre Landschaften und sensationell feurige Sonnenuntergänge erwarten euch. Ebenso wie eine einzigartige und artenreiche Tierwelt.

Namibia steckt voller Wunder. Besonders für Gay Safari Liebhaber mit dem Hang zu luxuriösen Annehmlichkeiten. Hier können Gay Reisende auf einer eigens zugeschnittenen Safari Rundreise ausgetretene Touristenpfade verlassen, um sich einer erlebnisreichen Auszeit hinzugeben. Tagsüber geht ihr mit der Wildnis auf Tuchfühlung, um sich dann abends in den hochwertigen Lodges verwöhnen zu lassen. Hier warten abenteuerliche und unerwartete Erlebnisse in der wilden Natur auf euch. Ohne dass der Komfort außer Acht gelassen wird.

Besondere Highlights sind unter anderem eine Weinprobe, ein Gin-Tasting, ein Abendessen unter Sternenhimmel in der Wüste, eine sehenswerte Katamaran Fahrt in der Walvis Bay und diverse Wildbeobachtungsfahrten im Etosha Nationalpark. Das ist alles im Reiseprogramm inkludiert. Auf dieser ganz exklusiven Gay Gruppenreise durch Namibia ist alles möglich. Das wilde und einzigartige Namibia präsentiert sich in voller Pracht. Euch erwartet auf dieser Reise ein Natur-Adventure-Erlebnis der Extraklasse.

In Namibia erwarten anspruchsvolle Gay Reisende faszinierende Landschaften und hochwertige Genussmomente. Angefangen von der einzigartigen Region der Kalahari Wüste, mit ihren anmutenden roten Sanddünen und faszinierender Dünenformationen. Der Namib Wüste, welche die älteste Wüste der Welt ist und zum Besuchermagneten des Landes geworden ist. Dem Damaraland mit seinen unzählig sensationellen Sonnenuntergängen in feurigen Farben und dem Spirit der Ureinwohner. Und nicht zu vergessen, dem berühmten Etosha Nationalpark, dessen Tiervielfalt seinesgleichen sucht und mit vier der berühmten Big Five aufwarten kann.

Abenteuerlich und erlebnisreich ist diese Reise. Diese Gay Gruppenreise schafft mit einer Mischung aus Wildnis und Luxus eine einmalige Reiseatmosphäre. Namibia ist und bleibt ein Land des Entdeckens, welches von der deutschen Kolonialzeit geprägt wurde und vielleicht deshalb eines der LGBTQI freundlichsten Länder des afrikanischen Kontinents ist. Hier erlebt ihr mit Sicherheit eines der fesselndsten und magischsten Gruppenreiseerlebnisse. Aufregend und voller Faszination. Ein Rundum-Service mit top Lodges und Hotels, hervorragenden Rangern mit umfangreichem Background Wissen verleihen dem Ganzen eine besondere Note. Namibia – in der kleinen Gay Gruppe.

Kalahari Wüste

Sie ist die südlichste Wüste Afrikas. Besonders bekannt für ihren rötlichen Sand, welcher der Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten ist. Ebenso dank der klimatischen und geologischen Faktoren. Weite Teile der Kalahari Wüste stehen heutzutage unter Naturschutz. Sie werden als Reservate/Nationalparks eingeteilt und geschützt. Hier fällt überdurchschnittlich viel Regen für eine Wüstenregion. Wodurch sich große Pfannen und Wasserlöcher bilden, die den Wildtieren genügend Wasserreserven bieten und die Landschaft der Kalahari erblühen lassen. Oft wird sie auch als Trockensavanne bezeichnet. Landschaftlich ist sie durch die endlose Weite und die faszinierenden Dünenformationen äußerst faszinierend und einzigartig.

