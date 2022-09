Exklusiv Sightseeing mit Taxi Minor Baden-Baden

Wer die Stadt Baden-Baden auf exklusive Weise erkunden will, steigt in ein Taxi ein

BADEN-BADEN. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Stadt zu erkunden. Beispielsweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Baden-Badener Touristen-Bimmelbahn. Eine besonders exklusive „Herangehensweise“ an eine Stadt bietet das gute alte Taxi. Moderne Mercedes-Limousinen bilden den Fuhrpark von Taxi Minor Baden-Baden.

Die Kurstadt Baden-Baden liegt in inmitten des Oos-Tals. Bergauf- und bergab geht es schon in der Innenstadt. Der Fremersberg mit seiner Gaststätte, der Hausberg Merkur mit seinen Wanderwegen und der Bergbahn auf die Bergspitze, das Rebland, Villengebiete am Annaberg oder an der Schützenstraße sind mit dem Taxi gut zu erreichen. „Und vor allem – im Taxi können Wünsche geäußert werden. Ganz nach der Interessenlage des Fahrgastes können mit dem Taxi Ziele in der Stadt angesteuert werden. Sie interessieren sich beispielsweise für die Plätze und Häuser russischer Künstler? Steigen Sie ein!“, meint Waldemar Minor von Taxi Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

