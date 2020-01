Ex Cisco Deutschland CEO tritt Advanced Blockhain AG bei

Michael Ganser bringt viel Erfahrung mit

[BERLIN, DEUTSCHLAND | JANUAR 10 2020] Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) wird Michael Ganser demnächst im Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen. Michael Ganser war über zwanzig Jahre bei Cisco in verschiedenen prominenten Positionen tätig, unter anderem als Senior Vice President von Cisco Central Europe, Senior Vice President von Cisco DACH, CEO & Senior Vice President von Cisco Deutschland und CEO & General Manager von Cisco Schweiz.

Im letzten Jahr hat sich die Blockchain Technologie vom Hype zur Qualität gewandelt. Im Jahr 2020 bietet sich für Blockchain die Chance, einen echten Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft zu nehmen und sich zu einer der bedeutendsten Infrastrukturen des digitalen Zeitalters zu entwickeln. Ich bin tief beeindruckt von der Qualität des Teams der Advanced Blockchain AG. Mit ihrer industriellen Blockchain-Lösung peaq arbeitet Advanced Blockchain an der kritischsten Schnittstelle zwischen Technologie und Wirtschaft. Sie sind in einer guten Position, um komplexe Geschäftsprobleme für Unternehmen auf dem europäischen Markt zu lösen. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser spannenden Reise zu sein und Teil dieses großartigen Teams zu werden.

-Michael Ganser

Herr Ganser verfügt über einen ausgewiesenen Geschäfts-, Vertriebs- und Technologie-hintergrund, da er mehr als fünfundzwanzig erfolgreiche Jahre lang wichtige vertikale Segmente für Cisco geleitet hat. Wir sind sehr glücklich, Michael an Bord zu haben. Er bringt einen großen Erfahrungsschatz und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in relevanten Bereichen mit, die wir gerne nutzen werden, um unser Ziel, Europas führendes Blockchain-as-a-Service-Unternehmen zu werden, zu erreichen“, sagt Till Wendler, Head of Operations der Advanced Blockchain AG.

_____________________________________________________________________________________________________________

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: pr@advancedblockchain.com.

Die Advanced Blockchain AG ist eines der weltweit einzigen End-to-End Blockchain-as-a-Service Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt eine eigene Blockchain-Infrastruktur und -Anwendungen der nächsten Generation für die größten Unternehmen der Welt. Advanced Blockchain hat Anfang des Jahres einen der größten Automobilkonzerne der Welt als Kunden gewonnen. Das Unternehmen ist das erste Blockchain-Unternehmen, das an der Frankfurter Börse notiert ist.

Website: www.advancedblockchain.com

Firmenkontakt

Advanced Blockchain AG

Max Thake

Chausseestrasse 86

10115 Berlin

+ 49 (0)30 403669510

info@advancedblockchain.com

https://www.advancedblockchain.com

Pressekontakt

Advanced Blockchain AG

Max Thake

Chausseestrasse 86

10115 Berlin

+ 49 (0)30 403669510

pr@advancedblockchain.com

https://www.advancedblockchain.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.