Namib Wüste

Ein wahrer Besuchermagnet. Sie ist nachweislich die älteste Wüste der Welt. Sie erstreckt sich über 2.000 km entlang der Atlantik-Küste und grenzt quasi unmittelbar an den Ozean. Somit ist sie eine der wenigen Küstenwüsten auf der Welt. In ihr befinden sich drei Nationalparks. Trotz ihrer ungeheuren Trockenheit und der erscheinenden Leere der Landschaft kann man hier vielen Tieren und Pflanzen begegnen, von denen es viele nur hier in der Wüste gibt. Ob Nashorn oder Elefant, zahlreiche Tiere haben hier gelernt, mit den schwierigen Bedingungen der Wüste umzugehen. Weltberühmt ist sie außerdem für ihre großen Dünen. Die Sanddünen in Sossusvlei gehören zu den größten der Welt.

Damaraland

Die faszinierende Wüstenlandschaft und die einzigartige Tierwelt machen es zu einer besonderen Region in Namibia. Eine Halbwüste, weshalb die Landschaft mit sanften Hügeln, Bergen, kargen Ebenen und beeindruckenden Felsformationen durchsetzt ist. Hier befindet sich auch der Brandberg, der höchste Berg Namibias. Trotz der spärlichen Tierdichte kann man hier außergewöhnliche Tiere beobachten, die sich sehr gut an die extremen Lebensbedingungen der Wüste angepasst haben. Die Wüstenelefanten sind wahrscheinlich die bekanntesten Tiere, sowie seltene Wüstenlöwen. Ebenso lebt hier die letzte wirklich frei lebende Population von Spitzmaulnashörnern außerhalb von Nationalparks und Reservaten. Die sich hier befindenden Felsenmalereien in Twyfelfontein sind mehrere hundert bis tausend Jahre alt und wurden von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.

Etosha Nationalpark

Der Park ist der tierreichste Nationalpark in Namibia und das drittgrößte Naturschutzgebiet in ganz Afrika. Ein besonderes Highlight sind hier die Elefanten. Sie kommen im Park sehr zahlreich vor und können an den Wasserlöchern beim Trinken beobachtet werden. Es sind lediglich vier der Big Five im Etosha anwesend. Er ist zwar eingezäunt, allerdings gibt es Bestrebungen, den Park mit anderen Naturreservaten aus angrenzenden Ländern zu verknüpfen und dadurch erheblich zu vergrößern. Eine Besonderheit ist unter anderem die riesige Salzpfanne in der Mitte des Parks und generell die hohe Anzahl an afrikanischen Wildtieren auf einer relativ kleinen Fläche.

Swakopmund

Die Wüstenstadt liegt an der Namib-Wüste, direkt am Atlantik. Während der deutschen Kolonialzeit hatte der Hafen der Stadt eine große Bedeutung. Das große Wahrzeichen von Swakopmund ist der im Jahr 1902 fertiggestellte Leuchtturm. Die Stadt an sich ist noch immer sehr deutsch geprägt. Heute ein beliebtes Reiseziel im Südwesten Afrikas und deutscheste Stadt in ganz Namibia mit dem reizvollen Flair eines deutschen Seebads. Auch die besondere Lage macht einen Besuch so lohnenswert. Die Dünenlandschaft der Wüste Namib, der Atlantik mit seinen teilweise sehr imposanten Wellen und die Skelettküste, laden zum Entspannen und Erkunden ein. Besonders die Kolonialbauten und die palmengesäumten und schmucken Sandstrände rund um die Stadt.

Walvis Bay

In diesem lebhaften Küstenstädtchen direkt am Atlantik gelegen, fühlt man sich durch zahlreiche historische Gebäude wie in andere Zeiten versetzt. Sie ist spürbar durch eine bewegte Geschichte mit verschiedenen kulturellen Einflüssen gekennzeichnet. Auch besitzt sie noch heute die Ausstrahlung einer Stadt aus der deutschen Kolonialzeit. Ein berühmtes Vogelschutzgebiet ist die Lagune im Süden der Stadt, welche eines der wichtigsten Wattgebiete in Afrika darstellt. Hier finden unzählige Flamingos in der Lagune Nahrung. Besonders empfehlenswert ist auch ein kurzer Ausflug in die direkt angrenzende Namib Wüste. Es gibt majestätische Sanddünen rund um die Bucht, die weithin berühmt sind und direkt am Stadtrand gelegen einen außergewöhnlichen Anblick inmitten des weiten Sandmeeres der Wüste bieten.

Reiseverlauf unserer exklusiven Gay Gruppenreise nach Namibia

Erster Reisetag – Über Nacht nach Namibia

Heute geht euer Flug vom ausgewählten Flughafen individuell direkt nach Windhoek. Ein Nachtflug. Der Flug ist im Preis nicht inkludiert und wird als individuelles Angebot erstellt. Die Ankunft wird am nächsten Morgen sein. (-/-/-)

Zweiter Reisetag – Kalahari Wüste

Herzlich willkommen in Namibia. Am Vormittag kommt ihr außerhalb von Windhoek an und werdet von einem namibischen, deutschsprechenden „Driver Guide“ begrüßt. Die Reise führt zuerst nach Windhoek, wo ihr eine kleine Stadtrundfahrt unternehmt. Anschließend beginnt eure Safari! Der Start eurer Gay Gruppenreise durch Namibia findet endlich statt. Die Fahrt führt euch als Erstes gen Süden. Nach einigen Bergzügen kommt die schier endlose Savanne und gerade wenn ihr denkt, so wird es ewig weitergehen, da seht ihr die ersten roten Sanddünen vor euch. Es ist die Kalahari Wüste! Auch als „Seele der Welt“ bezeichnet. Durch sporadische Regenfälle sind die dunkelroten Dünen bewachsen und eine wahre Spielwiese für Pflanzen und Tiere. Am späten Nachmittag noch eine Naturrundfahrt durch die Dünen gefällig? Beim ersten Sundowner auf der Düne mit Blick in die Unendlichkeit könnt ihr die Zivilisation endgültig hinter euch lassen. (-/-/A)

FAKULTATIV – Naturrundfahrt.

Dritter Reisetag – Namib Wüste/Besuch einer Weinfarm

Eure Gay Reisegruppe trefft ihr am frühen Morgen. Anschließend reist ihr weiter in die Umgebung des Sossusvleis – Namib Wüste. Hier ragen einige der höchsten Dünen der Welt aus dem Sandmeer heraus. Dieses spektakuläre Naturschauspiel könnt ihr dann früh am nächsten Morgen mit aufgehender Sonne sehen. Unterwegs wird aber erst noch eine Weinfarm in den Naukluftbergen besucht und der einheimische Tropfen probiert. Dazu gibt es ein paar Snacks.

Auf eurer Lodge gibt es die Gelegenheit am Pool zu entspannen, oder eine Wanderung oder eine Naturrundfahrt in die schöne Umgebung zu unternehmen (Aktivitäten nicht inklusive). (F/-/A)

Vierter Reisetag – Namib Wüste

Die Gay Gruppenreise Namibia geht heute weiter. Es heißt für euch früh aufstehen! Eine Tasse Tee oder Kaffee in der Dämmerung und schon geht es los Richtung Namib Wüste – zum Sossusvleis.

Die Morgenstimmung sollte schließlich mit Blick auf die Dünen erlebt werden. Der Ausblick vom Herz der Namib auf das rot schimmernde Dünenmeer im Licht der frühen Sonnenstrahlen ist unvergesslich. Die weißen, meist ausgetrockneten Lehmpfannen (vleis) leuchten mit den roten Dünen und dem tiefblauen Himmel um die Wette, verwitterte Bäume sorgen im Deadvlei für die nötigen Kontraste. Nachdem es im Sand erst hoch hinauf gegangen ist, wird im Anschluss im Felsen hinabgestiegen. Der Sesriem Canyon, der vor Millionen von Jahren vom Tsauchab Fluss in den Boden eingegraben wurde, ist rund einen Kilometer lang und stellenweise eine 30 m tiefe und schmale Schlucht. Wer den Canyon nicht kennt, würde ihn in dieser Ebene glatt übersehen. Frühe Siedler mussten sechs (ses) Lederriemen (rieme) aneinander binden, um an das Wasser unten zu kommen.

Zurück in der Lodge könnt ihr euch einen entspannten Abend machen – ob im Pool zum Abkühlen oder zu Eiswürfeln gefroren im Drink zum Sonnenuntergang. (F/-/A)

Fünfter Reisetag – Swakopmund

Heute wird euch die Namib Wüste noch einmal zeigen, was sie alles zu bieten hat. Zunächst geht es zwischen Dünenmeer und den überwältigenden Bergketten entlang nach Norden. In Solitaire, quasi einem Mini-Ort im Nichts, gibt es den legendär leckeren Apfelstrudel.

Dann geht die Fahrt weiter durch die bizarren Gaub- und Kuiseb Canyons. Welche sich über Jahrmillionen mit ihren Seitenflüssen tief in den Wüstenboden eingegraben haben. Man kann dieses Erlebnis mit einer Mondexpedition vergleichen. Der letzte Abschnitt geht schließlich durch die flirrende Hitze der Schotter-Namib schnurstracks nach Westen zum Meer, bis die Walvis Bay an der Küste erreicht wird. Ab und zu könnt ihr mit etwas Glück noch Oryx, Bergzebra, Springbock und Strauß sehen. Am Nachmittag ist die Ankunft in Swakopmund.

Gin Verkostung gefällig? Nach Wüste und Natur geht ihr dann zum Gin Tasting. Wer hätte gedacht, dass in Namibia Gin hergestellt wird? Danach ist noch etwas Zeit, um Swakopmund genauer zu erkunden. Gemütliche Restaurants und Cafes in wunderbar hergerichteten Kolonialhäusern, eine Strandpromenade, Palmen und eine neu renovierte Jetty, die auf den Atlantik hinausführt, erwarten euch. Das Hotel ist zentral gelegen. Am Abend geht es dann in ein lokales Restaurant zum Essen (Abendessen nicht eingeschlossen). (F/-/-)

Sechster Reisetag – Walvis Bay

Der gemeinsame Roadtrip mit eurer Gay Reisegruppe geht weiter. Euer Reiseleiter bringt euch heute nach kurzer Fahrt nach Walvis Bay, wo eine Katamaranfahrt unternommen wird. Hier wird dabei Namibias einziger Tiefseehafen erkundet, Seevögel und Pelzrobben beobachtet und auf verschiedene Delfinarten getroffen – Lasst euch auf dieser entspannten Katamaranfahrt von Austern, Canapes und eisgekühlten Sekt aus Südafrika verwöhnen. Alkoholfreie Getränke stehen selbstverständlich auch zur Verfügung.

Danach noch ein Besuch der großen, flachen Lagune. Es ist ein international anerkanntes Vogelschutzgebiet und bedeutendes Watt im südlichen Afrika. Je nach Saison kann man in der Lagune auch Scharen von mehreren tausend Flamingos beobachten.

Nach dem Besuch geht die Fahrt wieder nach Swakopmund, wo euch der Rest des Tages zur freien Verfügung steht. Abends besucht ihr eines der gemütlichen Restaurants (Abendessen nicht eingeschlossen). (F/-/-)

Siebter Reisetag – Damaraland

Gerade erst habt ihr dem Atlantik und der frischen Meeresbrise Adieu gesagt, da hat euch die flirrende Hitze des Landes schon wieder eingefangen. Auf der Fahrt ins Damaraland fahrt ihr am majestätischen Brandberg Massiv (mit 2.579 m die höchste Erhebung Namibias) vorbei. Dieses fast unberührte und karg besiedelte Land im Nordwesten Namibias zählt zu einem der geologisch attraktivsten Gebiete, die das südliche Afrika zu bieten hat. Schon von weitem kann man die „blauen“ Gebirge erkennen.

Hier wartet die unberührte Schönheit karger Felslandschaften und weite Trockenflussläufe auf euch. Die Natur wirkt faszinierend unwirtlich, ist aber Heimat von Wüstenelefanten, Antilopen und sogar Spitzmaulnashörnern. Es wird das UNESCO-Weltkulturerbe Twyfelfontein besucht. Hier haben vor 6.000 Jahre schon San gelebt und ihre Jagderlebnisse in Bildern verarbeitet. Diese Stätte nationalen Erbes macht Namibia zu einem der wichtigsten Kulturzentren der Welt. Anschließend könnt ihr in einem Living Museum der Damara hautnah alles über Tradition und Kultur erfahren.

Nach Steinen und Staub, vielen Kilometern Fahrt und etlichen Lehrstunden Geschichte und Landeskunde habt ihr euch den entspannten Abend in eurer komfortablen Lodge voll verdient! (F/-/A)

Achter Reisetag – Etosha Süd

Nach dem Frühstück geht es weiter auf die Reise. Schließlich habt ihr Großartiges vor euch! Die nächsten Tage werdet ihr im weltbekannten Etosha Nationalpark sein. 114 verschiedene Tier- und 340 verschiedenen Vogelarten leben in diesem Park. Hier sind die Gäste zum Übernachten oder für die Mittagspause in gesicherten Camps eingezäunt, während sich Elefanten, Löwen und Co. auf 22.000 Quadratkilometern frei bewegen.

Am Nachmittag kann es gleich auf die erste Wildbeobachtungsfahrt gehen, oder „Game Drive“, wie der Namibier dazu sagt. Eine Pirschfahrt durch den Etosha National Park auf der Suche nach Raubtieren, Antilopen, Reptilien und einer riesigen Anzahl an Vögel. Der Reiseleiter kennt die besten Wasserlöcher und ist auch eine wahre Wissensschatztruhe bezüglich den Lebensweisen der Etosha Bewohner.

Vor Sonnenuntergang werdet ihr dann in eurer Lodge einchecken und euch beim Sound der Wildnis mit leckerem Essen verwöhnen lassen. (F/-/A)

Neunter Reisetag – Etosha Nationalpark Süd

Heute könnt ihr den gesamten Etosha Nationalpark in seiner ganzen Vielfalt und die Wildnis aus nächster Nähe erleben. Schon seit mehr als 100 Jahren leben hier Zebra, Elefant, Giraffe, Streifengnu, Oryx, Springbock, Kudu sowie seltene Tiere wie das Schwarznasen Impala komplett ungestört. Mit viel Glück kann man die nachtaktiven Löwen, Leoparden und Geparden, Hyänen oder Schakale am frühen Morgen oder am späten Abend durch den Busch streifen sehen. Für Vogelliebhaber ist Etosha ebenfalls ein Paradies mit Hunderten von dokumentierten Arten. Die Etosha Pfanne selbst ist eine gigantisch große Salzpfanne. Mit einer Länge von 130 km und einer Breite von 50 km ist die Etosha-Pfanne die größte in Afrika und zudem das markanteste Merkmal des Parks.

Am späten Nachmittag geht die Fahrt zurück zur Lodge. Wer das echte Safari-Abenteuer sucht und lieber in einem offenen Geländewagen durch den Park streifen möchte, kann vor Ort eine Fahrt direkt mit der Lodge buchen – der Reiseleiter unterstützt hierbei gerne bei der Buchung. (F/-/A)

FAKULTATIV – Fahrt im offenen Fahrzeug der Lodge.

Zehnter Reisetag – Östlicher Etosha Nationalpark

Die exklusive Gay Gruppenreise Namibia geht weiter. Es findet ein letzter Tag mit Tierabenteuern statt. Das Aufregende hierbei ist, dass man am Morgen noch nicht weiß, welche wilden Begegnungen man an diesem Tag haben wird. Die Vegetation im Ostteil des Parks kann vielfältiger nicht sein. Jedes Wasserloch erzählt andere Geschichten. Manchmal ist es der wachsame Blick einer Antilope, der einen den Löwen oder die Hyäne im Schatten unter einem Busch erkennen lässt. Die besten Zeiten für eure Pirschfahrten sind der frühe Morgen oder der späte Nachmittag, wenn es noch kühl ist oder die Hitze des Tages nachlässt. Das einzige, was glüht, ist euer Finger auf dem Auslöser der Kamera.

Am Abend erreicht ihr eure Lodge am Osttor. (F/-/A)

Elfter Reisetag – Otjiwarongo

Nach dem Frühstück wird schweren Herzens Abschied vom Tierparadies genommen. Über die Ortschaften Tsumeb, und Otjiwarongo geht es zu eurer letzten Lodge.

Auch hier gibt es viel Wild zu sehen. Wer Lust hat, kann direkt bei der Lodge eine Aktivität buchen. Ein letztes Mal Sundowner im namibischen Busch genießen. Heute Nacht sollte wach geblieben werden – vielleicht könnt ihr eine Sternschnuppe sehen, die den Wunsch erfüllt, dass ihr bald wiederkommt? (F/-/A)

FAKULTATIV – Nashorn Tracking oder Wildbeobachtungsfahrt oder eine nächtliche Wildbeobachtungsfahrt.

Zwölfter Reisetag – Ende der Reise

Heute geht es über Okahandja auf der Asphaltstraße entspannt zurück auf die zentrale Hochebene. Der endlose Himmel und die Dornbuschsavanne zeigen sich noch einmal von ihrer besten Seite. Auch lassen sich einige Antilopen oder Warzenschweine blicken, bevor ihr wieder in die trubelige Hauptstadt Windhoek zurückkehrt. Rechtzeitig für den Heimflug bringt euch euer Guide an den Flughafen. Vollgepackt mit unvergesslichen Erinnerungen und Erlebnissen, geht euer Flug nach Hause. (F/-/-)

Der Flug ist im Preis nicht inkludiert und wird als individuelles Angebot erstellt.

Dreizehnter Reisetag – Ankunft in Deutschland

Heute ist die Ankunft individuell in Deutschland am Flughafen. Vielleicht schon die nächste gemeinsame Reise mit eurer Gruppe geplant? Wir wünschen eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal!

Inkludiert sind:

– 10 Übernachtungen in den angegebenen Hotels, Einzelzimmer mit Bad bzw. Dusche/WC inklusive Frühstück

– 8 Abendessen

– deutschsprachiger Driver-Guide

– alle Transfers und Transporte wie im Reiseverlauf angegeben.

– Mahlzeiten wie im Reiseprogramm angeboten

– Eintrittsgebühren im Naturschutzgebiet in Namibia

– stilles Wasser im Fahrzeug inkl. wieder auffüllbarer Flasche

– Gepäckträgergebühren während der ganzen Reise

– Tourismussteuer

– umfangreiche Notrufrettungsversicherung

– Besichtigungen laut Programm

– Informations Päckchen Standard – 1 x pro PERSON

– VIP-KARTE – die VIP-Karte ist ein kostenloser Service, der Dienstleistungen wie zum Beispiel eine kostenlose Weinflasche zum Abendessen, Rabatte auf Tagestouren und Ausflüge,

Rabatte bei ausgewählten Einzelhändlern oder Rabatte auf Wellnessbehandlungen bei einer Vielzahl von Unterkünften umfasst. Die VIP-Karte und eine aktuelle Liste der teilnehmenden Unterkünfte und Einrichtungen, sowie die angebotenen Dienstleistungen, erhalten die Gäste bei Anreise in Ihrem Infopaket.

Die Hotels/Lodges/Camps

1 Übernachtung mit Frühstück in der Kalahari Anib Lodge Gondwana Collection Namibia

Inmitten der roten Dünen der Kalahari im Osten Namibias erscheint die Lodge wie eine grüne Oase. Die Unterkünfte aus kalahari-rotem Backstein gruppieren sich um einen großzügigen Innenhof mit Palmen und Akazien, Sukkulentengarten sowie einem großen Schwimmbecken.

2 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen in The Elegant Desert Lodge

Die Gästefarm liegt 40 km von Sesriem entfernt an der Straße D854. Die Küche bietet exzellente Mahlzeiten im Farmhaus-Stil, die liebevoll speziell für die Gäste zubereitet werden. Die Lodge verfügt über 29 en-suite Doppelzimmer. Gäste können am Schwimmbad entspannen oder Wanderrouten und Naturrundfahrten genießen.

2 Übernachtungen mit Frühstück im Swakopmund Plaza Hotel

Das Swakopmund Plaza Hotel und Konferenzzentrum liegt ideal im Herzen von Swakopmund. Alle Zimmer haben ein en-suite Bad, Klimaanlage, Minibar, Tresor, Fernseher, Kaffeestation und kostenloses WLAN.

1 Übernachtung mit Frühstück und Abendessen in der Damara Mopane Lodge Gondwana Collection Namibia

In Lehmbaustil unter Mopane-Bäumen errichtet und durch ein Wege-Labyrinth verbunden, wirken Hauptgebäude und Chalets der Lodge wie ein afrikanisches Dorf. Jedes der 55 Doppelzimmer-Chalets (mit Klimaanlage) liegt inmitten eines Gemüse- und Kräutergartens. Ein Schwimmbecken dient zur Abkühlung, ein Aussichtspunkt zum Genießen von Sonnenuntergängen und Sternenhimmel.

2 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen im Etosha Safari Camp Gondwana Collection Namibia

Das Etosha Safari Camp liegt nur 10 km südlich des Andersson Gate. 50 Zwei-Bett-Bungalows schmiegen sich zwischen Mopane-Bäume und vermitteln das Gefühl, mitten in der Natur Afrikas zu wohnen. Jeder Bungalow ist mit Moskitogaze und Klimaanlage versehen und verfügt über ein Bad und eine kleine Veranda.

1 Übernachtung mit Frühstück und Abendessen in der Mokuti Etosha Lodge

Sie ist an der Ostgrenze des Etoscha Nationalparks gelegen und bietet einzigartigen afrikanischen Charme, verbunden mit Komfort auf internationalem Niveau. Jedes der Gästechalets unter kühlendem Strohdach ist mit Klimaanlage, eigenem Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, Ventilator, Telefon, Kühlschrank, Föhn, Fernseher und weiteren Annehmlichkeiten ausgerüstet.

1 Übernachtung mit Frühstück und Abendessen in der Otjiwa Safari Lodge

Die Otjiwa Safari Lodge liegt südlich von Otjiwarongo. Die Zimmer sind mit einem komfortablen Queensize-Bett, Klimaanlage, Schrank und TV ausgestattet. Darüber hinaus bieten Sie einen Schreibtisch, Minibar, Tee- und Kaffeezubereitung und eine eigene Terrasse, um den Sonnenuntergang oder das beleuchtete Wasserloch zu beobachten. Auf der Lodge lassen sich rund 25 Wildarten auf 12 000 Hektar Fläche Buschfeld beobachten. Darunter ist eine der größten Herden von Rappenantilopen, das kostbare weiße Nashorn und Roan-Antilopen, sowie eine reichhaltige Vogelwelt, darunter der majestätische afrikanische Fischadler.

